Пять вагонов сошли с рельсов в Пермском крае, поезда массово задерживаются — кадры

В ночь на 16 июля на перегоне Кишерть — Шумков (Пермский край) сошло с путей пять вагонов грузового поезда № 2314. По предварительным данным, причиной происшествия стал локальный размыв земляного полотна. К счастью, никто не пострадал.
Движение пассажирских и грузовых поездов в обоих направлениях приостановлено из-за аварийно-восстановительных работ. Сейчас задерживаются или изменили маршрут:
Поезда № 73 Тюмень — Санкт-Петербург, № 69 Чита — Москва, № 149 Челябинск — Санкт-Петербург, № 109 Новый Уренгой — Москва проследуют измененным маршрутом через станции Кузино и Лысьва и выйдут на основной маршрут по станции Пермь.
Поезда № 1 Владивосток — Москва, № 85 Серов — Москва также проследуют изменённым маршрутом через станции Екатеринбург, Нижний Тагил и Чусовская с выходом на основной маршрут по станции Пермь.
Поезда № 72 Санкт-Петербург — Екатеринбург, № 2 Москва — Владивосток и № 802 Пермь — Екатеринбург будут отправлены измененным маршрутом через станции Чусовская и Нижний Тагил с выходом на основной маршрут по станции Екатеринбург.
Пассажиров поездов с задержкой более четырех часов обеспечат питанием по станциям Пермь, Екатеринбург и Шувакиш. Угрозы экологической безопасности не возникло. Проводится оценка состояния инфраструктуры, для восстановления уже привлекли спец технику.
Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте РЖД и по телефону Центра поддержки клиентов РЖД: 8-800-775-00-00.