НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +19

0 м/c,

штиль.

 752мм 94%
Подробнее
1 Пробки
USD 78,40
EUR 89,90
Афиша на выходные
Съест ваш огород
Какие новостройки будут дорожать
Погода на выходных
Здесь был Пушкин
Эвакуировали людей
Перекрыли центр
Как сэкономить бензин
Видели, как сбили БПЛА
Спорт ЧМ по футболу-2026 Онлайн-трансляция Франция с Мбаппе, Англия — без Кейна: онлайн-трансляция матча за третье место ЧМ-2026

Франция с Мбаппе, Англия — без Кейна: онлайн-трансляция матча за третье место ЧМ-2026

Рассказываем, как проходит предпоследняя игра мундиаля

150
Стадион в Майами | Источник: Fifa.com Стадион в Майами | Источник: Fifa.com

Стадион в Майами

Источник:

Fifa.com

Чемпионат мира по футболу-2026 подходит к концу. Сегодня в матче за третье место на стадионе в Майами сойдутся сборные Франции и Англии. Обе команды рассчитывали на победу в турнире, но теперь борются лишь за бронзу.

Мы проведем для вас онлайн-трансляцию предпоследнего матча чемпионата мира.

Радик Енчу

Ну, так, если судить по составу, англичане сегодня менее мотивированы. Разве что запасные игроки, которые вышли в старте, захотят показать тренеру, какие они крутые.

Обсудить
Радик Енчу

А вот другой один из лучших бомбардиров турнира — нападающий-защитник Харри Кейн остался в запасе.

Обсудить
Радик Енчу

Килиан Мбаппе в старте у Франции. Ему надо набивать статистику. Всё-таки борется за звание лучшего нападающего турнира. У него с Лео Месси по восемь забитых мячей.

Источник: Fifa.com Источник: Fifa.com
Источник:

Fifa.com

Обсудить
Ренат Дайнутдинов

Англичане не в лучшем настроении. Кажется, от поражении от Аргентины они так и не отошли. После этой игры England coming home.

Источник: Fifa.сom Источник: Fifa.сom
Источник:

Fifa.сom

Источник: Fifa.сom Источник: Fifa.сom
Источник:

Fifa.сom

Обсудить
Радик Енчу

Томас Тухель дает поиграть запасным игрокам. Правильно. Это же игра за бронзу, а не золото. Пусть в нападении бегает Маркус Рэшфорд. Болельщики «Манчестер Юнайтед», вы здесь?

Источник: Fifa.сomИсточник: Fifa.сom
Источник:

Fifa.сom

Обсудить
Радик Енчу

И вот составы.

Франция: Майк Меньян («Милан»), Мало Гюсто («Челси»), Ибраима Конате («Реал»), Максанс Лакруа («Кристал Пэлас»), Тео Эрнандес («Аль-Хилаль»); Адриен Рабьо («Милан»), Уоррен Заир-Эмери (ПСЖ), Райан Шерки («Манчестер Сити»); Килиан Мбаппе («Реал»), Майкл Олисе («Бавария»), Дезире Дуэ (ПСЖ).

Главный тренер: Дидье Дешам.

Англия: Дин Хендерсон («Кристал Пэлас»); Эзри Конса («Астон Вилла»), Марк Гехи («Манчестер Сити»), Джед Спенс («Тоттенхэм»), Джарелл Куанса («Байер»); Деклан Райс («Арсенал»), Морган Роджерс («Астон Вилла»), Эберечи Эзе («Арсенал»); Букайо Сака («Арсенал»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Айвен Тоуни («Аль-Ахли»).

Главный тренер: Томас Тухель.

Источник: Fifa.сomИсточник: Fifa.сom
Источник:

Fifa.сom

Обсудить
Радик Енчу

Тренеры выпустили смешанный состав. У англичан так и вовсе вышло много игроков, которые весь турнир сидели в запасе. Сейчас покажем.

Обсудить
Радик Енчу

Вы за кого?

За Францию
За Англию
За серию пенальти
Обсудить
Радик Енчу

А вот французы мощно прошли групповой этап, раунды плей-офф, но в полуфинале столкнулись с по-настоящему сильным соперником — сборной Испанией. И всё, ничего не смогли поделать. Фланги не работали, быстрых атак не было. Замены главного тренера Дидье Дешама не помогли. Итог — Испания в финале, а Франция — вот здесь.

Обсудить
Радик Енчу

Почему я говорю вновь? Потому что вел текстовую трансляцию матча Англия — Аргентина в полуфинале. Южноамериканцы в конце матча дожали европейцев и вышли в финал. А вот команда Томаса Тухеля сегодня играет за бронзу.

Обсудить
Радик Енчу

Всем привет! Вот мы с вами снова встретились. Если это так можно назвать. За клавиатурой вновь Радик Енчу, журналист 72.RU. Сегодня я проведу для вас текстовую трансляцию матча за третье место Франция — Англия. Скоро подтянется мой коллега из 161.RU Ренат Дайнутдинов. Пошалим. Игра начнется через 40 минут. Но мы уже начинаем. Так что будьте с нами.

Обсудить
Включите поддержку JavaScript в браузере
Мы очень хотим показать больше новостей, но у Вас отключен JavaScript
ПО ТЕМЕ
Радик ЕнчуРадик Енчу
Радик Енчу
журналист 72.RU
Ренат ДайнутдиновРенат Дайнутдинов
Ренат Дайнутдинов
Корреспондент 161.RU
Футбол Чемпионат мира
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Как экономить бензин в дни топливного кризиса? Семь правил, которые реально работают
Виктория Замешаева
Мнение
Простой ужин без заморочек: 7 рецептов от молодой мамы, которые спасут вечером
Анастасия Ильина
Главный редактор NGS42.RU
Мнение
«Мы живем в иллюзии безопасности». Как люди остаются без жилья и без денег, пытаясь продать собственную квартиру
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Думал, голова взорвется»: 27-летний россиянин показал результат пересадки волос за 100 тысяч рублей
Юрий
Мнение
«Пять минут до центра — если вы голубь». Как вычислить мошенников при посуточной аренде квартир — личный опыт
Любовь Никитина
Автор мнения
Рекомендуем