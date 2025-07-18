«Ваксман в гробу перевернется»: сооснователь Камерного театра без прикрас высказался о судьбе своего детища

Где будет играть спектакли Камерный театр Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Камерный театр был первым и единственным частным театром в Ярославле. Его основали в конце девяностых три друга: Юрий Ваксман, Владимир Воронцов и Владимир Гусев.

В мае 2024 года стало известно, что планируется масштабная реорганизация театра. Из частной собственности его перевели в государственную, а здание на Свердлова, 9, где раньше базировалась труппа, закрыли. С нового сезона, осенью 2025 года Камерный театр должен возобновить свою работу на малой сцене отремонтированного ТЮЗа на площади Юности в Ярославле.

Почему Камерный театр после реорганизации уже не тот, кто занимается постановками сейчас и почему один из сооснователей Камерного театра Владимир Гусев отказался заниматься его развитием дальше — в материале 76.RU.

Урезали репертуар Камерного театра

Здание Камерного театра Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Решение о переводе театра в государственную собственность было принято после смерти Юрия Ваксмана. Он финансировал работу заведения.

Вместе с тем здание театра на улице Свердлова, 9 признали небезопасным. Там запретили играть спектакли, и сейчас объект продают на торгах.

Свой последний спектакль по этому адресу Камерный театр сыграл 31 мая 2024 года. В новом сезоне труппа временно базировалась на сцене ДК «Строитель» на Пятерке. Как сообщают в региональном минкульте, осенью 2025 года Камерный театр будет играть свои спектакли уже на малой сцене ТЮЗа. Это новая постоянная локация Камерного театра.

Весной 2025 года в Ярославле объединили ТЮЗ, Камерный и Кукольный театры. По словам губернатора Михаила Евраева, это было необходимо из-за большого количества административного состава, на содержание которого требуются немалые средства. При сокращении эти деньги обещали перенаправить на зарплаты актерам и другим рядовым сотрудникам театров.

13 июля 2025 стало известно, что репертуар Камерного театра был сокращен из-за проблем с авторскими правами.

«Камерный театр со следующего творческого сезона будет работать в здании Театра юного зрителя. В соответствии с законодательством об авторском праве на большинство репертуарных спектаклей правообладателями не переданы права на показ. Потребовалось обновлять репертуар», — пояснили в минкульте.

Сейчас Камерный театром руководит актер Виктор Тереля.

Что об этом думает сооснователь Камерного

Камерный театр основали три друга — Юрий Ваксман, Владимир Воронцов и Владимир Гусев Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В разговоре с 76.RU один из основателей Камерного театра, Владимир Гусев, поделился, что больше никакого отношения к работе Камерного театра не имеет. После того как труппу перевели в ТЮЗ, он отказался там работать.

«Я не собираюсь в сказке скакать. В вечерних спектаклях я не занят. Я занимаюсь собственным здоровьем: мне надо суставы восстанавливать», — рассказал Гусев.

Однако судьба родного театра, конечно, по-прежнему не оставляет его равнодушным. Владимир Гусев отмечает, что в новых условиях восстановить прежние спектакли всё равно бы не удалось: без старой команды Камерного это была бы уже совсем другая история.

«Спектакли невосстановимы, потому что у нас умер ведущий артист театра — Сергей Геннадьевич Генгин. Еще один актер ушел работать в Волковский театр — Константин Силаков. Он играл во всех спектаклях. Всё, нет репертуара, у нас такая жестокая жизнь. Воронцов умер, ставить постановки некому. Осталась одна молодежь», — с грустью отметил Гусев.

Я, как один из основателей Камерного театра, убежден, что Камерный театр прекратил свое существование. А спектакли, которые сейчас поставят, к Камерному театру не имеет никакого отношения. Потому что ценности творческого искусства, которые были ранее, не сохранились. Владимир Гусев актер, сооснователь Камерного театра

Основной причиной, по которой театр уже не тот, Владимир Гусев считает смерть основателей и мастодонтов Камерного — Юрия Ваксмана и бывшего художественного руководителя театра — Владимира Воронцова.

«Если театр ничего не дает зрителю, если нет художника — театра не будет. Формально он будет, как бы он есть, но назвать его Камерным нельзя. Я думаю, Юрий Михайлович в гробу перевернется тысячу раз, увидев, что играет Камерный театр имени Ваксмана. Он будет рыдать на небесах», — подытожил Владимир Гусев.