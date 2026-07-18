Парк брошенной техники и идеальные дворы: как живет деревня у мусорного полигона в Ярославской области

Деревня Хонятино находится в восьми километрах езды от Ростова Великого. Неподалеку от нее, примерно в получасе ходьбы, раскинулся полигон твердых коммунальных отходов.

Внешне ничто в Хонятино не говорит о том, что рядом находится гигантская свалка. Ухоженные участки и деревянные домики сменяют друг друга, местные указывают на дома москвичей, облюбовавших здесь участки.



13 июня на полигоне вспыхнул пожар, тушили больше трех недель. Смог и вонь распространились на ближайшие деревни и дошли до Ростова Великого.