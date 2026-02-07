Разрушения, пострадавшие и темнота: по Белгородской области ударили ракетами — кадры

Белгородская область попала под ракетный обстрел. Несколько человек пострадали, местные жители остались без электричества. Подробности о происшествии раскрыл глава региона Вячеслав Гладков.

«Очередной обстрел Белгорода. Пошли отключения электричества по городу и по районам области», — сказал Гладков.

По информации пресс-службы мэрии Белгорода, после ракетного обстрела в городе отключилась электроэнергия на части объектов водоканала.

«Специалисты Белоблводоканала проводят оценку масштабов нарушения. На это потребуется до двух часов», — говорится в сообщении.

Во время ракетного обстрела пострадали четыре человека. Двое из них получили баротравму и ушиб коленного сустава, еще у двоих мужчин, предварительно, диагностировали баротравмы и ушиб височной области. Их госпитализировали.

Накануне вечером, по информации губернатора Вячеслава Гладкова, в результате атаки по Шебекинскому округу погиб один мирный житель, второй получил ранения.

В селе Муром дрон атаковал движущийся легковой автомобиль, и в результате удара от полученных травм мужчина скончался на месте. Женщину, находившуюся в момент атаки в автомобиле, госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. У пострадавшей минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения и ожоги.

За ночь, с 23:00 до 7:00 (мск), силы ПВО уничтожили 82 беспилотника над 13 регионами. По данным Минобороны, 45 БПЛА сбили над Волгоградской областью, восемь — над Брянской, по шесть — над Ростовской и Саратовской областями, по четыре — над Орловской и Тверской, три — над Курской областью, по одному — над Астраханской, Белгородской, Калужской, Воронежской и Смоленской областями.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

свои имя, фамилию и отчество;

адрес обнаружения беспилотника;

описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда.

Второе — покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.