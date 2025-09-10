В Ярославле начали работы по благоустройству пешеходного центра. Фото

В Ярославле начали делать пешеходный центр Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле начали работы по благоустройству пешеходного центра. По данным на 10 сентября, на улице Максимова ограничили транспортное движение.

«В ближайшие две недели будет выполнено переустройство тепловой сети — эти работы завершат до начала отопительного сезона», — сообщил губернатор Михаил Евраев.

Кроме того, должны начаться работы по демонтажу дорожного покрытия на участке от улицы Андропова до Первомайской. Там должны установить основания для укладки гранитной плитки.

«В планах — создание здесь пешеходной зоны с озеленением, современным освещением и фонтаном. По задумке авторов проекта, участок станет театральным сквером в самом сердце города», — уточнил глава региона.

Переделка улицы Максимова — первый этап в реконструкции центра Ярославля в пешеходную зону. Последующие работы по плану должны начаться осенью 2026 года. Для проезда закроют целый квартал в границах улиц Кирова, Депутатской, Андропова, Нахимсона и Депутатского переулка, включая площадь у часовни Александра Невского.

«Работы будут идти поэтапно, с заменой всех инженерных сетей, благоустройством фасадов, установкой подсветки. По проекту „Чистое небо“ все провода уберут под землю», — уточнил губернатор.

В пешеходной зоне сохранится проезд для спецтранспорта и жителей с резидентным правом. Для всех остальных планируется обустройство парковки.