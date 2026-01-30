В Ярославле продлили перекрытие центра до лета. Карта

В Ярославле продлили ограничение движения в центре города. С 6:00 31 января до 1 июня 2026 года запрещено движение по участку улицы Максимова — от улицы Трефолева до улицы Андропова. Соответствующее постановление подписал первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Олег Виноградов.
Напомним, улицу Максимова в Ярославле перекрыли для движения 25 августа 2025 года. Изначально в постановлении говорилось, что ограничения будут действовать до 3 ноября. После этого они продлевались, так как на этом участке проводятся работы.
Работы на улице Максимова вошли в первый этап по переделке центра Ярославля в пешеходную зону.
По проекту реконструкции там проложат плитку и бордюры, сделают новые тротуары, организуют велопарковку, высадят кустарники и другие растения. Также планируется установка нового декоративного фонтана диаметром два метра.
Подробнее о проекте пешеходного центра Ярославля и отношении к нему владельцев бизнеса, которых затронут эти изменения, — читайте в этом материале.