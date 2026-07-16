Месси идет за вторым ЧМ подряд. Как сыграли сборные в полуфинале мундиаля — обзор

Месси отдал две голевые передачи Источник: Fifa.com

На чемпионате мира по футболу в Северной Америке завершился очередной раунд плей-офф. В полуфинале встречались Франция — Испания и Англия — Аргентина. В этом материале мы рассказываем, как завершились игры, кто прошел дальше, а также перечисляем другие детали.

Испанцы деклассировали французов

Главные фавориты чемпионата мира — сборная Франции — ничего не смогли поделать со сбалансированными в командном плане испанцами. Они дважды пропустили и ничем не ответили.

Первый гол испанцы забили с пенальти Источник: Fifa.com

Французы выглядели разобранными, у них ничего не получалось в атаке. В течение всего турнира футболисты разрывали оборону противников, активно использовали свободные пространства, на скоростях уходили от защитников. До матча с испанцами блеклыми они выглядели в первой тайме самой первой игры против Сенегала, но затем встрепенулись и дожали. В полуфинале произошло то же самое. Только в этот раз переломить ход встречи не удалось.

Французы не смогли пройти в третий финал подряд Источник: Fifa.com

Испанцы действовали командно, сконцентрированно, не давали свободного пространства для Килиана Мбаппе и компании. Центр поля тоже был за футболистами «Фурии Рохи». Свои моменты они использовали на 100% — два удара в створ и два гола.

Итог — рациональная, грамотная и тренерская победа сборной Испании. Они впервые за 16 лет вышли в финал чемпионата мира.

Аргентинцы дожали англичан

Матч Англия — Аргентина богат на скандальные бэкграунды. Политический контекст из-за Фолклендской войны, гол рукой Марадоны, удаление Бекхэма. Уже перед началом игры все ждали напряженной игры с эмоциями, моментами, драмой. Так оно в итоге и получилось. В первом тайме аргентинцы играли грязно, фолили, было много стычек, споров. А вот футбола — меньше.

Гордон выводит сборную Англии вперед Источник: Fifa.com

Все изменилось во втором тайме. Команды заиграли активнее, динамичнее, с ударами по воротам и опасными моментами. Первыми забили сборная Англии. Навес-прострел с правого фланга на дальней штанге замкнул Энтони Гордон. После этого англичане сели в глубокую оборону, а соперник прибавил в атаке. Аргентинцы больше владели мячом, действовали опаснее, били по воротам с разных дистанций. Тотальное преимущество южноамериканцев.

Энцо Фернандес сравнивает счет Источник: Fifa.com

Лео Месси… куда же без него. Он взял мяч и потащил сборную. На 85-й минуте он отдал голевой пас на Энцо Фернандеса, который забил с дальней дистанции. Спустя семь минут Лео сделал второй ассист на вышедшего на замену Лаутаро Мартинеса. Нападающий «Интера» сделал это во втором матче подряд.

Мартинес забивает победный гол Источник: Fifa.com

Аргентинцы додавили, дожали и добили уставших англичан, которые после своего забитого голы ничего не смогли сделать, в том числе провести финальный штурм на ворота Эмилиано Мартинеса.

Сборная Аргентины вновь одержала волевую победу на турнире. Проигрывала египтянам 0:2, забили трешку за 14 минут, отыгрались со Швейцарией, а в дополнительное время дожали. Теперь два гола забили за семь минут в концовке матча.

Нас ждет финал двух лучших команд

Незаметно мы подошли к решающему матчу на чемпионате мира. Впервые за 60 лет в официальной игре встретятся сборные Испании и Аргентины. В прошлый раз это было в далеком 1966 году на чемпионате мира в Англии. Тогда испанцы в рамках группового этапа победили 2:1. Следующие игры были товарищескими.

Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира и обладателем Кубка Америки. Испанцы в 2024 году побеждали на чемпионате Европы. Сыграть они могли раньше — в рамках Финалиссимы, раз обе команды являются победителям континентальных турниров. Но этого не произошло из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке (должны были играть в Катаре) и невозможности согласовать новое место и дату.

Лео Месси — царь чемпионатов мира. Хоть и не забил, но все еще остается лучшим бомбардиром в истории мундиалей. В матче против англичан он отдал две голевые передачи — всего 12 ассистов за шесть турниров, в которых принимал участие. Тоже рекорд. В целом по системе гол+пас он тоже лидер среди всех игроков с момента сбора статистики (с 1996 года) — 21 и 12 соответственно.