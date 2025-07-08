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Город Реконструкция центра В Ярославле появится новая пешеходная зона: проект благоустройства

В Ярославле появится новая пешеходная зона: проект благоустройства

Работы на улице Максимова должны начать в 2025 году

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7 комментариев
Что известно про создание пешеходного центра в Ярославле | Источник: Артем Молчанов / T.meЧто известно про создание пешеходного центра в Ярославле | Источник: Артем Молчанов / T.me

Что известно про создание пешеходного центра в Ярославле

Источник:

Артем Молчанов / T.me

В Ярославле представили проект переделки улицы Максимова в пешеходную зону. Сейчас на улице располагается односторонняя проезжая часть и парковка. Все это планируют убрать, благоустроив территорию для пешеходов.

Проект разработало ГБУ ЯО «Проектный институт». 3 июня 2025 года государственная историко-культурная экспертиза дала положительное заключение на реализацию проекта.

«Согласно представленному проекту при разработке концепции были приняты во внимание действующие градостроительные регламенты, идентичность элементов городской среды. Проект благоустройства предлагает развить территории, которые примыкают к самым оживленным улицам и тротуарам города, где каждый день соприкасаются с городской средой и местные жители, и гости города», — говорится в акте историко-культурной экспертизы.

Реконструкция улицы Максимова предусматривает кардинальное обновление территории в границах улиц Трефолева и Андропова. По проекту, на улице снимут асфальт, плитку и бордюры. Проложат новые тротуары, установят велопарковку. Ландшафтная зона будет занимать площадь в 135 квадратных метров. В зеленой зоне высадят кустарники и другие растения.

Кроме того, на Максимова установят новый декоративный фонтан диаметром в два метра.

На улице Максимова установят фонтан | Источник: АКТ ГИКЭ проекта обеспечения сохранности объектов культурного наследия при благоустройстве территории (ул. Максимова)На улице Максимова установят фонтан | Источник: АКТ ГИКЭ проекта обеспечения сохранности объектов культурного наследия при благоустройстве территории (ул. Максимова)

На улице Максимова установят фонтан

Источник:

АКТ ГИКЭ проекта обеспечения сохранности объектов культурного наследия при благоустройстве территории (ул. Максимова)

Работы будут проводиться после проведения археологических исследований. Проект вынесен на общественное обсуждение, которое продлится до 15 июля 2025 года.

Пешеходный центр в Ярославле

Третий год в Ярославле обсуждается проект переделки центральных улиц в пешеходную зону. Власти намерены закрыть проезд для автомобилей, освободив зону для туристов. Кроме того, в планах — постелить новую плитку, установить скамейки, высадить новые деревья и кусты.

Начать хотят с улицы Максимова, а после к работе должны приступить на Депутатской, Андропова, Нахимсона и в Депутатском переулке.

Ранее мэр Артем Молчанов публиковал визуализацию планируемого благоустройства на улице Максимова.

Напротив филармонии планируется высадка высокорослых деревьев | Источник: Артем Молчанов / T.meНапротив филармонии планируется высадка высокорослых деревьев | Источник: Артем Молчанов / T.me
Так улица будет выглядеть сверху | Источник: Артем Молчанов / T.meТак улица будет выглядеть сверху | Источник: Артем Молчанов / T.me
Для туристов поставят лавочки | Источник: Артем Молчанов / T.meДля туристов поставят лавочки | Источник: Артем Молчанов / T.me
+2
Работы планируют начать в 2025 году | Источник: Артем Молчанов / T.meРаботы планируют начать в 2025 году | Источник: Артем Молчанов / T.me
Сроки завершения&nbsp;— пока неизвестны | Источник: Артем Молчанов / T.meСроки завершения&nbsp;— пока неизвестны | Источник: Артем Молчанов / T.me

На улицах, которые планируют переделать в пешеходные, находятся множество кафе, ресторанов и туристических магазинов. Пока одни владельцы бизнеса рады инициативе и ждут увеличения туристического потока, другие переживают, как избежать проблем. Подробнее мнение ярославцев о проекте пешеходного центра читайте в репортаже.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Пешеходный центр Проект
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Комментарии
7
Гость
54 минуты
проблемы с парковкой удваиваются
Гость
47 минут
лучше за деревьями следите, а то замучитесь машины ремонтировать
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