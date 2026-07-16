Пять вагонов сошли с рельсов в Пермском крае, поезда массово задерживаются — кадры

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Движение поездов в обе стороны остановили | Источник: Уральская транспортная прокуратура / MAX Движение поездов в обе стороны остановили | Источник: Уральская транспортная прокуратура / MAX

Движение поездов в обе стороны остановили

Источник:

Уральская транспортная прокуратура / MAX

В ночь на 16 июля на перегоне Кишерть — Шумков (Пермский край) сошло с путей пять вагонов грузового поезда № 2314. По предварительным данным, причиной происшествия стал локальный размыв земляного полотна. К счастью, никто не пострадал.

Источник: Уральская транспортная прокуратура / MAX Источник: Уральская транспортная прокуратура / MAX
Источник:

Уральская транспортная прокуратура / MAX

Движение пассажирских и грузовых поездов в обоих направлениях приостановлено из-за аварийно-восстановительных работ. Сейчас задерживаются или изменили маршрут:

  • Поезда № 73 Тюмень — Санкт-Петербург, № 69 Чита — Москва, № 149 Челябинск — Санкт-Петербург, № 109 Новый Уренгой — Москва проследуют измененным маршрутом через станции Кузино и Лысьва и выйдут на основной маршрут по станции Пермь.

  • Поезда № 1 Владивосток — Москва, № 85 Серов — Москва также проследуют изменённым маршрутом через станции Екатеринбург, Нижний Тагил и Чусовская с выходом на основной маршрут по станции Пермь.

  • Поезда № 72 Санкт-Петербург — Екатеринбург, № 2 Москва — Владивосток и № 802 Пермь — Екатеринбург будут отправлены измененным маршрутом через станции Чусовская и Нижний Тагил с выходом на основной маршрут по станции Екатеринбург.

Специалисты ведут восстановительные работы на перегоне

Источник:

Уральская транспортная прокуратура / MAX

Пассажиров поездов с задержкой более четырех часов обеспечат питанием по станциям Пермь, Екатеринбург и Шувакиш. Угрозы экологической безопасности не возникло. Проводится оценка состояния инфраструктуры, для восстановления уже привлекли спец технику.

Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте РЖД и по телефону Центра поддержки клиентов РЖД: 8-800-775-00-00.

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Анастасия ЯкуповаАнастасия Якупова
Анастасия Якупова
корреспондент E1.RU
Поезд Вокзал Сход вагона Пермский край
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