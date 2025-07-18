«Ваксман в гробу перевернется»: сооснователь Камерного театра без прикрас высказался о судьбе своего детища

Камерный театр был первым и единственным частным театром в Ярославле. Его основали в конце девяностых три друга: Юрий Ваксман, Владимир Воронцов и Владимир Гусев.
В мае 2024 года стало известно, что планируется масштабная реорганизация театра. Из частной собственности его перевели в государственную, а здание на Свердлова, 9, где раньше базировалась труппа, закрыли. С нового сезона, осенью 2025 года Камерный театр должен возобновить свою работу на малой сцене отремонтированного ТЮЗа на площади Юности в Ярославле.
Почему Камерный театр после реорганизации уже не тот, кто занимается постановками сейчас и почему один из сооснователей Камерного театра Владимир Гусев отказался заниматься его развитием дальше — в материале 76.RU.
Урезали репертуар Камерного театра
Решение о переводе театра в государственную собственность было принято после смерти Юрия Ваксмана. Он финансировал работу заведения.
Вместе с тем здание театра на улице Свердлова, 9 признали небезопасным. Там запретили играть спектакли, и сейчас объект продают на торгах.
Свой последний спектакль по этому адресу Камерный театр сыграл 31 мая 2024 года. В новом сезоне труппа временно базировалась на сцене ДК «Строитель» на Пятерке. Как сообщают в региональном минкульте, осенью 2025 года Камерный театр будет играть свои спектакли уже на малой сцене ТЮЗа. Это новая постоянная локация Камерного театра.
Весной 2025 года в Ярославле объединили ТЮЗ, Камерный и Кукольный театры. По словам губернатора Михаила Евраева, это было необходимо из-за большого количества административного состава, на содержание которого требуются немалые средства. При сокращении эти деньги обещали перенаправить на зарплаты актерам и другим рядовым сотрудникам театров.
13 июля 2025 стало известно, что репертуар Камерного театра был сокращен из-за проблем с авторскими правами.
«Камерный театр со следующего творческого сезона будет работать в здании Театра юного зрителя. В соответствии с законодательством об авторском праве на большинство репертуарных спектаклей правообладателями не переданы права на показ. Потребовалось обновлять репертуар», — пояснили в минкульте.
Сейчас Камерный театром руководит актер Виктор Тереля.
Что об этом думает сооснователь Камерного
В разговоре с 76.RU один из основателей Камерного театра, Владимир Гусев, поделился, что больше никакого отношения к работе Камерного театра не имеет. После того как труппу перевели в ТЮЗ, он отказался там работать.
«Я не собираюсь в сказке скакать. В вечерних спектаклях я не занят. Я занимаюсь собственным здоровьем: мне надо суставы восстанавливать», — рассказал Гусев.
Однако судьба родного театра, конечно, по-прежнему не оставляет его равнодушным. Владимир Гусев отмечает, что в новых условиях восстановить прежние спектакли всё равно бы не удалось: без старой команды Камерного это была бы уже совсем другая история.
«Спектакли невосстановимы, потому что у нас умер ведущий артист театра — Сергей Геннадьевич Генгин. Еще один актер ушел работать в Волковский театр — Константин Силаков. Он играл во всех спектаклях. Всё, нет репертуара, у нас такая жестокая жизнь. Воронцов умер, ставить постановки некому. Осталась одна молодежь», — с грустью отметил Гусев.
Я, как один из основателей Камерного театра, убежден, что Камерный театр прекратил свое существование. А спектакли, которые сейчас поставят, к Камерному театру не имеет никакого отношения. Потому что ценности творческого искусства, которые были ранее, не сохранились.
Основной причиной, по которой театр уже не тот, Владимир Гусев считает смерть основателей и мастодонтов Камерного — Юрия Ваксмана и бывшего художественного руководителя театра — Владимира Воронцова.
«Если театр ничего не дает зрителю, если нет художника — театра не будет. Формально он будет, как бы он есть, но назвать его Камерным нельзя. Я думаю, Юрий Михайлович в гробу перевернется тысячу раз, увидев, что играет Камерный театр имени Ваксмана. Он будет рыдать на небесах», — подытожил Владимир Гусев.
А вы ходили в Камерный театр?