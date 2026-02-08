Ярославский губернатор предложил помощь жителям Белгородской области

Михаил Евраев отреагировал на просьбу Вячеслава Гладкова

2 333
Артем Бауман / 76.RU

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев предложил помощь жителям Белгородской области. Об этом он сообщил в соцсетях вечером 8 февраля.

«Как и прежде, примем детей для размещения в наших детских лагерях, а также изыщем возможность принять многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами и пенсионеров в наших санаториях. С Вячеславом Гладковым на связи. Составляем списки готовых прибыть в Ярославскую область. Все вопросы по размещению уже в проработке. В беде не оставим. Поможем обязательно», — прокомментировал Михаил Евраев.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале о сложной ситуации в регионе. По его данным, без отопления остались порядка 80 тысяч жителей, в регионе открыли пункты обогрева.

В 2025-м году Ярославская область приняла 99 ребят из Белгородской области.

Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
JayroslavMudryi

8 февраля, 22:21
а Ярославский губернатор не хотел бы в первую очередь оказать помощь ярославцам которые годы уже ждут ее , но про них забывают власти до следующих выборов??????????
Гость
8 февраля, 20:52
Почему мы всем помогаем кроме своих жителей города Ярославля, и Ярославской области так нельзя это позорище просто
