Франция с Мбаппе, Англия — без Кейна: онлайн-трансляция матча за третье место ЧМ-2026

Чемпионат мира по футболу-2026 подходит к концу. Сегодня в матче за третье место на стадионе в Майами сойдутся сборные Франции и Англии. Обе команды рассчитывали на победу в турнире, но теперь борются лишь за бронзу.

Мы проведем для вас онлайн-трансляцию предпоследнего матча чемпионата мира.