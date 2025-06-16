«Большая беда». В Ярославле центр хотят сделать пешеходным — что об этом думает бизнес

Какие улицы в Ярославле переделают в пешеходную зону Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Уже третий год в Ярославле не стихают обсуждения о переделке центра в пешеходную зону. Власти обещают уже в ближайшие месяцы запустить работы по благоустройству. Начать планируют с улицы Максимова, а после к работе должны приступить на Депутатской, Андропова, Нахимсона и в Депутатском переулке.

В этой зоне — множество кафе, ресторанов и туристических магазинов. Пока одни владельцы бизнеса рады инициативе и ждут увеличения туристического потока, другие переживают, как избежать проблем.

Мы решили узнать, что местные бизнесмены думают о планах по реконструкции центра.

Какие улицы сделают пешеходными

Мэрия Ярославля Источник: Так будет выглядеть Депутатская улица











Как ранее уточнял мэр Артем Молчанов, работы по переделке центра будут проводиться поэтапно в течение двух-трех лет. В пешеходной зоне проложат плитку, высадят новые деревья и кустарники. Также в центре Ярославля планируют обновить уличное освещение.

Работы будут проводиться по специальному расписанию. Сначала улицы Максимова, Кирова, Депутатский переулок, Депутатская улица, Нахимсона, Андропова и площадь у часовни Александра Невского.

— Проект создания большой пешеходной зоны предполагает сохранение дорожного движения для машин спецслужб, специальной техники, а также проживающих здесь ярославцев. Возможность проезда и парковки у жилой зоны обеспечит резидентное право. Гости центральной части города смогут оставить свои автомобили на пустующих парковках, находящихся в пешеходной доступности от центральных улиц, — рассказали в мэрии Ярославля.

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«Маленький театральный сквер»

Мы прошлись по центральным заведениям и магазинам, чтобы узнать мнение бизнесменов и сотрудников заведений касательно планируемой реконструкции. Начали с улицы Максимова, которую должны начать переделывать в пешеходную уже в 2025 году.

Здесь хотят разместить несколько высокорослых деревьев, которые закроют пространство от шума и трафика соседних улиц. На участке от площади Волкова до улицы Андропова запланирована пешеходная зона и небольшой сквер с фонтаном и лавочками. Также будет дополнительное озеленение — посадят спирею, сливолистный боярышник, татарский клен, венгерскую сирень, несколько видов туй и травянистое растение мискантус.

— Мы называем проект улицы Максимова «маленьким театральным сквером». При подборе растений учитываются урбанистическая окружающая среда и удобство ухода за насаждениями. На вид совершенно зеленая зона в центре города не доставит лишних забот в обслуживании, но создаст благоприятный для горожан микроклимат и облик, — рассказала директор Центра развития городских территорий Виктория Седова.

На улице Максимова находятся несколько баров Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В этой зоне находится несколько заведений. По мнению местных сотрудников, реконструкция может сказаться на бизнесе.

Я думаю, что создание пешеходного центра положительно повлияет на работу бара. По опыту улицы Кирова знаем, что, поскольку там пешеходная зона, больше клиентов заходят в заведения. Я думаю, так же может быть и с улицей Максимова. Пешеходная зона только увеличит туристический поток. Что касается перекрытия дороги, то и сейчас не так много машин проезжает по улице Максимова, и транспортное движение одностороннее. Олег сотрудник бара «Разлука»

По мнению Олега, неудобства для посетителей бара не будет, поскольку припарковать машину всегда можно на площади Волкова, оттуда же удобно заказать такси.

«Жизнь туристов станет спокойнее»

Другого мнения придерживаются сотрудники «Пряничного домика» на Андропова. Работница Екатерина поделилась с нами своими переживаниями по поводу возможных проблем с поставкой товаров до заведения.

Дискомфорт может возникнуть у наших поставщиков. Объемы поставок бывают разные. Есть продукты, которые довольно тяжелые. Их переноска через дороги будет максимально дискомфортна. Екатерина сотрудница «Пряничного домика»

— Туристов будет больше, потому что все равно люди будут гулять и заходить к нам в «Пряничный домик». У пешеходов будет больше времени обратить внимание, какие заведения открыты в городе. Потому что люди, когда переходят дороги, всегда торопятся. Жизнь туристов станет спокойнее, размереннее. Наша — наоборот, — подытожила сотрудница «Пряничного домика» Екатерина.

«Поскорее бы»

Узнаем, как предприниматели и сотрудники заведений на Депутатской относятся к планам по переделке центральных улиц Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На Депутатской улице располагаются несколько сувенирных лавок, магазинов одежды ярославского производства, бар и несколько ресторанов. Все для комфорта туристов.

Продавец магазина одежды «Ярославна» Елена рассказала нам, что большинство товаров в их магазине ориентировано на туристов. Поэтому им нравится идея изменить центр города для удобства приезжих.

— Мы ждем, когда уже сделают этот пешеходный центр. У нас тут очень много туристов, и им было бы в вольготнее и комфортнее здесь гулять. Пусть делают пешеходную зону, нам это очень нравится. Автолюбители, конечно, будут против. У нас проблем с подвозом товаров не будет, потому что мы в таком количестве их не привозим. Так что мы ждем реализации пешеходного центра. Поскорее бы! — поделилась с нами Елена.

Основной наш ассортимент рассчитан на туристов. Для местных жителей здесь дороговато. В сезон много посетителей. Вот сейчас ждем, когда к нам начнут приезжать. В новогодние праздники было много туристов. Им у нас нравится. Говорят, что у нас много вкусного в заведениях готовят. Многие после прогулок и ресторанов заходят к нам в магазин и делятся впечатлениями, что в ярославских заведениях очень вкусно и недорого. Елена продавец магазина льняной одежды «Ярославна»

Проблема с парковой

Где смогут парковаться местные жители и сотрудники заведений на Депутатской улице пока не ясно Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Владелица сувенирных лавок на Депутатской улице Екатерина Верюжская также положительно настроена к созданию пешеходного центра. Но ее сильно беспокоит вопрос стоянки.

— Я тут 29 лет работаю. К пешеходному центру я лично отношусь хорошо. Только вопрос в стоянке машин. Если нам не сделают парковку, то с машинами здесь будет большая беда. Сюда приезжают и гости, и покупатели, и работники. Всем нужна стоянка. Если получится рынок как-то частично задействовать и сделать там стоянку, то было бы замечательно. Есть дворы старинные в том же Гостином ряду. Пусть там только 15 машин встанет, но это целых 15 мест.

Что касается привоза товаров, так можно сделать как на Красной площади в Москве, по расписанию и пропускам запускать машины с товаром. Это решаемый вопрос. На Кирова же как-то завозят товары. Екатерина Верюжская владелица сувенирных лавок на Депутатской улице

Но есть еще одна тема, которая беспокоит владелицу сувенирного бизнеса Екатерину:

— У нас нет единого дизайн-кода города. Вот Рыбинск принял старинный стиль оформления вывесок на заведениях в городе. А мы сейчас потратили на надпись больше 70 тысяч рублей. Боюсь, что при переделке центра в пешеходный, могут опять обязать все переделать.

Улица Нахимсонма также попадает в план по реконструкции в пешеходную зону Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В плане логистики для посетителей это может вызвать трудности в парковке личных авто и вызову такси. Но в сезон наоборот пешеходный центр может увеличить поток посетителей. Я думаю, что пешеходный центр сильно в лучшую сторону не повлияет, а в худшую — возможно. Стас сотрудник бара Hopmalt на улице Нахимсона

Начать работы по переделке центра обещали начать уже в 2025 году. Однако в Ярославле не смогли найти подрядчика. В начале мая 2025 года МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» разместило объявление по поиску подрядной организации, однако никто не подал заявку на участие в конкурсе. Начальная стоимость контракта составляет 1 млрд 473 млн рублей.

Подробнее с проектом реконструкции центра в пешеходную зону можно ознакомится по ссылке.