Вопросы с хитрецой: только эрудиты смогут разгадать этот кроссворд

Откладывайте все дела в сторону! Пора устроить легкую разминку для мозга. И поможет в этом наш онлайн-кроссворд. Правила предельно простые: нужно всего лишь отгадать все 18 слов. Хотя, для многих эта задачка станет не такой уж и легкой.
Если вы ответите правильно, то клетки при проверке загорятся зеленым цветом. Если будет допущена ошибка — красным. Но не беда — даже если у вас не получится ответить с первого раза, вы всегда можете попробовать снова.
Зашифрованные слова из этого выпуска мы опубликуем в следующем. Вперед!
Ответы на вопросы предыдущего выпуска
В предыдущем выпуске онлайн-кроссворда 76.RU нужно было отгадать 15 слов. А вот и ответы на вопросы:
По вертикали: 1 — фолликул, 3 — карнавал, 5 — дедукция, 6 — нота, 10 — квартет, 13 — пейзаж, 14 грифель.
По горизонтали: 2 — корм, 4 — бас, 7 — иммунитет, 8 — моллюск, 9 — укус, 11 — улун, 12 — капитал, 15 — эрудиция.