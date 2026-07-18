НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+25°C

Сейчас в Ярославле
Погода+25°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +25

2 м/c,

сев.

 753мм 54%
Подробнее
2 Пробки
USD 78,40
EUR 89,90
Афиша на выходные
Погода на выходных
Какие новостройки будут дорожать
Перекрыли центр
Здесь был Пушкин
Подрались в центре — видео
Статистика по ВИЧ
Атаки БПЛА в июле
Видели, как сбили БПЛА
Страна и мир Правда вымирают? Фоторепортаж Парк брошенной техники и идеальные дворы: как живет деревня у мусорного полигона в Ярославской области

Парк брошенной техники и идеальные дворы: как живет деревня у мусорного полигона в Ярославской области

Гуляем по Хонятино

158
Какая деревня без кота? | Источник: Александр Куренной / 76.RU Какая деревня без кота? | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Какая деревня без кота?

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Деревня Хонятино находится в восьми километрах езды от Ростова Великого. Неподалеку от нее, примерно в получасе ходьбы, раскинулся полигон твердых коммунальных отходов.

Внешне ничто в Хонятино не говорит о том, что рядом находится гигантская свалка. Ухоженные участки и деревянные домики сменяют друг друга, местные указывают на дома москвичей, облюбовавших здесь участки.

13 июня на полигоне вспыхнул пожар, тушили больше трех недель. Смог и вонь распространились на ближайшие деревни и дошли до Ростова Великого.

Показываем, как сейчас живет деревенька в Ярославской области.

В деревне всего одна улица | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ деревне всего одна улица | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В деревне всего одна улица

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

На въезде достраивают большой двухэтажный дом | Источник: Александр Куренной / 76.RUНа въезде достраивают большой двухэтажный дом | Источник: Александр Куренной / 76.RU

На въезде достраивают большой двухэтажный дом

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Футбольное поле прямо на участке | Источник: Александр Куренной / 76.RUФутбольное поле прямо на участке | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Футбольное поле прямо на участке

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Вы уже обратили внимание на эти ровные газоны? | Источник: Александр Куренной / 76.RUВы уже обратили внимание на эти ровные газоны? | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Вы уже обратили внимание на эти ровные газоны?

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Дом спрятался за заросшим прудом и деревьями | Источник: Александр Куренной / 76.RUДом спрятался за заросшим прудом и деревьями | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Дом спрятался за заросшим прудом и деревьями

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Без стареньких деревянных домов трудно представить хоть одну деревню | Источник: Александр Куренной / 76.RUБез стареньких деревянных домов трудно представить хоть одну деревню | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Без стареньких деревянных домов трудно представить хоть одну деревню

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Красивый ухоженный участок без заборов и ограждений | Источник: Александр Куренной / 76.RUКрасивый ухоженный участок без заборов и ограждений | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Красивый ухоженный участок без заборов и ограждений

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Деревенский дом, укрытый тенью большой березы | Источник: Александр Куренной / 76.RUДеревенский дом, укрытый тенью большой березы | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Деревенский дом, укрытый тенью большой березы

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Не завелся? Остался тут навсегда | Источник: Александр Куренной / 76.RUНе завелся? Остался тут навсегда | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Не завелся? Остался тут навсегда

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Покрытый тиной пруд перед домом | Источник: Александр Куренной / 76.RUПокрытый тиной пруд перед домом | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Покрытый тиной пруд перед домом

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Целый парк брошенной техники | Источник: Александр Куренной / 76.RUЦелый парк брошенной техники | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Целый парк брошенной техники

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Большой дом и аккуратный участок | Источник: Александр Куренной / 76.RUБольшой дом и аккуратный участок | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Большой дом и аккуратный участок

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

На территориях много деревьев и кустов | Источник: Александр Куренной / 76.RUНа территориях много деревьев и кустов | Источник: Александр Куренной / 76.RU

На территориях много деревьев и кустов

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

С другой стороны от въезда в деревню расположены еще несколько домов | Источник: Александр Куренной / 76.RUС другой стороны от въезда в деревню расположены еще несколько домов | Источник: Александр Куренной / 76.RU

С другой стороны от въезда в деревню расположены еще несколько домов

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Местный кот обходит деревенские участки | Источник: Александр Куренной / 76.RUМестный кот обходит деревенские участки | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Местный кот обходит деревенские участки

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Тем временем его приятель гуляет по противоположной стороне улицы | Источник: Александр Куренной / 76.RUТем временем его приятель гуляет по противоположной стороне улицы | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Тем временем его приятель гуляет по противоположной стороне улицы

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Прекрасная жизнь на природе, если не знать, кто твой сосед | Источник: Александр Куренной / 76.RUПрекрасная жизнь на природе, если не знать, кто твой сосед | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Прекрасная жизнь на природе, если не знать, кто твой сосед

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

ПО ТЕМЕ
Александр КуреннойАлександр Куренной
Александр Куренной
фотограф
Полигон бытовых отходов Полигон Деревня Сельская жизнь
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
2 минуты
Пока снега нет хорошо.
Гость
15 минут
Может мы и не всегда можем повлиять на внешние обстоятельства - полигон, пожар. Но мы можем повлиять на свой уголок. Любовь жителей к своим участкам поражает! Молодцы!
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Мы живем в иллюзии безопасности». Как люди остаются без жилья и без денег, пытаясь продать собственную квартиру
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Простой ужин без заморочек: 7 рецептов от молодой мамы, которые спасут вечером
Анастасия Ильина
Главный редактор NGS42.RU
Мнение
Стоят в очередях и нервно переезжают от заправки к заправке. Что с бензином на «путинском» платном автобане
Артем Устюжанин
Мнение
«Пять минут до центра — если вы голубь». Как вычислить мошенников при посуточной аренде квартир — личный опыт
Любовь Никитина
Автор мнения
Мнение
«Да кого это вообще волнует». HR-директор — о работодателях, которые вечно должны сотрудникам
Ольга Новгородова
HR-директор
Рекомендуем