Плохо может стать даже от съедобных. Что делать при отравлении грибами

Некоторые грибные токсины начинают разрушать печень и почки еще до появления первых симптомов Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Каждый год с началом грибного сезона врачи напоминают: даже опытные грибники не застрахованы от ошибок. Иногда достаточно перепутать съедобный гриб с его опасным двойником, а иногда причиной отравления становятся нарушения при хранении или приготовлении урожая.

По словам терапевта, доцента кафедры пропедевтики внутренних болезней № 2 Института клинической медицины Пироговского университета Марии Уянаевой, скорость развития симптомов зависит сразу от нескольких факторов. В первую очередь — от вида гриба, но значение также имеют количество съеденного, способ приготовления, возраст человека, наличие хронических заболеваний и даже употребление алкоголя.

Когда появляются симптомы отравления грибами

Многие считают, что если после ужина с грибами прошло несколько часов и самочувствие не ухудшилось, опасности нет. Но это распространенное заблуждение.

— Первые признаки отравления чаще всего появляются через полтора-два часа после употребления грибов. Однако некоторые виды действуют гораздо медленнее. Например, при отравлении бледной поганкой симптомы могут проявиться только через 8–18 часов, — объясняет Мария Уянаева.

Именно поэтому специалисты советуют не успокаиваться, если неприятных ощущений нет сразу после еды. Некоторые грибные токсины начинают повреждать внутренние органы еще до появления выраженных симптомов.

Даже съедобные грибы могут стать причиной отравления при неправильном сборе или хранении Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Проявления интоксикации тоже отличаются в зависимости от того, какой гриб оказался на столе. При отравлении строчками через 6–10 часов могут появиться слабость, тошнота и боли в животе. В тяжелых случаях кожа становится желтушной, а моча приобретает красно-бурый оттенок.

Бледная поганка опасна тем, что может вызывать снижение мочеотделения, судороги и тяжелое поражение печени. При отравлении мухоморами появляются совсем другие симптомы — обильное слюноотделение, сужение зрачков, бред и галлюцинации.

Что делать, если стало плохо после грибов

Врач подчеркивает: если после употребления грибов появились тошнота, рвота, боли в животе или другие подозрительные симптомы, медлить нельзя.

— Даже если самочувствие кажется относительно нормальным, необходимо как можно быстрее обратиться за медицинской помощью. Некоторые грибные токсины начинают разрушительно воздействовать на печень и почки задолго до появления выраженных признаков заболевания, — говорит специалист.

До приезда врачей пострадавшему рекомендуют обеспечить покой и давать воду небольшими порциями, особенно если появились рвота или диарея. Если человек находится в сознании и может глотать, допускается прием энтеросорбента в возрастной дозировке.

Особенно осторожными врач советует быть детям, пожилым людям, беременным женщинам Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

При этом самостоятельно принимать обезболивающие, противорвотные препараты или пытаться лечиться народными средствами не стоит. Такие действия могут затруднить диагностику и отсрочить начало необходимого лечения. Если сохранились остатки грибного блюда или сырые грибы, их желательно сохранить — это поможет врачам быстрее определить, какой токсин вызвал отравление.

Как снизить риск отравления грибами

По словам Марии Уянаевой, профилактика начинается еще в лесу. Даже съедобные грибы могут стать опасными, если собирать их в неподходящих местах. Не стоит брать грибы возле автомобильных дорог, промышленных предприятий и свалок — они способны накапливать тяжелые металлы и другие вредные вещества. Лучше отказаться и от старых, поврежденных или червивых экземпляров.

После сбора грибы желательно переработать в тот же день. Перед приготовлением их необходимо тщательно очистить, промыть и соблюдать рекомендованный режим термической обработки. Еще одна распространенная ошибка — покупка грибов с рук или в местах стихийной торговли. В таких случаях невозможно проверить, где их собрали и как хранили.