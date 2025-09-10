В Ярославле начали работы по благоустройству пешеходного центра. Фото

В Ярославле начали работы по благоустройству пешеходного центра. По данным на 10 сентября, на улице Максимова ограничили транспортное движение.
«В ближайшие две недели будет выполнено переустройство тепловой сети — эти работы завершат до начала отопительного сезона», — сообщил губернатор Михаил Евраев.
Кроме того, должны начаться работы по демонтажу дорожного покрытия на участке от улицы Андропова до Первомайской. Там должны установить основания для укладки гранитной плитки.
«В планах — создание здесь пешеходной зоны с озеленением, современным освещением и фонтаном. По задумке авторов проекта, участок станет театральным сквером в самом сердце города», — уточнил глава региона.
Переделка улицы Максимова — первый этап в реконструкции центра Ярославля в пешеходную зону. Последующие работы по плану должны начаться осенью 2026 года. Для проезда закроют целый квартал в границах улиц Кирова, Депутатской, Андропова, Нахимсона и Депутатского переулка, включая площадь у часовни Александра Невского.
«Работы будут идти поэтапно, с заменой всех инженерных сетей, благоустройством фасадов, установкой подсветки. По проекту „Чистое небо“ все провода уберут под землю», — уточнил губернатор.
В пешеходной зоне сохранится проезд для спецтранспорта и жителей с резидентным правом. Для всех остальных планируется обустройство парковки.
На улицах, которые собираются сделать пешеходными, работают кафе, рестораны и сувенирные магазины. В беседе с 76.RU одни владельцы бизнеса поделились, что надеются на рост числа клиентов в связи с улучшением города и созданием удобств для туристов, другие — переживают из-за возможных сложностей во время проведения ремонтных работ.