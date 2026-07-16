«Реагирует только глазами»: что сейчас с мамой и тремя детьми, пострадавшими в пожаре в Ярославле

Крупный пожар разделил жизнь семьи Игнатьевых из Ярославля на до и после. Ранним утром воскресенья, 5 июля, огонь объял частный дом на 5-й Тверицкой улице в Заволжском районе. Внутри в тот момент находились 49-летняя Светлана, ее 30-летняя дочь Елизавета и трое внуков: пятилетние девочки-близняшки и трехлетний мальчик.
Выбираться из полыхающего деревянного дома им пришлось самим. Но пламя настигло: Светлана и Елизавета получили страшные ожоги, раскаленный воздух изувечил одну из сестер. В больницу попали все.
Вторая бабушка пострадавших малышей — Анна, рассказала, в каком они сейчас состоянии, и что происходило в то роковое утро.
Все имена и фамилии героев истории кроме Анны изменены. — Прим. ред.
Гостили в выходные
По словам Анны, ее невестка Елизавета и трое детей гостили у бабушки Светланы на выходных. Семья живет от нее через улицу.
Первым о случившемся узнал муж Елизаветы — в панике, выбираясь из горящего дома, она позвонила ему.
— Дедушка у них был на работе. Как это произошло — никто толком не знает. Лиза только успела позвонить моему сыну и сказала: «Мы горим». И когда он прибежал спустя 5-10 минут, они уже вылезали из окна. По предварительной версии МЧС, это было возгорание от сарайки, — рассказала Анна.
Вызов поступил в МЧС в 07:18. Тушить дом матери Елизаветы приехали семь спецмашин и 21 пожарный. В это время медики скорой уже оказывали пострадавшим первую помощь.
Травмы оказались серьезными. Сильнее всего досталось маме и дочке — Светлане и Елизавете, — по словам родственницы, их в тяжелом состоянии сразу доставили в реанимационное отделение больницы имени Соловьева. Одну из близняшек — Катю, и ее младшего брата Степу направили в ожоговое отделение.
— Они пострадали меньше всех, — рассказала Анна.
А вот вторую малышку — Машу — спустя несколько дней было решено направить на вертолете санавиации в Нижегородский ожоговый центр. В ГБУЗ ЯО «Станция скорой медицинской помощи» рассказывали, что транспортировка понадобилась из-за ожога роговицы и тяжести общего состояния малышки. Анна отправилась вслед за ней.
Бабушка не выжила
Анна рассказала, что спустя неделю в больнице бабушка ребят Светлана скончалась. Ее дочь Елизавета в это время была в медикаментозной коме.
«К сожалению, сегодняшнее утро совсем не доброе. Сегодня утром сообщили, что вечером остановилось сердце у Светланы», — написала Анна на своей странице в социальных сетях 11 июля.
Похороны прошли 14 июля. Родные и близкие простились со Светланой в Яковлевской церкви.
— Надюша, сделала всё возможное и невозможное для того, чтобы ее дочь и внуки остались жить, — рассказала Анна.
«Реагирует только глазами»
В тот же день, 14 июля, Елизавета пришла в себя. Сейчас она не разговаривает, но реагирует на голоса и отвечает мимикой.
— Но еще на аппарате ИВЛ, реагирует только глазами. Пока больше основной информации никакой, — рассказала Анна.
Одной из малышек-близняшек — Кате — провели операцию в Ярославле. Ее сестра Маша, по прогнозам, проведет в Нижегородском ожоговом центре около 2-3 месяцев.
— Вчера провели первую операцию на ногах. Была небольшая кровопотеря. Сделали переливание. В реанимации будет находиться примерно еще неделю. Всё будет зависеть от состояния Маши. Молодцы наши ярославские врачи. Прооперировали руку, чтобы избежать осложнений по отмиранию тканей и ампутации. Для пересадки будет браться кожа Маши, — рассказала Анна.
Трехлетний Степан постепенно идет на поправку — их с Катей планировали выписать уже 15 июля. В больнице с малышами находится папа. Маму ребят хотят переводить из реанимационного в ожоговое отделение.
Семье нужна помощь
Сейчас Елизавету и Машу ожидает длительное лечение. Семье необходима финансовая помощь. К тому же огонь повредил деревянный дом, в котором жили Светлана с мужем.
— По восстановлению дома нужно спрашивать у дедушки, я там еще даже не была и не видела. Потому что я сразу приехала в больницу, а потом поехала в Нижний Новгород, — рассказала Анна.
Если вы хотите помочь семье, напишите Анне или обратитесь в редакцию.