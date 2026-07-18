Ученик против учителя, второй кубок мира для Месси или Испании. Каким будет финал ЧМ-2026 — превью

Месси идет за своим вторым кубком мира. Испанцы — тоже Источник: Fifa.com

На чемпионате мира по футболу в Северной Америке осталось провести два матча. Один — самый главный и важный, к которому игроки стремятся всю свою карьеру, но не у всех это получается. Другой — утешительный и не для всех футболистов окажется мотивирующим. Рассказываем подробнее.

Матч за третье место

В игре за бронзу между собой сойдутся сборные Франции и Англии. Первую до начала мундиаля и в течение самого турнира многие эксперты считали главным фаворитом на победу на чемпионате мира. Подтверждала этот тезис и ожидания зрителей игра футболистов, которых тренирует Дидье Дешам.

До матча с Испанией самым блеклым для них оказался первый тайм против Сенегала. А это было в первом туре ЧМ. Дальше — команда набрала ход: одержала победу над тем же Сенегалом, Ираком и Норвегией в группе. В 1/16 разнесли Швецию, в следующем этапе с трудностями, но прошли Парагвай, в четвертьфинале без проблем одолели Марокко.

Килиан Мбаппе в роли капитана вел сборную Франции к третьему финалу подряд, но остановились в шаге Источник: Fifa.com

А в полуфинале столкнулись с испанцами. И вот здесь французы ничего не смогли поделать с соперником. В этом матче вскрылись проблемы футболистов Дидье Дешама, на которые не обращали внимание раньше: разбалансировка команды, сложности в игре без свободных зон у соперника, трудное вскрытие защиты при позиционных атаках, персональные ошибки, неочевидные замены самого тренера. Испанцы действовали командно, сконцентрированно, надежно и ничего не позволили сделать французам.

Как итог — поражение и только матч за бронзу. Дидье Дешаму и команде не удалось в третий раз подряд выйти в финал чемпионата мира. Были золото в 2018 году и серебро в 2022.

Сборная Англии тоже считалась одним из фаворитов турнира. Сменилось не одно поколение болельщиков, которое ждет победы этой команды на чемпионате мира. Первый и последний раз англичане побеждали на мундиале 60 лет назад. С тех пор — все никак. В 2018 году сборная тоже дошла до полуфинала, но там проиграла хорватам. В матче за третье место уступили бельгийцам.

Англичане дошли до полуфинала, где проиграли аргентинцам Источник: Fifa.com

Групповой этап в Северной Америке они разобрали хорватов, скатали вялую ничью с Ганой и победили Панаму. В 1/16 еле дожали ДР Конго, затем в меньшинстве отстояли победный счет с мексиканцами, в четвертьфинале оказались сильнее норвежцев. В полуфинале против аргентинцев забили первыми, но сразу же сели в глухую оборону, защищались до конца матча и даже не могли атаковать. Настолько сборная Аргентины контролировала игру.

В конце матча южноамериканцы дожали соперника и забили два гола в течение семи минут. Уставшие англичане ничего не смогли сделать.

Англичанин Спенс останавливает аргентинца Симеоне Источник: Fifa.com

После игры у болельщиков и экспертов возник логичный вопрос касаемо тактики главного тренера Томаса Тухеля — насколько оправданным и верным было после забитого гола опускаться в глухую оборону. Немец, судя по его ответам, остался верен этому решению и не пожалел о нем.

Перед игрой Франция — Англия главным вопросом остается мотивация команд, насколько важным для футболистов будет этот матч.

Когда и где смотреть: 19 июля, 00:00 по московскому времени. Игру покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». На общедоступном «Матч ТВ» в прямом эфире посмотреть не получится.

Финал

Вот и дождались любители футбола этого матча. В финале встретятся Испания и Аргентина — самые сильные сборные за последние несколько лет. И это не субъективное мнение. Судите сами: испанцы брали Лигу Наций в 2023 году, еще дважды серебро — в 2021 и 2025 годах и являются действующими чемпионами Европы.

Аргентинцы дважды побеждали на Кубке Америки — в 2021 и 2024 годах — и на чемпионате мира в 2022 году.

Лионель Месси с долгожданным для себя и Аргентины кубком мира в 2022 году Источник: Fifa.com

ЧМ-2026 для испанцев начался не по сценарию. Они сыграли вничью с дебютантом Кабо-Верде. Сборная впервые принимала участие на турнире. Именно в матче с Испанией весь мир узнал о вратаре Возинье, который не позволил забить «Фурии Рохе». А затем стало лучше: победа над Саудовской Аравией и Уругваем, первое место в группе.

В 1/16 разгромили австрийцев, в следующем раунде на последних минутах забили единственный в матче гол против португальцев и отправили Криштиану Роналду домой. В четвертьфинале — снова забитый мяч на последних минутах и минимальная победа над бельгийцами. В полуфинале не дали шансов французам. Таким был путь до финала.

Педро Порро — один из лидеров сборной Испании. Забил австрийцам и французам Источник: Fifa.com

Вратарь Унаи Симон к финалу подошел только с одним пропущенным голом на турнире. Капитан испанцев и обладатель «Золотого мяча» в 2024 году Родри блистает в центре поля. Совсем еще молодой 19-летний Ламин Ямаль хоть и забил только один гол на турнире, но всё равно играет ярко и полезно.

Испанцы сыграют во втором для себя финале на чемпионатах мира. Первый они выиграли. Это было в 2010 году. Тогда они победили сборную Нидерландов — 1:0.

Серхио Рамос (слева), Андреас Иньеста (в центре) и Хаби Алонсо (справа) — чемпионы мира в составе сборной Испании Источник: Fifa.com

Путь аргентинцев получился более драматичным и волнительным для их болельщиков. В группе было всё спокойно — победы над Австрией, Алжиром и Иорданией.

А дальше начались «валидольные» матчи. В 1/16 финала только в дополнительное время одержали победу над Кабо-Верде, в следующем раунде до 79-й минуты летели 0:2 египтянам и дальше забили трешку за 14 минут. В четвертьфинале дожали Швейцарию только в овертайме. В полуфинале до 85-й минуты проигрывали англичанам. Затем — два гола в течение семи минут.

Харри Кейн пытается отобрать мяч у Лео Месси в полуфинале ЧМ Источник: Fifa.com

Путь Аргентины до финала — это невероятные камбэки и блистательная игра Лионеля Месси. На этом мундиале он побил несколько рекордов, стал лучшим бомбардиром на ЧМ. Многие думали, что после победного чемпионата мира в 2022 году Месси завершит карьеру в сборной или вообще в целом игрока между этими турнирами. Однако аргентинский нападающий всё еще в деле и является одним из лучших игроков ЧМ-2026. Возможно, даже самым лучшим.

Это еще и противостояние тренеров. Аргентинца — Лионеля Скалони и испанца Луиса де ла Фуэнте. Все началось в 2017 году. Тогда де ла Фуэнте был учителем Скалони на тренерских курсах Испанской федерации футбола. После этого аргентинец добрым словом вспоминал испанца. Скалони называл де ла Фуэнте своим первым учителем и отмечал его влияние, помощь на первых этапах.

Скалони (слева) и де ла Фуэнте (справа) вывели свои сборные в финал ЧМ Источник: Fifa.com

Испания и Аргентина должны были встретиться еще весной на Финалиссиме (игра между победителями Кубка Америки 2024 и Евро-2024) в Катаре. Но игру отменили из-за конфликта на Ближнем Востоке и невозможности договориться о новом месте матча. В итоге сильнейшего Испания и Аргентина выявят в финале чемпионата мира. Такой вот символизм.