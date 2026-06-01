«Сотрудничество будет продолжено»: «Локомотив» сделал заявление о работе с Бобом Хартли

В ярославском «Локомотиве» попрощались с Бобом Хартли Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ярославский клуб «Локомотив» сделал официальное заявление по поводу ухода главного тренера Боба Хартли. Его контракт истек 31 мая 2026 года.

«Наставник пришел в наш клуб в очень сложной ситуации. Боб взял на себя ответственность за подготовку чемпионского состава к новым вызовам, стал символом надежды болельщиков на продолжение победных традиций ярославского хоккея. И сегодня мы с признательностью и уважением можем сказать: „Спасибо, Боб!“», — говорится в посте «Локомотива».

В клубе рассказали, что команда под руководством Боба Хартли взяла Кубок Гагарина, несмотря на непростой ход сезона.

«А сам Боб Хартли своей высокопрофессиональной работой, огромной страстью к любимому делу, глубоким пониманием и проникновенностью к ценностям Клуба не просто подтвердил статус тренер-чемпиона, но и в полной мере воздал дань Памяти своему другу и коллеге Брэду МакКриммону», — рассказали в ярославском клубе.

Брэд Маккриммон — главный тренер «Локомотива» в сезоне 11/12, вместе с командой он погиб в авиакатастрофе под Ярославлем 7 сентября 2011 года. Маккриммон не успел провести в России официальных матчей.

В «Локомотиве» рассказали, что сотрудничество с Бобом Хартли будет продолжено. Правда, он будет занимать пост не главного тренера команды, а консультанта ХК «Локомотив».

«Спасибо, Боб!» — добавили в клубе.

Сам Боб Хартли говорил, что больше не планирует работать. Наставник железнодорожников признался, что устал.