Новый главный тренер ярославского «Локомотива» прилетел в Россию

Новый главный тренер ярославского «Локомотива» прилетел в Россию

Команда уже проходит предсезонную подготовку

384
6 комментариев
Боб Хартли приехал в Россию | Источник: ХК «Локомотив»

Боб Хартли приехал в Россию

Источник:

ХК «Локомотив»

13 августа новый главный тренер ярославского «Локомотива» Боб Хартли прилетел в Россию.

«Наш главный тренер несколько минут назад приземлился в аэропорту Домодедово», — сообщили в пресс-службе ХК «Локомотив».

Нового главного тренера в клубе объявили 5 июля. Назначения специалиста команда и болельщики ждали с момента ухода Игоря Никитина. Официально о расторжении контракта стало известно 11 июня.

Никитин по собственной инициативе расторг контракт, действие которого было рассчитано до 2027 года. Наставник возглавлял команду четыре года. Он пришел в «Локомотив» в сезоне 21/22 после увольнения из московского ЦСКА. 17 июня 2025 года Никитина назначили на пост главного тренера ЦСКА.

Вслед за ним из ярославского тренерского штаба в московский ушли Дмитрий Юшкевич, Рашит Давыдов, Дмитрий Пирожков и Антон Курьянов.

Однако на место ушедших специалистов пришли новые. 29 июля был объявлен тренерский штаб БоБа Хартли.

В нашем материале можно прочитать биографию Боба Хартли.

Варвара КиселёваВарвара Киселёва
Варвара Киселёва
корреспондент
Локомотив Хоккей Боб Хартли
