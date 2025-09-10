НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
В Ярославле начали работы по благоустройству пешеходного центра. Фото

В Ярославле начали работы по благоустройству пешеходного центра. Фото

На улице Максимова перекрыли движение для автомобилистов

533
В Ярославле начали делать пешеходный центр | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле начали делать пешеходный центр | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле начали делать пешеходный центр

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле начали работы по благоустройству пешеходного центра. По данным на 10 сентября, на улице Максимова ограничили транспортное движение.

«В ближайшие две недели будет выполнено переустройство тепловой сети — эти работы завершат до начала отопительного сезона», — сообщил губернатор Михаил Евраев.

Кроме того, должны начаться работы по демонтажу дорожного покрытия на участке от улицы Андропова до Первомайской. Там должны установить основания для укладки гранитной плитки.

Проезд на Максимова закрыли | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПроезд на Максимова закрыли | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Туда пускают только спецтехнику с рабочими | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТуда пускают только спецтехнику с рабочими | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«В планах — создание здесь пешеходной зоны с озеленением, современным освещением и фонтаном. По задумке авторов проекта, участок станет театральным сквером в самом сердце города», — уточнил глава региона.

Переделка улицы Максимова — первый этап в реконструкции центра Ярославля в пешеходную зону. Последующие работы по плану должны начаться осенью 2026 года. Для проезда закроют целый квартал в границах улиц Кирова, Депутатской, Андропова, Нахимсона и Депутатского переулка, включая площадь у часовни Александра Невского.

«Работы будут идти поэтапно, с заменой всех инженерных сетей, благоустройством фасадов, установкой подсветки. По проекту „Чистое небо“ все провода уберут под землю», — уточнил губернатор.

В пешеходной зоне сохранится проезд для спецтранспорта и жителей с резидентным правом. Для всех остальных планируется обустройство парковки.

Напротив филармонии планируется высадка высокорослых деревьев | Источник: мэрия Ярославля / TelegramНапротив филармонии планируется высадка высокорослых деревьев | Источник: мэрия Ярославля / Telegram
Так улица будет выглядеть сверху | Источник: мэрия Ярославля / TelegramТак улица будет выглядеть сверху | Источник: мэрия Ярославля / Telegram
Для туристов поставят лавочки | Источник: мэрия Ярославля / TelegramДля туристов поставят лавочки | Источник: мэрия Ярославля / Telegram

На улицах, которые собираются сделать пешеходными, работают кафе, рестораны и сувенирные магазины. В беседе с 76.RU одни владельцы бизнеса поделились, что надеются на рост числа клиентов в связи с улучшением города и созданием удобств для туристов, другие — переживают из-за возможных сложностей во время проведения ремонтных работ.

Пешеходный центр
Комментарии
4
Гость
30 минут
Вся областная и городская власть состоит из пришлых варягов, которым по сути глубоко плевать на Ярославль и его жителей, поэтому мнения горожан, нужны ли эти пешеходные зоны, никто не спрашивал. Все преподносится чуть ли не как шуба с царского плеча. Цель всех этих мероприятий пропиариться для движения к столице, т.е. Москве, ну и финансовую составляющую никто не отменял. Вот Евраев родом из Ленинграда. Наверняка знает все исторические места Санкт-Петербурга, как они обустроены. Я что-то не припомню, когда там были, чтобы старые исторические дорожки в парках города и в пригороде укрывали современной плиткой. Наоборот, сохраняется историческое покрытие, ландшафт, функциональность, никто не делает пешеходным Невский проспект, например, пусть даже и маленьким кусочком. Ему родной город не привил чувства красоты, эстетики, гармонии? Видимо нет, раз он сам или с чьей-то подачи решил разрушить историческую часть НАШЕГО любимого города. Если руки так чешутся сделать красиво в Ярославле, то займитесь районами города, а не центром, в котором и так все очень не плохо. А вот в районах как раз не хватает обустроенных зеленых скверов, парков вместо пустырей с травой по пояс.
Гость
8 минут
Это Вам не модульные поликлиники строить...
Читать все комментарии
