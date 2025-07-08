В Ярославле появится новая пешеходная зона: проект благоустройства

Что известно про создание пешеходного центра в Ярославле Источник: Артем Молчанов / T.me

В Ярославле представили проект переделки улицы Максимова в пешеходную зону. Сейчас на улице располагается односторонняя проезжая часть и парковка. Все это планируют убрать, благоустроив территорию для пешеходов.

Проект разработало ГБУ ЯО «Проектный институт». 3 июня 2025 года государственная историко-культурная экспертиза дала положительное заключение на реализацию проекта.

«Согласно представленному проекту при разработке концепции были приняты во внимание действующие градостроительные регламенты, идентичность элементов городской среды. Проект благоустройства предлагает развить территории, которые примыкают к самым оживленным улицам и тротуарам города, где каждый день соприкасаются с городской средой и местные жители, и гости города», — говорится в акте историко-культурной экспертизы.

Реконструкция улицы Максимова предусматривает кардинальное обновление территории в границах улиц Трефолева и Андропова. По проекту, на улице снимут асфальт, плитку и бордюры. Проложат новые тротуары, установят велопарковку. Ландшафтная зона будет занимать площадь в 135 квадратных метров. В зеленой зоне высадят кустарники и другие растения.

Кроме того, на Максимова установят новый декоративный фонтан диаметром в два метра.

На улице Максимова установят фонтан Источник: АКТ ГИКЭ проекта обеспечения сохранности объектов культурного наследия при благоустройстве территории (ул. Максимова)

Работы будут проводиться после проведения археологических исследований. Проект вынесен на общественное обсуждение, которое продлится до 15 июля 2025 года.

Пешеходный центр в Ярославле

Третий год в Ярославле обсуждается проект переделки центральных улиц в пешеходную зону. Власти намерены закрыть проезд для автомобилей, освободив зону для туристов. Кроме того, в планах — постелить новую плитку, установить скамейки, высадить новые деревья и кусты.

Начать хотят с улицы Максимова, а после к работе должны приступить на Депутатской, Андропова, Нахимсона и в Депутатском переулке.

Ранее мэр Артем Молчанов публиковал визуализацию планируемого благоустройства на улице Максимова.

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