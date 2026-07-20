Дожали! Сборная Испании стала чемпионом мира по футболу — как это было

Решающий гол забил Ферран Торрес Источник: Fifa.com

На чемпионате мира по футболу в Северной Америке сегодня прошел решающий матч. За звание лучшей сборной боролись Испания и Аргентина. Именно они встретились в финале. Южноамериканцы вышли на поле защищать титул, завоевав в 2022 году Кубок мира. Как прошел матч, читайте в нашем обзоре.

Первый тайм — унылые нули

Обе команды вышли с классическими четырьмя защитниками, четырьмя полузащитниками и двумя нападающими. Такую тактику показывали перед игрой. Ее визуально было видно в начале игры при позиционной защите у испанцев и аргентинцев. Разве что капитану Лионелю Месси позволено играть там, где ему хочется.

Для Месси это был третий финал на чемпионатах мира Источник: Fifa.com

Первый опасный момент создали футболисты с Пиренейского полуострова. На четвертой минуте хорошо разыграли Дани Ольмо и Ламин Ямаль. Правый нападающий пробил, но рикошетом мяч угодил в руки вратарю Эмилиано Мартинесу. Спустя несколько секунд Ямаль снова выходил один на один с вратарем — и вновь рикошет.

Настоящее и будущее футбола Источник: Fifa.com

Первая половина тайма получилась напряженной, без явных опасных моментов. Цена ошибки была слишком высока, поэтому в игре преобладала борьба за мяч. Без фолов не обходилось. Порой даже грубых. Но судья не тянулся за желтой карточкой и пытался успокоить футболистов словесно. На правом фланге активно двигался Ламин Ямаль. Месси тоже цеплялся за мячи. Признаемся честно, не слишком зрелищно, потому что команды играли осторожно.

Ламин Ямаль был одним из самых активных в составе сборной Испании Источник: Fifa.com

После перерыва на водопой скорости в игре не поменялись. Испанцы пытались атаковать через правый фланг, где бегал Ламин Ямаль. Марк Кукурелья активничал слева. В центре поля атаки начинал капитан Родри.

Аргентинцы действовали от обороны, плотно защищались и прессинговали соперников на флангах. Медленный темп игры позволял южноамериканцам спокойно всем этим заниматься.

Испанцы пытались атаковать разными способами — и длинными пасами при выходе с обороны, и «стеночками», и коротким перепасом, и через дриблинг того же Ямаля.

Алексис Макаллистер и Микель Оярсабаль — в борьбе за мяч Источник: Fifa.com

Стоило «Фурии Рохе» включить скорость, как у аргентинцев возникали трудности. Так они «вскрыли» центр обороны и с линии штрафной бил Микель Оярсабаль. Его удар отбил вратарь. В другом моменте при выходе в контратаку пришлось фолить Лисандро Мартинесу.

Аргентинцы не позволяли войти в штрафную испанцам. Вот так Кукурелья бил с угла штрафного на левом полуфланге. Мимо ворот, но рядом со штангой.

В первом тайме южноамериканцам пришлось сделать замену. Повреждение получил центральный защитник Лисандро Мартинес. Вместо него на поле вышел Николас Отаменди.

Лисандро Мартинес не доиграл первый тайм Источник: Fifa.com

Это всё, чем закончились первые 45 минут финального матча. Аргентинцы вообще ни разу не пробили по воротам. Скучно и без опасных моментов. Но никто не обещал, что будет так же, как в игре за третье место, где англичане и французы забили десять голов. Тут на кону Кубок мира.

Второй тайм — аргентинцы страдали дальше

В перерыве главный тренер сборной Аргентины выпустил на поле бывшего полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса вместо Нико Гонсалеса, у которого не получалась игра в первом тайме.

Второй тайм начался с атак сборной Испании. Паредес ошибся с передачей, которую перехватил Алекс Баэна. Он продвинулся к воротам и ударил с дальней дистанции. Получился удобный удар для Мартинеса.

Борьба, борьба и еще раз борьба Источник: Fifa.com

Затем игра продолжилась в таком же темпе и по такому же сценарию, что и прошлые 45 минут. Команды действовали осторожно, не стремились в атаку. Не хватало скоростей, зато были фолы и стычки.

Всё это время Лео Месси действовал пассивно и смотрел на игру со стороны. Хотя это неудивительно, потому что он мог в любой момент «выстрелить».

У испанцев на 54-й минуте матча был опасный подход во вратарскую Мартинеса — хорошо и быстро разыграли мяч до штрафной. Замельчили, и аргентинцы успели отбиться.

Мартинес отбивает мяч с углового Источник: Fifa.com

Спустя четыре минуты Скалони обновил правый фланг — вышел Науэль Молина вместо Гонсало Монтьеля.

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте тоже не затягивал с заменами. На 62-й минуте вышли Ферран Торрес и Педри, ушли Микель Ойарсабаль и Фабиан Руис.

Всё это время испанцы продолжали доминировать и давить аргентинцев. Южноамериканцы оборонялись и отбивались, но без паники.

После очередного перерыва на водопой Скалони сделал еще две замены — Кристиан Ромеро и Родриго Де Поль ушли, а вышли Факундо Медина и Джулиано Симеоне. К 70-й минуте все замены аргентинский тренер уже использовал.

Де ла Фуэнте ответил своими заменами. Чемпионат мира завершился для Дани Ольмо и Алекс Баэна. Шанс отличиться появился у Нико Уильямса и Микеля Мерино, который уже забивал на турнире после выхода на замену. Так он отправил домой Португалию и Криштиану Роналду.

Испанцы продолжили давить дальше, аргентинцам становилось сложнее. Всё больше в игру вступал Эмилиано Мартинес, который ловил или отбивал мячи. Южноамериканцы страдали и терпели. К 80-й минуте у них всё еще было ноль ударов по воротам.

Чтобы понять, насколько это была медленная игра и с редкими остановками, скажем, что судья к основному времени добавил только четыре минуты. Игра разгорелась. Сначала Месси заработал штрафной, после которого аргентинцы продвинулись к воротам испанцев. Правда, закончилось всё только прострелом, который перехватил вратарь Унаи Симон. А затем Нико Уильямс убежал и пробил с дальней дистанции. Мартинес отбил.

Потом в центре столкнулись Пау Кубраси и Энцо Фернандес. Аргентинец снес испанца и получил вторую желтую — красная карточка и удаление.

Энцо снес Пау Источник: Fifa.com

Фернандеса удалили в финале ЧМ Источник: Fifa.com

Ключевой момент возник на 97-й минуте, когда Паредес сфолил возле своей штрафной. У мяча встали Порро и Ямаль. Дистанция — метров 25. Идеальная для обоих футболистов. Ламин пробил во вратарский угол. Мартинес снова спас.

Ямаль бьет штрафной Источник: Fifa.com

Так игра перешла в овертайм. У аргентинцев остались всё те же ноль ударов по воротам.

Дополнительное время — испанцы всё-таки дожали

Аргентинцы сидели в обороне, а испанцы атаковали. На 96-й минуте Нико Уильямс даже забил, но судья отменил гол из-за фола Микеля Мерино.

Гол не засчитали Источник: Fifa.com

На 99-й минуте тренер испанцев сделал двойную замену — ушел капитан Родри и Лапорт. А вместо них вышли Мартин Субименди и Эрик Гарсия соответственно.

У Скалони в дополнительное время появилась возможность сделать шестую замену. Он этим воспользовался — выпустил пятого защитника Маркоса Сенеси вместо нападающего Хулиана Альвареса. Раз в основное время не атаковали южноамериканцы, то чего уж говорить об овертайме.

Самый опасный момент возник у Мерино, который пытался головой переправить мяч после навеса от Нико Уильямса. Чуть-чуть не хватило.

Мерино взялся за голову после удара по воротам Источник: Fifa.com

Но испанцы всё-таки дожали. Это произошло на 106-й минуте дополнительного времени. Разыграли классно: пас с правого фланга ближнему, высокий навес в штрафную. Нико Уильямс дотянулся на дальней штанге и скинул мяч в центр штрафной, откуда мощно левой пробил по пустым воротам Ферран Торрес.

Ферран Торрес радуется забитому голу Источник: Fifa.com

Вот так Торрес радуется забитому голу Источник: Fifa.com

Испанцы даже забили второй мяч. Это снова сделал Ферран Торрес. Но гол отменили из-за офсайда.

Концовка матча не получилась для футболистов сборной Испании спокойной. Аргентинцы побежали в атаку по мере своих возможностей. Нашелся Лионель Месси, который весь матч был в тени. Осадили ворота соперника в самые последние минуты матча. В штрафной площади испанцев было нервно. Аргентинцы дважды могли сравнять счет. В одном моменте противник вынес мяч, а в другом — Симеоне пробил выше ворот.

Южноамериканцы больше ничего не создали. Сборная Испания стала чемпионом мира по футболу. Это вторая их победа. Первая была в 2010 году. Тогда испанцы тоже выиграли в дополнительное время — у сборной Нидерландов.