Новый главный тренер ярославского «Локомотива» прилетел в Россию

13 августа новый главный тренер ярославского «Локомотива» Боб Хартли прилетел в Россию.
«Наш главный тренер несколько минут назад приземлился в аэропорту Домодедово», — сообщили в пресс-службе ХК «Локомотив».
Нового главного тренера в клубе объявили 5 июля. Назначения специалиста команда и болельщики ждали с момента ухода Игоря Никитина. Официально о расторжении контракта стало известно 11 июня.
Никитин по собственной инициативе расторг контракт, действие которого было рассчитано до 2027 года. Наставник возглавлял команду четыре года. Он пришел в «Локомотив» в сезоне 21/22 после увольнения из московского ЦСКА. 17 июня 2025 года Никитина назначили на пост главного тренера ЦСКА.
Вслед за ним из ярославского тренерского штаба в московский ушли Дмитрий Юшкевич, Рашит Давыдов, Дмитрий Пирожков и Антон Курьянов.
Однако на место ушедших специалистов пришли новые. 29 июля был объявлен тренерский штаб БоБа Хартли.
