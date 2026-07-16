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Образование Планируют ли отказаться от ЕГЭ по обществознанию — ответили в Рособрнадзоре

Планируют ли отказаться от ЕГЭ по обществознанию — ответили в Рособрнадзоре

Предмет будут изучать всего три года

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Уроки лбществознания урезали в средней школе | Источник: Алена Косточкина / 76.RU Уроки лбществознания урезали в средней школе | Источник: Алена Косточкина / 76.RU

Уроки лбществознания урезали в средней школе

Источник:

Алена Косточкина / 76.RU

Отказ от ЕГЭ по обществознанию не обсуждается, поскольку сдача данного предмета необходима для поступления на ряд специальностей. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Нет, не обсуждается отказ от сдачи (ЕГЭ по обществознанию — прим. ред.), потому что ряд специальностей, например, юриспруденция, право — там обществознание является одним из таких базовых предметов, который им нужен», — сказал Музаев в беседе с РИА Новости. 

При этом обществознание в российских школах с 1 сентября 2026 года будет изучаться только с девятого класса. Оставшееся время отведут на изучение истории, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. 

Согласно приказу Минпросвещения РФ, общее число часов, рекомендованных для изучения истории, увеличили с 340 до 476 с 1 сентября 2025 года. Дополнительное время добавили за счет сокращения преподавания обществознания.

Работу над государственными едиными учебниками по истории для 5-9-х классов, а также для учебников обществознания с 9-го по 11-й класс уже завершили. Далее модернизация ждет другие предметы, в частности по русскому языку, литературе. А течение трех лет подготовят единые государственные учебники по всем школьным дисциплинам.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Обществознание История ЕГЭ Рособрнадзор Анзор Музаев
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