Вопросы с хитрецой: только эрудиты смогут разгадать этот кроссворд

Кроссворд онлайн для тех, кто не боится сложных вопросов Источник: Александр Куренной / 76.RU

Откладывайте все дела в сторону! Пора устроить легкую разминку для мозга. И поможет в этом наш онлайн-кроссворд. Правила предельно простые: нужно всего лишь отгадать все 18 слов. Хотя, для многих эта задачка станет не такой уж и легкой.

Если вы ответите правильно, то клетки при проверке загорятся зеленым цветом. Если будет допущена ошибка — красным. Но не беда — даже если у вас не получится ответить с первого раза, вы всегда можете попробовать снова.

Зашифрованные слова из этого выпуска мы опубликуем в следующем. Вперед!

Ответы на вопросы предыдущего выпуска

В предыдущем выпуске онлайн-кроссворда 76.RU нужно было отгадать 15 слов. А вот и ответы на вопросы:

По вертикали: 1 — фолликул, 3 — карнавал, 5 — дедукция, 6 — нота, 10 — квартет, 13 — пейзаж, 14 грифель.