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Развлечения Игра Вопросы с хитрецой: только эрудиты смогут разгадать этот кроссворд

Вопросы с хитрецой: только эрудиты смогут разгадать этот кроссворд

Попробуйте правильно заполнить все клеточки

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Кроссворд онлайн для тех, кто не боится сложных вопросов | Источник: Александр Куренной / 76.RUКроссворд онлайн для тех, кто не боится сложных вопросов | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Кроссворд онлайн для тех, кто не боится сложных вопросов

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Откладывайте все дела в сторону! Пора устроить легкую разминку для мозга. И поможет в этом наш онлайн-кроссворд. Правила предельно простые: нужно всего лишь отгадать все 18 слов. Хотя, для многих эта задачка станет не такой уж и легкой.

Если вы ответите правильно, то клетки при проверке загорятся зеленым цветом. Если будет допущена ошибка — красным. Но не беда — даже если у вас не получится ответить с первого раза, вы всегда можете попробовать снова.

Зашифрованные слова из этого выпуска мы опубликуем в следующем. Вперед!

Ответы на вопросы предыдущего выпуска

В предыдущем выпуске онлайн-кроссворда 76.RU нужно было отгадать 15 слов. А вот и ответы на вопросы:

По вертикали: 1 — фолликул, 3 — карнавал, 5 — дедукция, 6 — нота, 10 — квартет, 13 — пейзаж, 14 грифель.

По горизонтали: 2 — корм, 4 — бас, 7 — иммунитет, 8 — моллюск, 9 — укус, 11 — улун, 12 — капитал, 15 — эрудиция.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Кроссворд Игра Развлечение
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