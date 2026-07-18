«Это самая масштабная атака»: что известно об ударах на склады Wildberries и что теперь с товарами — кадры

Рассказываем, что известно об атаках БПЛА на склады Wildberries и что теперь с товарами Источник: Евгений Волхонский / V1.RU; Евгений Первышов / T.me

Следователи возбудили уголовное дело о теракте после атаки на склады Wildebrries в Подмосковье и Тамбовской области. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«Следователи и криминалисты СК России работают на местах происшествия. По обнаруженным фрагментам БПЛА и иным вещественным доказательствам будут назначены судебные экспертизы», — заявила она.

Склад в Электростали — второй по величине логистический центр компании, его площадь составляет порядка 250 тысяч квадратных метров. Когда произошло ЧП, сотрудников экстренно эвакуировали. Как сообщила глава Wildberries Татьяна Ким, сотрудники МЧС продолжают тушение пожара, идет ликвидация последствий.

По данным губернатора Московской области Андрей Воробьева, в результате атаки на Подмосковье погиб один человек — он был госпитализирован из Электростали, но скончался от полученных травм. Являлся ли он сотрудником Wildebrries не уточнялось. Всего в результате атаки пострадали 37 человек: восемь из них находится в тяжелом состоянии. Также глава региона указывал, что медицинская помощь потребовалась, как минимум, 24 сотрудникам склада.

«Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — подчеркнул он.

Что касается склада Wildberries в Котовске, то его площадь составляет 108 тысяч квадратных метров. В данный момент возгорание уже потушили. Как сообщил губернатор Тамбовской области Евгений Первышов, в результате атаки погибли семь человек. От полученных травм они скончались на месте. Еще 25 сотрудников пострадали: трое из них были осмотрены и отпущены домой. 22 человека остаются в стационарах Котовска и Тамбова, при этом семеро из них находятся в тяжелом состоянии.

«Это самая масштабная и бесчеловечная террористическая атака на наш регион: и по количеству прилетевших БПЛА, и по количеству пострадавших, и по цинизму. Враг намеренно использовал в беспилотниках поражающие элементы в виде металлических шариков, которые и нанесли максимальный урон мирным жителям», — высказался губернатор Евгений Первышов.

Глава Wildberries Татьяна Бакальчук выразила соболезнования семьям погибших и пообещала оказать всю необходимую поддержку. Также она обратилась к партнерам компании — исполнителям и продавцам.

«Мы готовы ответить на все вопросы и оказать всю необходимую помощь. Пожалуйста, свяжитесь с нами, мы обязательно поможем, — написала Татьяна. — Понимаем, как важно сейчас нашим партнерам перенаправить товар на свободные логистические комплексы. Запланированные поставки можно отгрузить на другие склады компании — вся актуальная информация оперативно обновляется в официальных каналах для продавцов».

В пресс-службе Wildberries MSK1.RU заявили, что товары, которые находились на пострадавших логистических объектах, временно сняли с продажи.

«Вернемся с информацией о них в ближайшее время. Запланированные поставки можно отгрузить на другие склады компании», — сообщили MSK1.RU в пресс-службе компании.

Во время эвакуации некоторые работники склада вынужденно остались без связи. Компания открыла горячую линию для родственников, которые не могут связаться со своими близкими, работавшими на поврежденных складах.