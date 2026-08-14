До Китая — на своем авто, внутрь — на автобусе: водитель рассказал о хитром путешествии в Поднебесную и тратах на поездку

На этом минивэне Honda семья проделала путь с Урала почти до Китая и обратно Источник: Андрей Ермоленко

Когда речь заходит о путешествии на собственном автомобиле, чаще всего имеют в виду поездку по своей области или в соседний регион — а как насчет Китая? Андрей Ермоленко, который любит проводить летний отпуск в дороге, убедился, что этот маршрут куда проще, чем кажется. Водитель поделился колоритными фотографиями и составил подробную инструкцию для тех, кто захочет повторить этот опыт. Публикуем его авторскую колонку для E1.RU.

Андрей Ермоленко историк, путешественник

По многолетней традиции в июле мы всей семьей отправились «на море» в Казахстан — на Балхаш. Дорога для нас понятная, а теперь она еще и максимально удобна: почти по всему Казахстану автомагистраль с ограничением скорости до 140 км/ч. С бензином там всё хорошо, к тому же он дешевле: около 310 тенге (примерно 55 рублей) за литр 95-го. О том, как съездить в Казахстан, я ранее уже писал (хоть статья 2022 года, большинство фактов в ней по-прежнему актуальны).

База отдыха на берегу озера Балхаш Источник: Андрей Ермоленко

После отличного пляжного отдыха мы решили немного разнообразить отпуск давно задуманным автопутешествием и доехать до… Китая. Но именно «до», а не «в», так как въезд на авто с российскими госномерами в КНР сильно ограничен (практически невозможен). План был простой: добраться до границы на своем автомобиле, а дальше пересесть на автобус и отправиться вглубь Поднебесной.

12 шагов на пути к Китаю

Пошагово расскажу, как мы добрались самостоятельно до этой страны. Думаю, это будет полезно для многих — в интернете такой информации практически нет. Для нас поначалу многое было непонятно, но, как выяснилось в итоге, ничего сложного в том, чтобы самостоятельно съездить в Китай, нет.

Автомагистраль Кошетау — Астана Источник: Андрей Ермоленко

Итак, по пунктам:

Из Балхаша с остановками на Капчагайском водохранилище (снова искупались) и в нацпарке «Алтын Эмель» (поглядели красоты: горы и песчаные дюны в предгорьях Тянь-Шаня) доехали до города Жаркент в юго-восточном Казахстане. Интересный город для посещения и сам по себе, там немало архитектурных достопримечательностей. Отсюда до границы с Китаем — погранперехода Нур Жолы — Хоргос — около 40 км. Погуляли по городу, заселились (рекомендую гостиницу Satti: недорого, тихо, комфортно, обильные завтраки включены в стоимость). Машину оставили на стоянке гостиницы на время отъезда, администратор разрешила и даже посоветовала, как лучше поставить, чтобы авто было под видеонаблюдением. Бесплатно. Пришли утром на автовокзал — в пяти минутах пешком от гостиницы. Автобусы из Жаркента в Китай (ближайший к границе город Хоргос) ходят очень часто, более 30 рейсов в день. В первой половине дня — чуть ли не каждые 10–15 минут. Купили билет на ближайший рейс Жаркент — Хоргос (нужен паспорт), цена — 5000 тенге (около 850 рублей). Несмотря на будний день (понедельник), народу было достаточно много, большой автобус заполнился на две трети. Думаю, что в выходные тут очень многолюдно, лучше путешествовать среди недели. Как мне сообщили в кассе, заранее билеты не продают — только в день отправления, причем на ближайший рейс. На билете — очень удобно! — указаны госномер автобуса и время отправления. А еще здесь содержится информация про место в салоне, но все ее игнорируют. К тому же номера в автобусе часто даже не помечены: садитесь, где нравится. На перроне нашли свой автобус, сели. На входе проездной проверяет сам водитель. До границы ехать чуть больше получаса. Автобусы все китайские, немного ушатанные, но кондиционеры работают. Ехать недолго, особый комфорт не требуется. Перед казахстанским погранпостом в салон автобуса входит пограничник, проверяет наличие загранпаспортов. На посту все из автобуса выходят, багаж и ручную кладь берут с собой. Досмотр вещей — через ленту рентгена, как в аэропорту. Паспортный контроль казахстанских пограничников — как везде на автомобильных пунктах пропуска: фотографирование, штамп в загранпаспорт о выезде — следующий. Дождавшись, пока все пройдут досмотр вещей и паспортный контроль, снова садимся в наш автобус. На выезде с казахстанского поста в салон вновь заходит пограничник, проверяет штампы о выезде. Проезжаем менее километра. Перед китайским погранпостом входит уже китайский пограничник и проверяет наличие паспортов. На китайском посту выходим из автобуса, опять с вещами (в этот момент с автобусом мы уже прощаемся — не забывайте вещи). Поочередно регистрируемся в электронном терминале. При сканировании загранпаспорта на экране автоматически появляется почти вся инфа, нужно только ввести номер телефона и цель визита. Обязательные поля отмечены звездочками. Есть меню на русском, разобраться нетрудно. Результат регистрации (последний экран) нужно сфотографировать — пограничник перед паспортным контролем просит показать его на экране телефона. Если вы впервые в жизни заезжаете в Китай, требуется пройти дактилоскопию в следующем терминале, связав данные с загранпаспортом (снова сканируем паспорт). Меню и голосовые подсказки тоже на русском (гнусавит типа «приложите четыре пальца левой руки без большого»). Детям (кажется, до 14 лет) не требуется. Поблизости снуют работники погранслужбы — если что, помогут. Говорят на ломаном английском. После процедур со сканированиями паспорта, регистрацией и дактилоскопией — паспортный контроль и досмотр вещей на ленте под рентгеном. Строгий китайский пограничник (в нашем случае — с партийным значком на кителе) на русском языке спрашивал про цель визита. Виза россиянам, напомню, не требуется. На выходе из китайского погранпоста (грандиозных размеров, кстати! Больше походит на аэропорт) снова нужно показать пограничнику паспорт со штампом о въезде в Китай. Сразу после погранпоста стоят менялы валюты и таксисты. Где-то тут же ожидают бесплатные шаттлы до крупных беспошлинных торговых центров, расположенных прямо тут, в Хоргосе, но нам туда не надо, и вообще в Хоргосе кроме шопинга особо делать нечего. Мы поехали в город Кульджа — для этого потребовалось такси. Согласились на предложение первого же таксиста-зазывалы, договорились на 200 юаней (примерно 2500 рублей), ехать около 90 км. Недорого, но машина была стремноватая — старенькая Honda Accord. Советую не торопясь выбрать таксиста и заранее посмотреть, на чем он вас повезет, лучше выбрать минивэн. На пути обратно мы так и сделали.

Касса автовокзала в Жаркенте (Казахстан) Источник: Андрей Ермоленко Китайские автобусы до Хоргоса на автовокзале в Жаркенте Источник: Андрей Ермоленко

Ну и всё, вы в Китае!

«Общались через онлайн-переводчик»

А теперь расскажу о том, как мы провели время в Кульдже и выбрались обратно. По поводу дороги есть нюансы.

Город Кульджа — старинный, укрепленные поселения тут были еще со времен Чингисхана. Здесь же проходил Великий шелковый путь. Земли были населены уйгурами: тюркский народ, родственный казахам. Мусульмане. В средние века эти территории начали осваивать китайцы. Впоследствии земли получили название Синьцзян, то есть «дальние приграничные территории». По сути, для Китая это как для нас Владивосток. Точнее, для них это «Владизапад». Уйгурское «Кульджа» китайцы не признают — на картах и в документах город называется Инин (Yining). В конце XIX века короткое время часть Синьцзяна, кстати, находилась под протекторатом Российской Империи, в Кульдже жило много русских. И вообще Китаю долго не удавалось установить тут твердую власть. В начале XX века Синьцзян-Уйгурская провинция даже хотела войти в состав Советской России, но советское руководство решило не обострять отношения с Китаем и не приняло их. А то была бы в СССР 16-я республика: Уйгурская ССР. После Гражданской войны в России сюда, в Кульджу, бежал знаменитый казачий атаман Дутов — разжигатель войны на Южном Урале. В начале 1920-х тут же его ликвидировали советские агенты. Сегодня Кульджа (Инин) — небольшой (около 750 тысяч жителей) город в Синьцзян-Уйгурском автономном округе. Столица округа — Урумчи, отсюда до нее около 800 км вглубь Китая. От Кульджи до границы Казахстана — около 90 км.

На китайском паспортном контроле, погранпереход «Хоргос» Источник: Андрей Ермоленко Выход из китайского погранпоста Источник: Андрей Ермоленко

Итак, мы приехали в Китай через погранпереход «Хоргос», взяли такси и поехали в ближайший интересный для нас город Кульджа. С собой у нас были заранее купленные в Астане наличные юани. Мобильная связь — роуминг от российского оператора, работала отлично.

На улице в Кульдже Источник: Андрей Ермоленко

Гостиница в Кульдже была заранее забронирована и оплачена на сайте trip.com. Стоимость для четверых — около 4500 рублей. Гостиница, забегая вперед, хорошая! Порекомендовать название затрудняюсь: в агрегаторе она была под одним названием, а на месте — совсем под другим. Да и неважно, выбор отелей в городе очень большой.

Таксисту заранее показал адрес гостиницы на китайском языке. Приехали в Кульджу. Водитель, кстати, вообще не говорил ни на английском, ни на русском. Видимо, уйгур, а не китаец: немного понимал казахский, на котором мы с ним пытались говорить. Убедились, что привез именно в наш отель (поняли не сразу, так как на вывеске и на ресепшен такого же названия, как в подтверждении бронирования, не было).

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Девочки на ресепшен самую малость говорили на английском. Общались мы через онлайн-переводчик: набираю текст, перевожу на китайский, показываю экран телефона. Мне в свою очередь переводят ответ и показывают свой экран. Бронь нашли, оплату нашли, выдали ключ-карты от номера, показали, как вызвать лифт ;)

Номер очень уютный и просторный: две двуспальные кровати, небольшой диванчик (как раз для младшего шестилетнего сына), «умный» кондиционер, чайник, питьевая вода, огромный телевизор, душ, очень мягкие пушистые полотенца, хорошие тапочки, гигиенические наборы, приятный запах в комнате. Но вот проблема: розетки совершенно не нашего формата. Благо рядом были выходы USB и Type-C, часть гаджетов смогли зарядить. Потом в магазине на первом этаже купили переходник для еще одного USB (15 юаней — около 180 рублей).

В том же месте купили воду, печеньки для перекуса (всё дешево — цены, как в России, или ниже) и отправились в центр города. Перед этим попытались установить китайское приложение для вызова такси (DiDi), но в отсутствие местного номера телефона пройти аутентификацию не удалось. Сотрудницы на ресепшен сказали, что такси можно поймать и просто на улице, «с руки».

Такси в Кульдже Источник: Андрей Ермоленко

Так мы и сделали. Достаточно быстро поймали такси, показали водителю точку на карте. Автомобили такси очень заметные, бирюзового цвета. На крыше — табло, всё понятно: красный иероглиф — «занято», зеленый — «свободно». Внутри — счетчик, тарификация поездки прозрачная и понятная. Посадка — 7 юаней, далее по километражу. За поездку на 6–7 километров (примерно 15–20 минут от отеля до центра) заплатили 12 юаней, то есть около 150 рублей. Дешево!

Гуляли по общественному парку и пешеходной улице Liu Xing (六星街, буквально — «улица шести звезд», также известна как «квартал шестиконечная звезда»). Впечатлило: многие жители приезжали погулять и сфотографироваться на фоне старинных домов в национальной (уйгурской) одежде, а также брали ее там напрокат. Насмотрелись на разнообразную уличную еду.

Там же поужинали в ресторане — официантка принесла меню на планшете и терпеливо помогала нам переводить. Вкусно и снова недорого! Два шашлыка из баранины (местная уйгурская кухня), две порции риса, порция жареной говядины с овощами, два пива (местное и бутылки по 0,6 л), графин лимонада — 152 юаня (примерно 1800 рублей). Примечательно, что и официанты, и все таксисты отказывались брать чаевые (я оставлял сдачу).

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В местах скопления людей в центре Кульджи много полицейских, причем жители часто к ним обращаются по разным вопросам, вроде как пройти или найти какой-то адрес. Общественные пространства организованы комфортно: много лавочек, выделенные пешеходные маршруты и дорожки для электроскутеров, очень много пышной зелени и цветов, много бесплатных общественных туалетов.

Легко и быстро поймали такси «с руки» и уехали назад в гостиницу. На следующий день утром снова съездили в центр города погулять и позавтракать более привычной кухней (да и дети запросились в фастфуд) — поели сэндвичи с кофе и газировкой в KFC. Заглянули из любопытства в большой торговый центр: увидели, как персонал магазинов утром коллективно делает зарядку, а потом строится в шеренгу и слушает старшего менеджера. Цены в магазинах (одежда, обувь, бытовая техника) внутри ТЦ показались высоковаты, но это были исключительно брендовые вещи. Да и шопинга в наших планах не было.

Утреннее построение персонала в торговом центре Источник: Андрей Ермоленко

Чтобы уехать обратно до Хоргоса, обратились за помощью к девочкам на ресепшен в нашем отеле. Они помогли найти трансфер: вышло чуть дороже — 270 юаней за четверых (около 3200 рублей), но зато на комфортном минивэне, который подъехал в назначенное время к гостинице. Заранее обговорили, что нам нужно на международный автовокзал в Хоргосе. Водитель, кстати, немного понимал английский и русский, комфортно довез нас до автовокзала — прямо ко входу.

Автовокзал в Хоргосе, кстати, совсем недалеко от погранперехода — около 500 метров, отделен от него парком. Внутри всё понятно, навигация на русском и английском. Отдельные кассы для покупки билетов на конкретные направления. Нашли окошко «Жаркент», купили билеты (90 юаней — около 1000 рублей). На билетах указан госномер автобуса. Кассир объяснила, что билеты без конкретного времени отправления, — по мере заполняемости автобуса. Легко нашли его на перроне, подождали минут 15–20, пока заполнился, и поехали обратно. Порядок пересечения границы подобен тому, что я уже описал, за исключением регистрации и дактилоскопии на китайском посту, поэтому обратная дорога вышла быстрее.

Вернулись в Жаркент, забрали нашу машину со стоянки у гостиницы и поехали дальше путешествовать по южному Казахстану.

Южный Казахстан: вид на Тянь-Шань и пик Талгар Источник: Андрей Ермоленко

А вы бы отважились на такую поездку? Да, интересно попробовать Нет, слишком сложно и долго А мы уже отважились! Свой ответ напишу в комментарии