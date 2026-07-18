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Животные Остаются игривыми до самой старости. В чем особенности породы мейн-кун — разбор с экспертом

Остаются игривыми до самой старости. В чем особенности породы мейн-кун — разбор с экспертом

Эти кошки отличаются брутальной внешностью и добрым нравом

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Мейн-куны мало кого оставят равнодушным | Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RUМейн-куны мало кого оставят равнодушным | Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Мейн-куны мало кого оставят равнодушным

Источник:

Дмитрий Емельянов / E1.RU

Мейн-куны — это кошки, которые с первого взгляда впечатляют своими размерами, невероятной пушистостью и суровыми чертами. Несмотря на брутальную внешность, они очень дружелюбны и игривы. При этом у кошек этой породы есть несколько особенностей, о которых стоит знать их владельцам. Подробнее о мейн-кунах нашим коллегам из NGS.RU рассказала Ольга Груздь, эксперт по всем породам и президент клуба любителей кошек «Котомир».

Характер мейн-кунов

Коты этой породы очень доброжелательно относятся к людям и прекрасно ладят со своими хозяевами.

«По характеру мейн-куны общительные, спокойные кошки, которые замечательно уживаются со всеми членами семьи. При этом они склонны выбирать себе одного любимого хозяина, хотя уважают всех. Отличаются игривостью очень долгое время — почти до самой старости», — говорит Ольга Груздь.

С другими животными мейн-куны тоже ладят. Но нужно учитывать, что если кот попадает в семью уже взрослым, то ему может потребоваться больше времени на адаптацию. Проявите немного терпения — и питомец обязательно привыкнет к новым людям и обстановке.

Эти гиганты очень доброжелательны | Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RUЭти гиганты очень доброжелательны | Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Эти гиганты очень доброжелательны

Источник:

Дмитрий Емельянов / E1.RU

Также мейн-куны — хорошие охотники. Те, которые живут в частных домах или коттеджах, часто ловят мышей, птиц, насекомых и делают это весьма успешно, несмотря на свои размеры.

Очень многие представители породы любят натуральное питание: мясокостный фарш, мясо, ливер, а кто-то предпочитает промышленный корм. У некоторых производителей есть специальные линейки для мейн-кунов. Как правило, для таких кошек гранулы корма делают более крупными.

«Бывают привереды, как и у всех пород. Еще иногда мейн-куны очень интересно пьют воду: например, только с лапы или из ведра, чтобы можно было поплескаться», — рассказывает специалист.

Многие мейн-куны живут достаточно долго — 15–18 лет. Бывают и такие, кто празднует 20 лет и больше.

Здоровье мейн-кунов

Из-за крупных размеров эти кошки имеют предрасположенность к некоторым патологиям.

«Как правило, породистым мейн-кунам сдают тесты на кардиомиопатию — это сердечное заболевание. Если у родителей тесты отрицательные, то можно, в принципе, и не сдавать котятам, но многие всё равно делают тесты для достоверности. Также сдают анализы на спинально-мышечную атрофию. Так как кошки крупные, у них могут быть проблемы со связками и костями, — объясняет Ольга Груздь. — Уже по желанию можно проверять на поликистоз почек и атрофию сетчатки. Но тесты на состояние сердца и костей нужно делать обязательно».

Если у кота находят ген, который указывает на носительство одного из заболеваний, то питомцу потребуется наблюдение и регулярное УЗИ. При этом такие кошки могут прожить долгую и качественную жизнь. При полном носительстве будут нужны хороший уход и симптоматическое лечение — и питомцы тоже смогут прожить долго.

Многие мейн-куны живут до 15–18 лет | Источник: Максим Серков / NGS42.RUМногие мейн-куны живут до 15–18 лет | Источник: Максим Серков / NGS42.RU

Многие мейн-куны живут до 15–18 лет

Источник:
Максим Серков / NGS42.RU

Еще одна особенность, которая встречается у представителей породы, — полидактилия, то есть на лапах у них шесть или семь пальцев.

«На их жизнь это практически не влияет. Единственное, нужно быть осторожными при вязках полидактов, потому что эта особенность имеет накопительный эффект. И у потомства могут видоизменяться уже и подушечки лап, происходить необратимые последствия в костном строении, которые могут привести к инвалидности», — объясняла ранее Ольга Груздь.

Важная деталь: даже если у мейн-куна шесть или семь пальцев, подушечка лапы должна сохраняться целой. Если она расщеплена, это говорит о возможных проблемах со здоровьем у животного.

Владельцам полидактов нужно особенно внимательно относиться к питомцам — любое изменение во внешнем виде или состоянии лап требует обращения к ветеринару. Если станет ясно, что в строении конечностей произошли необратимые изменения, то котик уже не подходит для разведения.

Уход за мейн-кунами

Мейн-куны — обладатели роскошного меха. У некоторых из них не очень много подшерстка, поэтому им нужно периодическое вычесывание. Если кот более пушистый, то и расчесывать его нужно будет чаще, чтобы не появились колтуны. Причем многим мейн-кунам даже нравится такая процедура.

Эти коты отличаются чистоплотностью, поэтому часто мыть их не рекомендуется. Профессиональный груминг, как правило, требуется животным, которые участвуют в выставках. Домашних любимцев стоит купать по мере загрязнения. Также нужно следить за чистотой ушей и лап.

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Екатерина ЕвстафьеваЕкатерина Евстафьева
Екатерина Евстафьева
Заместитель главного редактора
Кошка Мейн-кун Порода Ветеринария Фелинолог
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