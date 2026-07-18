Популярно, как Турция: где отдохнуть на море в Китае и сколько это стоит

Туры в Китай стремительно набирают популярность у отдыхающих, можно сказать, что он становится для россиян второй Турцией. Виза не нужна — туристы могут находиться в стране до 30 дней, есть на что посмотреть из достопримечательностей, возможностей для пляжного отдыха тоже полно. Правда, цена повыше, чем в Турции — там всё дешевле благодаря политике «всё включено».



Так вот, про море. В Китае их четыре: Южно-Китайское — самое теплое, Восточно-Китайское с частыми тайфунами, внутреннее море на самом севере Китая — Бохайское и Желтое море на северо-востоке. Бохайское море — это, по сути, залив, часть Желтого моря, с которым оно соединено Бохайским проливом.



У отдыхающих, как рассказала NGS.RU директор туристической компании «Бархатный отдых» Ольга Иничкина, самое популярное направление — Южно-Китайское море и остров Хайнань.



«Там природа, разные шоу, — говорит эксперт. — Туда также ездят за китайским массажем, иглоукалыванием, чтобы полечиться».



На Хайнань есть прямые рейсы из многих городов страны, кроме Москвы: в списке Хабаровск, Иркутск, Владивосток, Красноярск, Санкт-Петербург, Казань и другие. Стоимость туров сопоставима с путешествием в Турцию: около 200 тысяч рублей на двоих на 7–10 дней. Правда, уже без питания, максимум — завтраки. Еще одна оговорка: на Хайнань лучше ездить осенью и весной, так как летом там период тайфунов.



«Есть еще Жёлтое море. Оно ближе к Пекину, от него нужно на поезде добираться. Оно не особо популярное, а по стоимости — под индивидуальные расчеты. Желтое море само по себе и грязное достаточно, и там в основном — местные китайские санатории и здравницы», — заметила Иничкина.



Самый известный местный курорт на Желтом море — Бэйдайхэ. Как иронизируют в некоторых туробзорах, отдых здесь из разряда «дешево и сердито». Хотя когда-то это был один из любимых курортов Мао Цзэдуна. Добираться туда удобнее через Пекин, и это немного усложняет логистику.