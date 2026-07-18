Франция с Мбаппе, Англия — без Кейна: онлайн-трансляция матча за третье место ЧМ-2026

Чемпионат мира по футболу-2026 подходит к концу. Сегодня в матче за третье место на стадионе в Майами сойдутся сборные Франции и Англии. Обе команды рассчитывали на победу в турнире, но теперь борются лишь за бронзу.
Мы проведем для вас онлайн-трансляцию предпоследнего матча чемпионата мира.
Ну, так, если судить по составу, англичане сегодня менее мотивированы. Разве что запасные игроки, которые вышли в старте, захотят показать тренеру, какие они крутые.
А вот другой один из лучших бомбардиров турнира — нападающий-защитник Харри Кейн остался в запасе.
Килиан Мбаппе в старте у Франции. Ему надо набивать статистику. Всё-таки борется за звание лучшего нападающего турнира. У него с Лео Месси по восемь забитых мячей.
Англичане не в лучшем настроении. Кажется, от поражении от Аргентины они так и не отошли. После этой игры England coming home.
Томас Тухель дает поиграть запасным игрокам. Правильно. Это же игра за бронзу, а не золото. Пусть в нападении бегает Маркус Рэшфорд. Болельщики «Манчестер Юнайтед», вы здесь?
И вот составы.
Франция: Майк Меньян («Милан»), Мало Гюсто («Челси»), Ибраима Конате («Реал»), Максанс Лакруа («Кристал Пэлас»), Тео Эрнандес («Аль-Хилаль»); Адриен Рабьо («Милан»), Уоррен Заир-Эмери (ПСЖ), Райан Шерки («Манчестер Сити»); Килиан Мбаппе («Реал»), Майкл Олисе («Бавария»), Дезире Дуэ (ПСЖ).
Главный тренер: Дидье Дешам.
Англия: Дин Хендерсон («Кристал Пэлас»); Эзри Конса («Астон Вилла»), Марк Гехи («Манчестер Сити»), Джед Спенс («Тоттенхэм»), Джарелл Куанса («Байер»); Деклан Райс («Арсенал»), Морган Роджерс («Астон Вилла»), Эберечи Эзе («Арсенал»); Букайо Сака («Арсенал»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Айвен Тоуни («Аль-Ахли»).
Главный тренер: Томас Тухель.
Тренеры выпустили смешанный состав. У англичан так и вовсе вышло много игроков, которые весь турнир сидели в запасе. Сейчас покажем.
Вы за кого?
А вот французы мощно прошли групповой этап, раунды плей-офф, но в полуфинале столкнулись с по-настоящему сильным соперником — сборной Испанией. И всё, ничего не смогли поделать. Фланги не работали, быстрых атак не было. Замены главного тренера Дидье Дешама не помогли. Итог — Испания в финале, а Франция — вот здесь.
Почему я говорю вновь? Потому что вел текстовую трансляцию матча Англия — Аргентина в полуфинале. Южноамериканцы в конце матча дожали европейцев и вышли в финал. А вот команда Томаса Тухеля сегодня играет за бронзу.
Всем привет! Вот мы с вами снова встретились. Если это так можно назвать. За клавиатурой вновь Радик Енчу, журналист 72.RU. Сегодня я проведу для вас текстовую трансляцию матча за третье место Франция — Англия. Скоро подтянется мой коллега из 161.RU Ренат Дайнутдинов. Пошалим. Игра начнется через 40 минут. Но мы уже начинаем. Так что будьте с нами.