Грядки не должны пустовать: посадите эти растения в июле, чтобы получить хороший урожай

Прогретая почва, стабильная температура и достаточное количество света создают идеальные условия для повторных посевов Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Июль многие дачники воспринимают как «передышку» после весенних посадок. Но этот летний месяц может стать одним из самых продуктивных в сезоне. Прогретая почва, стабильная температура и достаточное количество света создают идеальные условия для повторных посевов.

Наши коллеги из издания NGS55.RU поговорили с кандидатом сельскохозяйственных наук, доцентом Омского государственного аграрного университета Ольгой Коцюбинской и составили внушительный список растений, которые дадут повторный урожай к концу лета.

Редис

Свежий навоз добавлять категорически запрещено — из-за него корнеплоды будут растрескиваться и образовывать пустоты Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Почва: рыхлая, лёгкая, с нейтральной или слабокислой кислотностью — чтобы редис не ушёл в стрелку и не стал горьким. Тяжёлые почвы обязательно нужно разбавить торфом, песком или перегноем. Свежий навоз добавлять категорически запрещено — из-за него корнеплоды треснут и появятся пустоты.

Посев: на глубину 1–2 см с расстоянием 3–5 см между растениями, чтобы позже не пришлось их прореживать. Перед посевом полейте бороздки тёплой водой, а после присыпьте семена смесью земли и перегноя. Чтобы защитить грядку от вредителей, её можно накрыть тонким укрывным материалом.

Уход: регулярный полив — ключевой фактор при выращивании редиса. Важно не допускать пересыхания почвы, иначе корнеплоды станут жёсткими и горькими. Для летнего посева желательно выбирать участок в тени, так растения легче перенесут жару. Эксперт дала советы, как подготовить землю, если планируете садить культуры на истощенное место.

— После уборки урожая удалите все растительные остатки, прорыхлите почву, внесите компост или комплексное удобрение, и снова порыхлите перед посевом, — советует Ольга Коцюбинская.

Пекинская капуста

При посадке важно выбирать сорта с ранним сроком созревания Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Почва: плодородная, влагоёмкая, с добавлением компоста и золы. Земля должна быть хорошо перекопана и рыхлой, без уплотнений, чтобы в ней не застаивалась вода. При посадке важно выбирать сорта с ранним сроком созревания (40–60 дней). Оптимальное время для посева — середина июля.

Посев: семена высевают на глубину 1–1,5 см, оставляя между растениями 25–30 см. Если выращивать культуру через рассаду, её высаживают в открытый грунт в возрасте 25–30 дней, предварительно пролив лунки тёплой водой. После посадки грядку рекомендуется замульчировать торфом или соломой, а затем на неделю накрыть укрывным материалом.

— Обязательно нужно подкармливать. Почва после первой волны урожая истощена. Используйте комплексные удобрения с упором на фосфор и калий для развития корней, но с минимальным содержанием азота, — уточнила Ольга Коцюбинская.

Уход: пекинская капуста требует стабильной влажности почвы. В жаркую погоду её необходимо поливать каждые 2–3 дня. Через некоторое время можно провести подкормку комплексным минеральным удобрением. При появлении крестоцветной блошки посадки рекомендуется опудрить древесной золой или обработать биопрепаратами.

Крестоцветная блошка — опасный прыгающий жук-листоед длиной 2–3 мм с блестящим панцирем. Вредитель массово повреждает всходы и листья капусты, редиса, редьки и других культур семейства Крестоцветные.

Стручковая фасоль и горох

Почва: для бобовых лучше всего подходит лёгкая, рыхлая и хорошо прогретая почва с нейтральной кислотностью. Эти культуры не любят тяжёлый грунт и застой воды, поэтому участок перед посевом желательно перекопать и при необходимости добавить немного песка или компоста.

Посев: семена высевают сразу в открытый грунт. Фасоль — на глубину 3–4 см, горох — на 3–5 см. Между растениями оставляют достаточное расстояние, чтобы они могли свободно развиваться и в дальнейшем не пришлось прореживать посадки. Перед посевом семена рекомендуется замочить, чтобы размягчить оболочку и ускорить прорастание.

Участок перед посевом желательно перекопать и при необходимости добавить немного песка или компоста Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Уход: бобовым нужен умеренный, но регулярный полив, особенно в период цветения и формирования стручков. Важно не допускать переувлажнения, иначе корни начнут подгнивать. Почву следует периодически рыхлить, но неглубоко, чтобы не повредить корневую систему. Для гороха обязательно нужно установить опоры, а фасоль лучше всего развивается на солнечном, защищённом от ветра участке. Подкармливать бобовые можно, но не обязательно, растения сами накапливают в почве азот, поэтому избыток удобрений им навредит.

Брокколи

Овощ отлично подходит для повторного урожая. В начале лета в открытый грунт можно высадить заранее выращенную рассаду, а в июле — посеять семена скороспелых сортов.

Почва: богатая органикой, слабощелочная. Если посадить брокколи в кислую почву, культура будет более восприимчива к различным заболеваниям. Для повторной посадки лучше всего подойдут грядки после бобовых, огурцов или картофеля. Также овощ хорошо растёт на высоких грядках.

Овощ отлично подходит для повторного урожая Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Посадка: семена высевают на глубину 1–1,5 см. Чаще брокколи выращивают через рассаду, высаживая растения на расстоянии 30–40 см друг от друга. В каждую лунку рекомендуется добавить по столовой ложке перегноя и древесной золы.

— Жара иссушает почву, мешая семенам набухнуть, и может обжечь свежие всходы. Сеять лучше вечером или в пасмурную погоду, а после обязательно пролить водой и притенить, — рассказала Ольга Коцюбинская.

Уход: брокколи нуждается в регулярном поливе и мульчировании почвы. Растения рекомендуется окучивать каждые две недели — это способствует развитию корневой системы. При необходимости можно провести подкормку азотными удобрениями для наращивания зелёной массы. Недостаток влаги может привести к формированию мелких соцветий. Если на растениях появились вредители, рядом можно посадить бархатцы или укроп — их запах помогает отпугивать некоторых насекомых.

Зелень: укроп, руккола, шпинат, листовой салат, петрушка, кинза, перья лука

Почва: лёгкая, умеренно влажная. Земля должна быть рыхлой, влагоёмкой и воздухопроницаемой, с нейтральной или слабокислой реакцией. На подзолистой почве (лесной земле с повышенной кислотностью) шпинат и салат могут быстро пожелтеть и перестать расти. Также не рекомендуется вносить свежий навоз — от него зелень «сгорает». Лучше всего высевать зеленные культуры на грядках после огурцов, раннего картофеля, чеснока или лука.

Лучше всего высевать зеленные культуры на грядках после огурцов, раннего картофеля, чеснока или лука Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Посев: на глубину около 1 см. Мелкие семена не требуют глубокого посева. Семена укропа перед посадкой рекомендуется промыть тёплой водой, поскольку они покрыты эфирными маслами, которые замедляют прорастание. Семена шпината также желательно предварительно замочить, чтобы размягчить оболочку и ускорить появление всходов.

Уход: при недостатке влаги зелень становится горькой, поэтому её лучше выращивать в полутени и регулярно поливать. Первые всходы обычно появляются через 5–7 дней. В этот период шпинат и рукколу рекомендуется укрыть нетканым материалом, чтобы защитить молодые растения от вредителей и палящего солнца. Для летнего посева лучше выбирать кустовые сорта укропа. После появления всходов салат необходимо проредить, чтобы растения могли сформировать крупную листовую розетку. Поливать зелень лучше ежедневно в утренние или вечерние часы, когда солнце уже не активно.

Цветы (бархатцы, настурция, календула, космея)

Почва: для цветов лучше выбирать лёгкие, рыхлые и умеренно плодородные почвы с хорошим дренажем. Бархатцы, календула и космея не любят застой влаги, а настурция особенно плохо переносит слишком питательный и переувлажнённый грунт. Перед посевом участок желательно перекопать, удалить сорняки и при необходимости добавить немного песка или компоста. Все эти цветы светолюбивы, поэтому лучше всего они будут расти на солнечном участке.

У цветов почву рекомендуется периодически рыхлить Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Посев: семена всех этих цветов можно сеять сразу в открытый грунт. Бархатцы, космею и календулу заглубляют на 1–2 см, настурцию — на 2–3 см. После посева почву необходимо слегка уплотнить и хорошо полить. В жаркую погоду всходы лучше защищать от прямых солнечных лучей. Для более быстрого прорастания семена настурции рекомендуется предварительно замочить в тёплой воде.

— Поливать нужно регулярно, так как верхний слой почвы пересыхает очень быстро. Лучшее время — вечер. Обязательное мульчирование, — поделилась эксперт.

Уход: растениям нужен умеренный, но регулярный полив, особенно в период появления всходов и укоренения. При этом важно не допускать переувлажнения, иначе корни могут загнить. Почву рекомендуется периодически рыхлить, чтобы обеспечить доступ воздуха к корневой системе, а сорняки своевременно удалять, чтобы они не забирали из земли влагу и питательные вещества. После цветения у бархатцев и календулы желательно удалять увядшие бутоны — это поможет продлить цветение. Высокорослые сорта космеи при необходимости можно подвязывать.

Важно своевременно делать прополку грядок Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Дополнительно можно посадить репу и брюкву. Урожай отлично подойдет для зимнего хранения.

— Вместо теплолюбивых томатов и огурцов лучше сосредоточиться на культурах, урожай которых пойдет на зимнее хранение, например дайкон и черная редька. Это основная замена редису, дающая корнеплоды. Репа успевает созреть до холодов и хорошо хранится всю зиму. Не забывайте и про озимый чеснок. Идеальное время для посадки — осень. Он перезимует и даст ранний урожай в следующем году, — заключила Ольга Коцюбинская.