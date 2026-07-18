Самый стильный дед! 77-летний заводчанин стал моделью: только посмотрите, что он вытворяет на пенсии

Пенсионер с Урала стал моделью в 77 лет Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

Это Алексей Федорович, он родом из Алапаевска. Долгое время уралец работал на заводе, строил дом, растил двух дочерей, а потом воспитывал двух внучек, но в 77 лет неожиданно для себя самого попал в модельный бизнес и стал звездой соцсетей.

Узнайте его удивительную историю в видео выше.

Алексей окончил радиофак Уральского политехнического института, работал на радиозаводе и полгода учился в Минске. Он 18 лет трудился главным энергетиком на заводе, а последние семь лет работает с детьми.

Год назад внучка Ксения предложила Алексею Федоровичу принять участие в съемке. Компании, в которой она работала, нужна была возрастная модель. Пенсионер, недолго думая, согласился, но не ожидал, что новое хобби перерастет во что-то большее.

«Так как съемки проходят в 160 километрах от родного города, я приезжаю в Екатеринбург. Самое сложное — выбор одежды в поездку и сама поездка в другой город, — поделился пенсионер. — Мне этот бизнес очень нравится, я себя чувствую моложе. Много нового узнал про напитки, современную одежду, фотоаппаратуру. Я считаю, что молодею. Мне очень приятно, что могу быть полезен людям».