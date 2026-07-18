«Выйдут позже остальных»: появилось расписание предсезонной подготовки ярославского «Локомотива»

Когда ХК «Локомотив» выйдет из отпуска — расписание предсезонки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Отпуск основного состава «Локомотива» заканчивается 4 августа. Железнодорожники уже получили расписание предсезонной подготовки. Об этом сообщили в Континентальной хоккейной лиге.

«Ярославцы выйдут из отпуска чуть позже остальных клубов, учитывая их долгий прошлый сезон. Помимо тренировочных мероприятий, на домашней арене у „Локомотива“ запланированы два контрольных матча и поездка в Омск на турнир Блинова», — рассказали в пресс-службе КХЛ.

В сезоне-25/26 «Локомотив» второй раз подряд стал обладателем Кубка Гагарина.

Этапы подготовки «Локомотива» перед новым сезоном

Прежде чем выйти на лед с новыми силами, железнодорожникам предстоит пройти несколько этапов. Подготовка начнется с августа, все мероприятия ребята будут осуществлять по следующему графику:

4–5 августа — медосмотр игроков основного состава;

6–25 августа — тренировочный сбор в Ярославле;

18 августа — контрольный матч «Локомотив» — «Торпедо»;

21 августа — контрольный матч «Локомотив» — «Северсталь»;

26–31 августа — участие в турнире памяти Блинова;

1–4 сентября — тренировочный сбор в Ярославле.

Матчи за Кубок Блинова

В пресс-службе «Локомотива» 18 июля также опубликовали расписание матчей в предсезонном турнире. Все игры пройдут в Омске.

26 августа в 12:00 «Локомотив» — «Нефтехимик»;

27 августа в 12:00 «Локомотив» — «Сибирь»;

29 августа в 16:30 «Локомотив» — «Авангард»;

30 августа в 12:00 «Локомотив» — «Северсталь».

Кубок Блинова — традиционный предсезонный хоккейный турнир, который проходит в Омске с 1982 года и посвящен памяти Виктора Блинова, первого олимпийского чемпиона из Омска и заслуженного мастера спорта СССР.

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