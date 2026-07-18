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Лето Популярно, как Турция: где отдохнуть на море в Китае и сколько это стоит

Популярно, как Турция: где отдохнуть на море в Китае и сколько это стоит

В Поднебесной можно выбрать одно из четырех морей

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Помимо Турции, еще одно очень популярное направление у новосибирцев&nbsp;— Китай | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUПомимо Турции, еще одно очень популярное направление у новосибирцев&nbsp;— Китай | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Помимо Турции, еще одно очень популярное направление у новосибирцев — Китай

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Туры в Китай стремительно набирают популярность у отдыхающих, можно сказать, что он становится для россиян второй Турцией. Виза не нужна — туристы могут находиться в стране до 30 дней, есть на что посмотреть из достопримечательностей, возможностей для пляжного отдыха тоже полно. Правда, цена повыше, чем в Турции — там всё дешевле благодаря политике «всё включено».

Так вот, про море. В Китае их четыре: Южно-Китайское — самое теплое, Восточно-Китайское с частыми тайфунами, внутреннее море на самом севере Китая — Бохайское и Желтое море на северо-востоке. Бохайское море — это, по сути, залив, часть Желтого моря, с которым оно соединено Бохайским проливом.

У отдыхающих, как рассказала NGS.RU директор туристической компании «Бархатный отдых» Ольга Иничкина, самое популярное направление — Южно-Китайское море и остров Хайнань.

«Там природа, разные шоу, — говорит эксперт. — Туда также ездят за китайским массажем, иглоукалыванием, чтобы полечиться».

На Хайнань есть прямые рейсы из многих городов страны, кроме Москвы: в списке Хабаровск, Иркутск, Владивосток, Красноярск, Санкт-Петербург, Казань и другие. Стоимость туров сопоставима с путешествием в Турцию: около 200 тысяч рублей на двоих на 7–10 дней. Правда, уже без питания, максимум — завтраки. Еще одна оговорка: на Хайнань лучше ездить осенью и весной, так как летом там период тайфунов.

«Есть еще Жёлтое море. Оно ближе к Пекину, от него нужно на поезде добираться. Оно не особо популярное, а по стоимости — под индивидуальные расчеты. Желтое море само по себе и грязное достаточно, и там в основном — местные китайские санатории и здравницы», — заметила Иничкина.

Самый известный местный курорт на Желтом море — Бэйдайхэ. Как иронизируют в некоторых туробзорах, отдых здесь из разряда «дешево и сердито». Хотя когда-то это был один из любимых курортов Мао Цзэдуна. Добираться туда удобнее через Пекин, и это немного усложняет логистику.

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Илья КалининИлья Калинин
Илья Калинин
Журналист NGS.RU
Отдых Китай Пляжный отдых Желтое море Бэйдайхэ Туризм
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