В Ярославле объявлен новый главный тренер «Локомотива». Кто им стал

Боб Хартли оставил этот пост и стал консультантом команды

Новым главным тренером ярославского «Локомотива» стал Дмитрий Квартальнов. Об этом рассказали в самом клубе 1 июня.

«Он возглавит основной состав нашей команды в следующем сезоне КХЛ. Дмитрий Вячеславович хорошо знаком ярославским болельщикам. Он уже возглавлял „Локомотив“ в период с 2017 по 2019 годы, а в последнее время был наставником одного из главных конкурентов „железнодорожников“ в Западной конференции — минского „Динамо“», — рассказали в «Локомотиве».

В клубе уточнили, что работа над формированием тренерского штаба продолжается.

«Информация о его полном составе будет позднее опубликована на официальных ресурсах клуба. Рады приветствовать Дмитрия Вячеславовича Квартальнова на посту главного тренера „Локомотива“. Желаем успехов и новых побед вместе с нашей командой!» — рассказали в «Локомотиве».

Дмитрий Квартальнов работал в команде «Динамо Минск» три года. Кроме того, в разные годы он тренировал ЦСКА, «Ак Барс», «Сибирь», «Северсталь». С 2017 по 2019 год был наставником ярославского «Локомотива». Именно он завел во взрослый хоккей ныне звезд ярославской команды — защитников Александра Елесина и Никиту Черепанова, форвардов Артуру Каюмова, Георгия Иванова, Дениса Алексеева, вратаря Даниила Исаева.

В ярославской команде за последние два года сменились три главных тренера. С 2021 года команду возглавлял Игорь Никитин, в октябре 2024-го он продлил контракт с клубом до конца сезона 2026/2027. Однако сразу после получения командой Кубка Гагарина в 2025-м расторг соглашение, перейдя на работу в московский ХК ЦСКА.

После ухода Никитина клуб почти месяц был в поисках главного тренера. 5 июля 2025 года объявили о заключении контракта с Бобом Хартли. Уже в августе он прилетел в Россию, и сразу — в кепке и шарфе «Локомотива». В клубе обозначили: Боб будет работать с командой один сезон.

Канадец привел ярославскую команду к своему второму чемпионству и сразу после финала плей-офф КХЛ объявил о завершении тренерской карьеры. На днях он улетел на отдых в штат Флорида в США, затем отправится в Канаду. 1 июня стало известно, что Боб Хартли останется в составе клуба и будет работать консультантом.

Ранее мы рассказывали, кого пророчили на место главного тренера хоккейные эксперты.

Анастасия Вязигина
Алина Сардекова
Гость
34 минуты
Пришел Димасик, принес...😀 Будем посмотреть как второй раз в одну и ту же реку.
