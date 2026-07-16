«Реагирует только глазами»: что сейчас с мамой и тремя детьми, пострадавшими в пожаре в Ярославле

Во время пожара в Ярославле пострадала семья с детьми Источник: МЧС Ярославской области / Мах.ru

Крупный пожар разделил жизнь семьи Игнатьевых из Ярославля на до и после. Ранним утром воскресенья, 5 июля, огонь объял частный дом на 5-й Тверицкой улице в Заволжском районе. Внутри в тот момент находились 49-летняя Светлана, ее 30-летняя дочь Елизавета и трое внуков: пятилетние девочки-близняшки и трехлетний мальчик.

Выбираться из полыхающего деревянного дома им пришлось самим. Но пламя настигло: Светлана и Елизавета получили страшные ожоги, раскаленный воздух изувечил одну из сестер. В больницу попали все.

Вторая бабушка пострадавших малышей — Анна, рассказала, в каком они сейчас состоянии, и что происходило в то роковое утро.

Все имена и фамилии героев истории кроме Анны изменены. — Прим. ред.

Гостили в выходные

По словам Анны, ее невестка Елизавета и трое детей гостили у бабушки Светланы на выходных. Семья живет от нее через улицу.

Первым о случившемся узнал муж Елизаветы — в панике, выбираясь из горящего дома, она позвонила ему.

— Дедушка у них был на работе. Как это произошло — никто толком не знает. Лиза только успела позвонить моему сыну и сказала: «Мы горим». И когда он прибежал спустя 5-10 минут, они уже вылезали из окна. По предварительной версии МЧС, это было возгорание от сарайки, — рассказала Анна.

Видео с места пожара Источник: МЧС Ярославской области / Мах.ru

Вызов поступил в МЧС в 07:18. Тушить дом матери Елизаветы приехали семь спецмашин и 21 пожарный. В это время медики скорой уже оказывали пострадавшим первую помощь.

Травмы оказались серьезными. Сильнее всего досталось маме и дочке — Светлане и Елизавете, — по словам родственницы, их в тяжелом состоянии сразу доставили в реанимационное отделение больницы имени Соловьева. Одну из близняшек — Катю, и ее младшего брата Степу направили в ожоговое отделение.

— Они пострадали меньше всех, — рассказала Анна.

А вот вторую малышку — Машу — спустя несколько дней было решено направить на вертолете санавиации в Нижегородский ожоговый центр. В ГБУЗ ЯО «Станция скорой медицинской помощи» рассказывали, что транспортировка понадобилась из-за ожога роговицы и тяжести общего состояния малышки. Анна отправилась вслед за ней.

В вертолет Анну не пустили — бабушке девочки пришлось добираться до Нижнего Новгорода на машине Источник: ГБУЗ ЯО Станция скорой медицинской помощи / Vk.com

Бабушка не выжила

Анна рассказала, что спустя неделю в больнице бабушка ребят Светлана скончалась. Ее дочь Елизавета в это время была в медикаментозной коме.

«К сожалению, сегодняшнее утро совсем не доброе. Сегодня утром сообщили, что вечером остановилось сердце у Светланы», — написала Анна на своей странице в социальных сетях 11 июля.

Похороны прошли 14 июля. Родные и близкие простились со Светланой в Яковлевской церкви.

— Надюша, сделала всё возможное и невозможное для того, чтобы ее дочь и внуки остались жить, — рассказала Анна.

Пожар тушили больше трех часов Источник: МЧС Ярославской области / Мах.ru

«Реагирует только глазами»

В тот же день, 14 июля, Елизавета пришла в себя. Сейчас она не разговаривает, но реагирует на голоса и отвечает мимикой.

— Но еще на аппарате ИВЛ, реагирует только глазами. Пока больше основной информации никакой, — рассказала Анна.

Анна рассказала, что по предварительной версии, первой загорелась сарайка во дворе Источник: МЧС Ярославской области / Мах.ru

Одной из малышек-близняшек — Кате — провели операцию в Ярославле. Ее сестра Маша, по прогнозам, проведет в Нижегородском ожоговом центре около 2-3 месяцев.

— Вчера провели первую операцию на ногах. Была небольшая кровопотеря. Сделали переливание. В реанимации будет находиться примерно еще неделю. Всё будет зависеть от состояния Маши. Молодцы наши ярославские врачи. Прооперировали руку, чтобы избежать осложнений по отмиранию тканей и ампутации. Для пересадки будет браться кожа Маши, — рассказала Анна.

Точные причины случившегося пока неизвестны Источник: МЧС Ярославской области / Мах.ru

Трехлетний Степан постепенно идет на поправку — их с Катей планировали выписать уже 15 июля. В больнице с малышами находится папа. Маму ребят хотят переводить из реанимационного в ожоговое отделение.

Семье нужна помощь

Сейчас Елизавету и Машу ожидает длительное лечение. Семье необходима финансовая помощь. К тому же огонь повредил деревянный дом, в котором жили Светлана с мужем.

— По восстановлению дома нужно спрашивать у дедушки, я там еще даже не была и не видела. Потому что я сразу приехала в больницу, а потом поехала в Нижний Новгород, — рассказала Анна.