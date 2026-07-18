Ранило почти 40 человек: люди в тяжелом состоянии. Что происходит после атаки беспилотников на Подмосковье

8 человек находятся в тяжелом состоянии Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Сегодня ночью беспилотники ударили по логистическому центру популярного маркетплейса в Электростали в Подмосковье. К сожалению, там погиб один человек, а число пострадавших увеличивается. Собрали всё, что известно о налете к этому часу.

«В результате атаки беспилотников есть погибший. Пациент из Электростали скончался от полученных травм. Выражаю свои глубокие соболезнования родным и близким», — написал губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

Изначально сообщалось о 26 пострадавших. Двоих из них ранило в Ногинске во время атаки на нефтебазу, еще 24 человека пострадали при ударе по складу Wildberries в Электростали.

Позже количество пострадавших увеличилось. Всего в результате атаки дронов на регион пострадали 37 человек:

8 человек находятся в тяжелом состоянии;

23 — средней степени тяжести;

5 — в удовлетворительном состоянии.

Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь.

По информации гендиректора Wildberries Татьяны Ким, на складе в Электростали сотрудники МЧС продолжают тушение оставшихся очагов возгорания, идет ликвидация последствий. Кроме того, товары, которые находились на пострадавших логистических объектах, временно сняты с продажи.

«Соболезную всем родным и близким погибших, мы обязательно поможем их семьям. Пострадавшим окажем всю необходимую поддержку», — написала она в своем Telegram-канале.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Пострадали не только нефтебаза и логистическое предприятие. Также обломки дрона упали на здание детского сада в Электростали. Там вспыхнул пожар на площади 100 квадратных метров, но его быстро ликвидировали.

Источник: Воробьёв LIVE / Telegram