Стал 13-м за всю историю: как 21-летний баскетболист из России исполнил свою мечту и покорил НБА

Ищенко признали лучшим молодым игроком сезона Единой лиги ВТБ Источник: пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань»

Всеволод Ищенко — прямо сейчас самый обсуждаемый российский баскетболист. Его выбрали под 56-м номером драфта НБА, и теперь он имеет все шансы на то, чтобы попасть в лучшую лигу мира.

Редакция 161.RU рассказывает о карьерном пути спортсмена — от игры в баскетбол во дворе в Ростове до попадания в «Даллас».

Занимался танцами, хотел бросить баскетбол

Всё началось с площадки во дворе Источник: Всеволод Ищенко / соцсети

Всеволод Ищенко родился 10 февраля 2005 года в Ростове-на-Дону. В пять лет он с отцом выходил во двор на обыкновенную футбольную площадку, где просто пинал мяч. В это же время мальчик занимался танцами, но на это занятие его надолго не хватило.

— Мама не занималась спортом. Отец до 18 лет боксировал на любительском уровне, потом бросил, — говорил о своей семье спортсмен.

С баскетболом он познакомился в школе. Родители Всеволода увидели, что идет набор в секцию, и предложили сыну попробовать — он согласился.

— На первой тренировке я несколько раз постучал мячом о паркет. Тренер посмотрел на это и сказал, что из меня может что-то получиться, — рассказывал Ищенко пресс-службе клуба «Локомотив-Кубань».

Первым его тренером был Андрей Василенко в ростовской ДЮСШ № 7. Баскетболист в своих интервью называет его вторым отцом.

— Андрей Анатольевич был даже больше не баскетбольным тренером, а реально вторым отцом. Всегда поддерживал за пределами паркета, давал ценные советы. Благодарен Андрею Анатольевичу, что он создал максимально дружную команду. Было очень приятно находиться в такой семейной атмосфере. Если из нашего коллектива кому-то делали больно на площадке, то все шли его защищать. После тренировки мы не расходились, а вместе шли гулять на площадку, — цитирует парня «Советский спорт».

Главной проблемой было то, что в секции не было сверстников Всеволода. Из-за этого он не мог играть на соревнованиях. После первого года занятий Ищенко даже подумывал бросить баскетбол.

От этого решения сына отговорил отец. Он предложил ему посмотреть год, а там уже подумать о будущем. Уже через два месяца Сева впервые сыграл на соревнованиях — больше мысли бросить баскетбол его не посещали.

После первых соревнований Сева окончательно влюбился в баскетбол Источник: Всеволод Ищенко / соцсети

— В моем детстве был только баскетбол: соревнования, тренировки. Если было время, то сам на площадке играл. Многие сверстники спрашивали: «Как это возможно?» — улыбается спортсмен.

Переезд в другой город

В «Локомотив-Кубань» парень попал не сразу Источник: пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань»

В 2018 году Ищенко поехал в Краснодар на просмотр, но из-за сложностей с документами в команду он не попал. Это ему удалось только через два года, парню на тот момент было 15 лет.

После его было уже не остановить: потенциал юного спортсмена был виден каждому, он ярко выделялся среди сверстников. И вполне логично, что вскоре Всеволод попал в основную команду «Локомотива» — в сентябре 2024-го.

— В раздевалке и на паркете стеснялся коммуницировать с кем-то. Несколько месяцев молчал, но затем освоился. В итоге со всеми подружился, — рассказывал о том периоде карьеры баскетболист.

В первом же сезоне в профессиональном баскетболе Ищенко показал себя с лучшей стороны. Летом 2025-го его впервые вызвали в сборную России.

На пути к мечте не обошлось без травм. В январе 2025-го он из-за травмы голеностопа пропустил около двух месяцев. Через полгода Всеволод получил еще одно повреждение ноги, на этот раз он выбыл на месяц, восстановился как раз к началу чемпионата России.

В сезоне-2025/2026 вместе с «Локомотивом» баскетболист выиграл бронзовые медали Единой лиги ВТБ, был признан лучшим молодым игроком чемпионата России и принял участие в Матче всех звезд. По итогам сезона Всеволод вырос во всех смыслах этого слова.

— По итогам сезона мой рост увеличился где-то сантиметра на три-четыре. В начале того сезона 199–200 см был. Сейчас — 203–204 где-то. В кроссовках, может, даже побольше, — рассказывал он в интервью «Чемпионату» в апреле 2026 года.

Играет под номером Джордана

Сперва Всеволод очень стеснялся общаться с товарищами по команде Источник: пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань»

В детских командах Ищенко играл под пятым номером, но взять в основной команде «Локомотива» его не получилось.

— Когда пришел в основу «Локо», то мой привычный пятый номер был занят. Поэтому решил взять 23-й, который был свободен. Под ним играли два великих игрока — Майкл Джордан и Леброн Джеймс, да и чистая арифметика: 2 + 3 = 5, — рассказывал баскетболист «Советскому спорту».

В том же интервью Всеволод признался, что в детстве вдохновлялся игрой Андрея Кириленко:

— Универсал, великолепно читающий игру. Защита на запредельном уровне. Пересматривал его матчи целиком. Из играющих сейчас нравится Алексей Швед. Очень уверен в себе. Если дадут возможность бросить 20 раз, то он это сделает.

В НБА Ищенко отмечает игру словенского атакующего защитника Луки Дончича.

— За счет баскетбольного ай-кью он пешком, взглядом всех раскидывает. У Йокича невероятная техника, несмотря на габариты. За движение и атлетизм нравятся Энтони Эдвардс и Шэй Гилджес-Александр.

Сам Всеволод, кажется, любит анализировать игру по горячим следам. После финальной сирены он периодически что-то бубнит себе под нос. По словам Ищенко, он рассуждает, что можно было сделать лучше.

О своих хобби спортсмен в интервью не рассказывает. Можно только предположить, что он фанат «Смешариков»: на аватарке в одной из социальных сетей у него стоит Крош.

Источник: Всеволод Ищенко / соцсети

Исполнил мечту

Всеволод сумел построить такую карьеру, о которой большинству спортсменов остается только мечтать Источник: пресс-служба «Даллас Маверикс»

Ищенко хотел попасть на драфт НБА с восьми лет. По его словам, это мечта, которая со временем стала целью.

— Когда я это говорил кому-то, то многие скептически относились. Я делал всё ради того, чтобы попасть в НБА. Не боялся идти до конца: «За спрос не дают в нос», — рассказывал Ищенко пресс-службе «Локомотива».

В июне мечта молодого спортсмена осуществилась. Под 56-м номером его выбрал «Чикаго», но тут же обменял в «Даллас».

— В этот момент я сидел смотрел телевизор и пытался осознать: это правда или нет. Потом начал ходить по дому и обдумывал этот момент жизни, — делился впечатлениями баскетболист.

Выбор на драфте еще не означает, что Ищенко станет игроком НБА, но это серьезный шаг к попаданию в лучшую лигу мира. Всеволоду нужно проявить себя в Летней лиге НБА, чтобы «Даллас» заключил с ним контракт.

Баскетболист признавался, что приложит все усилия, чтобы воспользоваться шансом и оказаться там, где он пока еще не играет. И, кстати, Всеволод Ищенко стал 13-м российским спортсменом, на которого обратила внимание НБА. Примечательно, что за «Даллас» он играет под номером 13.

В списке нет трех действующих игроков. Егор Демин пока заключил четырехлетний контракт новичка с «Бруклин Нетс» стоимостью около 31 млн долларов. У Владислава Голдина — двусторонний контракт с «Майами Хит», который может принести до 650 тысяч долларов за сезон. А Всеволод Ищенко пока контракт с клубом НБА не подписал Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа

В первом матче Летней лиги НБА против «Голдент Стэйт» (90:101) наш спортсмен вышел на паркет со скамейки запасных. При этом на паркете он провел 27 минут. За это время он отметился семью очками, тремя подборами, одной передачей и одним перехватом.

В следующей встрече против «Лейкерс» (70:91) ситуация повторилась. Встречу Ищенко начал в запасе. За 22 минуты он набрал восемь очков, совершил четыре подбора, сделал два перехвата.

В «Далласе» Всеволод играет под номером 13 Источник: пресс-служба «Даллас Маверикс»

Прорывной стала третья игра с «Мемфисом» (96:88). Ищенко начал матч в стартовой пятерке, а по его итогам получил похвалу от главного тренера.

— Сева — один из тех, чей вклад в этот матч невозможно переоценить. Он невоспетый герой этой встречи. Не знаю, что у него в статистике, но в защите он сделал огромную работу. Он сдерживал одного из лучших игроков Летней лиги (Кевина Бузера) и буквально не давал ему спокойно дышать: плотно опекал, шел в контакт, цеплялся за мячи, перекрывал передачи и мешал проходам. Но главное в такой защите — это ментальность. Готов ли ты действительно защищаться? Готов ли бросать свое тело под более крупных и сильных соперников и биться с ними все 40 минут? Сегодня Сева показал именно это, — сказал тренер «Далласа» Джо Бойлан.

В матче с «Мемфисом» Ищенко побыл на паркете дольше всех — 32 минуты. На его счету шесть очков, пять подборов, четыре передачи, три блок-шота.