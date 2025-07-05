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Спорт В ярославском «Локомотиве» объявили нового главного тренера: кто занял место Никитина

В ярославском «Локомотиве» объявили нового главного тренера: кто занял место Никитина

С командой будет работать опытный наставник

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4 комментария
В «Локомотиве» объявили нового тренера | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, ХК «Локомотив» / T.meВ «Локомотиве» объявили нового тренера | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, ХК «Локомотив» / T.me

В «Локомотиве» объявили нового тренера

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU, ХК «Локомотив» / T.me

5 июля в ярославском ХК «Локомотив» объявили нового главного тренера. Им стал Боб Хартли.

«Боб Хартли — главный тренер „Локомотива“. Известный канадский наставник Боб Хартли подписал контракт и возглавит „Локомотив“ в предстоящем сезоне. В дополнительных представлениях этот специалист не нуждается, но напомним, что в активе Хартли есть победы во всех Лигах, где он работал: Кубок Стэнли в НХЛ, титул чемпиона Швейцарии и, наконец, победа в Кубке Гагарина в 2021 году», — сообщили в пресс-службе «Локомотива».

Боб Хартли — 64-летний профессиональный канадский хоккейный тренер. Начинал профессиональную тренерскую карьеру в 1998 году в команде «Колорадо Эвеланш». Становился чемпионом дивизиона, выигрывал титул победителя Западной конференции и Кубок Стэнли. С 2018 по 2021 год тренировал российский клуб «Авангард». В сезоне-2020/21 выиграл с «Авангардом» Кубок Гагарина. Именно его «Авангард» обыграл ЦСКА под руководством Игоря Никитина в плей-офф. Потом Хартли покинул клуб после четырех сезонов работы.

Назначения специалиста команда и болельщики ждали с момента ухода Игоря Никитина. Официально о расторжении контракта стало известно 11 июня. Однако сами хоккеисты признавались, что знали об этом уже на церемонии закрытия сезона в Москве 29 мая.

Никитин по собственной инициативе расторг контракт, действие которого было рассчитано до 2027 года. Наставник возглавлял команду четыре года. Он пришел в «Локомотив» в сезоне-21/22 после увольнения из московского ЦСКА.

17 июня 2025 года Никитина назначили на пост главного тренера ЦСКА. Вслед за ним из ярославского тренерского штаба в московский ушли Дмитрий Юшкевич, Рашит Давыдов и Дмитрий Пирожков. Позже в армейский клуб устроился и бывший тренер ярославских нападающих Антон Курьянов.

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Комментарии
4
Гость
1 час
Будем посмотреть.
Гость
1 час
👍👍👍 Это не самый худший выбор!
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