Ярославский губернатор предложил помощь жителям Белгородской области

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев предложил помощь жителям Белгородской области. Об этом он сообщил в соцсетях вечером 8 февраля.
«Как и прежде, примем детей для размещения в наших детских лагерях, а также изыщем возможность принять многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами и пенсионеров в наших санаториях. С Вячеславом Гладковым на связи. Составляем списки готовых прибыть в Ярославскую область. Все вопросы по размещению уже в проработке. В беде не оставим. Поможем обязательно», — прокомментировал Михаил Евраев.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале о сложной ситуации в регионе. По его данным, без отопления остались порядка 80 тысяч жителей, в регионе открыли пункты обогрева.
В 2025-м году Ярославская область приняла 99 ребят из Белгородской области.
Достижения
Первая десятка
Написать 10 комментариев
Первая сотка
Написать 100 комментариев
На полпути к тысяче
Написать 500 комментариев