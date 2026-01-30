НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
В Ярославле продлили перекрытие центра до лета. Карта

В Ярославле продлили перекрытие центра до лета. Карта

Постановление об этом подписали 29 января

284
В Ярославле продлили перекрытие улицы Максимова | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле продлили перекрытие улицы Максимова | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле продлили перекрытие улицы Максимова

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле продлили ограничение движения в центре города. С 6:00 31 января до 1 июня 2026 года запрещено движение по участку улицы Максимова — от улицы Трефолева до улицы Андропова. Соответствующее постановление подписал первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Олег Виноградов.

Напомним, улицу Максимова в Ярославле перекрыли для движения 25 августа 2025 года. Изначально в постановлении говорилось, что ограничения будут действовать до 3 ноября. После этого они продлевались, так как на этом участке проводятся работы.

Работы на улице Максимова вошли в первый этап по переделке центра Ярославля в пешеходную зону.

На фото&nbsp;— схема ограничения движения в центре Ярославля | Источник: мэрия Ярославля На фото&nbsp;— схема ограничения движения в центре Ярославля | Источник: мэрия Ярославля

На фото — схема ограничения движения в центре Ярославля

Источник:

мэрия Ярославля

По проекту реконструкции там проложат плитку и бордюры, сделают новые тротуары, организуют велопарковку, высадят кустарники и другие растения. Также планируется установка нового декоративного фонтана диаметром два метра.

Для туристов и жителей города поставят лавочки | Источник: мэрия ЯрославляДля туристов и жителей города поставят лавочки | Источник: мэрия Ярославля
Напротив филармонии планируется высадка высокорослых деревьев | Источник: мэрия ЯрославляНапротив филармонии планируется высадка высокорослых деревьев | Источник: мэрия Ярославля
Так улица будет выглядеть сверху | Источник: мэрия ЯрославляТак улица будет выглядеть сверху | Источник: мэрия Ярославля

Подробнее о проекте пешеходного центра Ярославля и отношении к нему владельцев бизнеса, которых затронут эти изменения, — читайте в этом материале.

Кристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Комментарии
4
Гость
1 час
Вообще перекрыть навсегда и сделать вход платным по часам , с 21ч никого не пускать и не выпускать до утра, поставить охранников повсюду
Гость
1 час
Люди простые люди просили умоляли об этом?
Читать все комментарии
Гость
Рекомендуем