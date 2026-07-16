Куры взлетают? Самый доступный для россиян продукт дорожает, и дело не только в бензине

Птицеводческие предприятия не могут остановить производство Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

«Доступная курица» рискует перестать быть доступной. Производители открыто заявляют: отрасль стремительно теряет рентабельность, запас прочности практически исчерпан, а дальнейшее сдерживание цен становится экономически невозможным.

По оценкам участников рынка, сегодня рентабельность птицеводческих предприятий составляет всего 6–7%, тогда как для нормальной работы, модернизации производств и инвестиций необходимо не менее 15%. Часть компаний уже может оказаться перед выбором: либо повышать цены, либо работать себе в убыток.

И если ситуация не изменится, последствия почувствуют практически все покупатели. Подробности — в материале MSK1.RU.

Запаса прочности почти не осталось

Курятина долгие годы оставалась одним из самых доступных видов мяса именно потому, что производители фактически сдерживали рост цен, несмотря на постоянное увеличение собственных расходов, говорит бизнес-аналитик Виталий Лавринович.

«Производители во многом были вынуждены сдерживать рост стоимости продукции, несмотря на увеличение расходов на корма, оборудование, энергоресурсы и оплату труда», — объясняет Лавринович.

Но проблема не ограничивается только ростом стоимости кормов или электроэнергии. Как подчеркивает Лавринович, дополнительное давление сегодня оказывает транспортная составляющая: увеличение расходов на перевозки, сложности с логистикой. Особенно болезненно это ощущают крупные птицефабрики, которым приходится ежедневно перевозить огромные объемы продукции между производственными площадками, распределительными центрами и торговыми сетями.

Лавринович считает, что компании будут судорожно искать способы сокращения внутренних расходов, оптимизировать производственные процессы и лишь затем корректировать отпускные цены.

«Ситуация действительно критическая»

Гораздо жестче оценивает ситуацию председатель Клуба директоров российского птицеводства Олег Владимиров. Он прямо называет нынешнее положение отрасли «действительно критическим».

При этом он считает, что вариантов развития событий остается совсем немного. Первый — рынок самостоятельно поднимет цены. Второй — часть предприятий просто не выдержит финансовой нагрузки.

Теоретически возможно и государственное вмешательство в виде дополнительных субсидий или компенсаций затрат, однако, по мнению Владимирова, рассчитывать на такой сценарий сейчас сложно. Эксперт напоминает, что госбюджет уже испытывает серьезную нагрузку, поэтому денег на помощь еще и птицеводству просто нет.

С курятиной происходит то же, что и с яйцами. По словам Владимирова, предприятия производят больше яиц, чем способен потребить рынок. Излишки приходится продавать в переработку — кондитерским предприятиям и производителям полуфабрикатов — зачастую практически по себестоимости.

Он вспоминает недавние обращения торговых сетей к производителям с предложением снизить отпускные цены на яйца из-за падения спроса. По мнению Владимирова, подобное решение лишь ускорило бы банкротства предприятий.

Курятина подорожает? И насколько?

Если себестоимость продолжит увеличиваться, цена неизбежно будет корректироваться, прогнозирует Владимиров. Однако даже он не может подсчитать, на сколько вырастут цены.

Эксперт напоминает, что похожая ситуация уже наблюдалась несколько лет назад, когда на рынке возник острый дефицит куриных яиц. Тогда многие производители резко увеличили объемы выпуска продукции, рассчитывая на высокий спрос. Однако спустя некоторое время рынок изменился. Теперь предприятия столкнулись уже с противоположной проблемой — перепроизводством.

Главная проблема, по словам Владимирова, заключается в том, что птицеводческие предприятия не могут просто остановить производство. Если продолжать работать — прибыль становится минимальной. Если снижать объемы производства — возникают еще большие финансовые потери. Если повышать цены слишком резко — можно столкнуться со снижением спроса.

Получается своеобразная экономическая ловушка, выхода из которой пока не видно. Но, похоже, всем придется готовиться к новым тратам на курятину, которая пока еще остается основным источником животного белка и одним из самых доступных видов мяса.