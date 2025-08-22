Начнут делать пешеходную зону: в Ярославле на два месяца перекроют центральную улицу

Часть улицы Максимова в Ярославле перекроют для движения Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле больше, чем на два месяца, перекроют улицу Максимова в центре. Ограничение движения коснется участка между улицами Трефолева и Андропова и будет действовать с 6 часов 25 августа до 24 часов 3 ноября.

Соответствующий приказ директора департамента городского хозяйства Ярослава Овчарова от 21 августа опубликовала мэрия города.

«На период проведения работ улично-дорожной сети города в целях создания пешеходного пространства», — объясняется в документе необходимость ограничения движения.

Схема перекрытия Источник: мэрия Ярославля

Напомним, 1 августа МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» Ярославля подписало контракт с компанией «Ярдормост» на создание пешеходной зоны в центре Ярославля. Стоимость контракта составила свыше 1,4 миллиарда рублей.

Подрядчик должен выполнить работы на улице Кирова и в Депутатском переулке, улицах Депутатской, Максимова, Нахимсона, Андропова, площади у часовни Александра Невского. Ранее мэр Ярославля Артем Молчанов говорил, что работы по переделке центра будут вестись два-три года.

Саму идею о создании пешеходной зоны в центре Ярославля обсуждают с 2022 года. Такое предложение тогда высказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Изначально в плане были три улицы — Депутатская, Нахимсона и Андропова. Затем пешеходной также решили сделать территорию до улиц Максимова, Депутатской, Кирова, Нахимсона, Андропова, площади вокруг часовни Александра Невского и Депутатского переулка. В данном квартале расположено множество баров, кафе, ресторанов, сувенирных магазинов и другого бизнеса. Что думают его представители о грядущих изменениях мы публиковали в репортаже.