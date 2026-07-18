Ранило почти 40 человек: люди в тяжелом состоянии. Что происходит после атаки беспилотников на Подмосковье

Сегодня ночью беспилотники ударили по логистическому центру популярного маркетплейса в Электростали в Подмосковье. К сожалению, там погиб один человек, а число пострадавших увеличивается. Собрали всё, что известно о налете к этому часу.
«В результате атаки беспилотников есть погибший. Пациент из Электростали скончался от полученных травм. Выражаю свои глубокие соболезнования родным и близким», — написал губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.
Изначально сообщалось о 26 пострадавших. Двоих из них ранило в Ногинске во время атаки на нефтебазу, еще 24 человека пострадали при ударе по складу Wildberries в Электростали.
Позже количество пострадавших увеличилось. Всего в результате атаки дронов на регион пострадали 37 человек:
8 человек находятся в тяжелом состоянии;
23 — средней степени тяжести;
5 — в удовлетворительном состоянии.
Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь.
По информации гендиректора Wildberries Татьяны Ким, на складе в Электростали сотрудники МЧС продолжают тушение оставшихся очагов возгорания, идет ликвидация последствий. Кроме того, товары, которые находились на пострадавших логистических объектах, временно сняты с продажи.
«Соболезную всем родным и близким погибших, мы обязательно поможем их семьям. Пострадавшим окажем всю необходимую поддержку», — написала она в своем Telegram-канале.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Пострадали не только нефтебаза и логистическое предприятие. Также обломки дрона упали на здание детского сада в Электростали. Там вспыхнул пожар на площади 100 квадратных метров, но его быстро ликвидировали.
Пострадавших среди детей и сотрудников детского сада нет. На местах работают экстренные и оперативные службы. Ликвидация последствий атаки продолжается, добавил губернатор Воробьев.