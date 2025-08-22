НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Ярославле
Погода+18°

облачно, без осадков

ощущается как +17

2 м/c,

южн.

 750мм 49%
Подробнее
5 Пробки
USD 80,25
EUR 93,50
Задержка поездов
Программа «Пира на Волге»
Арестован руководитель
Ярославский бренд покорил Россию
Ремонт проспекта
На работу на речном трамвайчике
Опасны ли пауки-осы
Очередь в больнице
Перекроют центр из-за «Пира на Волге»
Город Реконструкция центра Начнут делать пешеходную зону: в Ярославле на два месяца перекроют центральную улицу

Начнут делать пешеходную зону: в Ярославле на два месяца перекроют центральную улицу

Где начнутся работы

300
6 комментариев
Часть улицы Максимова в Ярославле перекроют для движения | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUЧасть улицы Максимова в Ярославле перекроют для движения | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Часть улицы Максимова в Ярославле перекроют для движения

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле больше, чем на два месяца, перекроют улицу Максимова в центре. Ограничение движения коснется участка между улицами Трефолева и Андропова и будет действовать с 6 часов 25 августа до 24 часов 3 ноября.

Соответствующий приказ директора департамента городского хозяйства Ярослава Овчарова от 21 августа опубликовала мэрия города.

«На период проведения работ улично-дорожной сети города в целях создания пешеходного пространства», — объясняется в документе необходимость ограничения движения.

Схема перекрытия | Источник: мэрия ЯрославляСхема перекрытия | Источник: мэрия Ярославля

Схема перекрытия

Источник:

мэрия Ярославля

Напомним, 1 августа МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» Ярославля подписало контракт с компанией «Ярдормост» на создание пешеходной зоны в центре Ярославля. Стоимость контракта составила свыше 1,4 миллиарда рублей.

Подрядчик должен выполнить работы на улице Кирова и в Депутатском переулке, улицах Депутатской, Максимова, Нахимсона, Андропова, площади у часовни Александра Невского. Ранее мэр Ярославля Артем Молчанов говорил, что работы по переделке центра будут вестись два-три года.

Саму идею о создании пешеходной зоны в центре Ярославля обсуждают с 2022 года. Такое предложение тогда высказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Изначально в плане были три улицы — Депутатская, Нахимсона и Андропова. Затем пешеходной также решили сделать территорию до улиц Максимова, Депутатской, Кирова, Нахимсона, Андропова, площади вокруг часовни Александра Невского и Депутатского переулка. В данном квартале расположено множество баров, кафе, ресторанов, сувенирных магазинов и другого бизнеса. Что думают его представители о грядущих изменениях мы публиковали в репортаже.

По проекту реконструкции улицы Максимова, опубликованному в июле 2025 года, здесь должны снять асфальт, плитку и бордюры, сделать новые тротуары, организовать велопарковку. В зеленой зоне высадят кустарники и другие растения. Также планируется установка нового декоративного фонтана диаметром в два метра.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Перекроют движение Пешеходный центр Мэрия Ярославля
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
28 минут
Нытики и злобники приступайте выть))
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Доступная роскошь»: как россиянка путешествовала по Дубаю в несезон
Яна Латухина
Мнение
«Не уходя в глухую оборону». HR-директор объяснила, как отвечать на самый неудобный вопрос
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Вы играете в русскую рулетку». Стоит ли покупать продукты с бабушкиных лотков и что делать, если отравился — ответ адвоката
Александр Руф
Адвокат
Мнение
«Наше Брагино на минималках»: ярославна честно рассказала, что ее удивило в Самарской области
Мария Остроумова
Автор мнения
Мнение
«Они там совсем берега потеряли». Журналист — о поездке в Египет двадцать лет спустя
Артем Краснов
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление