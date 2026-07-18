За четыре часа нужно написать пять сочинений. Выпускница сдала ЕГЭ по литературе на 100 баллов — что оказалось самым сложным

Таня сдавала ЕГЭ по русскому языку, по литературе и по профильной математике Источник: Алексей Ногинский / 63.RU

Вспомните с ходу, в каком платье Наташа Ростова была на своем первом балу? А каким размером написано стихотворение Лермонтова «Тучи»? А какой период творчества Александра Пушкина﻿ не выделяют в литературоведении? Это все вопросы из ЕГЭ по литературе. Согласитесь, помнить всё это не просто, но, как оказывается, возможно. И выпускница лицея Самарского политеха Татьяна Теряева — прямое тому доказательство. Девушка сдала ЕГЭ по литературе на 100 баллов и рассказала нашим коллегам из 63.RU, как ей это удалось.

«Была не уверена в сопоставлении Павла Кирсанова и Евгения Онегина»

— Поздравляем с прекрасным результатом ЕГЭ по литературе! Расскажи, что было сложного в экзамене? А с чем легко справилась?

— Вариант попался достаточно хороший. Задания почти все были легкие. Легче, чем при подготовке, когда я выполняла задания из пробников или какие-то еще. Я не уверена была только в сопоставлении Павла Петровича Кирсанова и Евгения Онегина. Расписала всё, привела аргументы, но всё равно именно в этом задании не уверена была больше всего.

— Когда увидела, что у тебя 100 баллов, какие были первые мысли? И как узнала о результатах?

— Через «Госуслуги» в тот день, когда пришли результаты. И я сначала не поверила, думала, может быть, это указан максимальный балл, который можно получить, а не мой. Несколько раз проверяла, обновляла страницу, в итоге убедилась. (Улыбается.) Была рада и даже немного шокирована.

— Почему выбрала литературу? Хочешь учиться в вузе, где этот предмет необходим для поступления?

— Я хочу поступать в СамГТУ — либо на дизайн костюма, либо на конструирование одежды. И на дизайн костюма как раз нужна литература. А на конструирование одежды нужна профильная математика, поэтому сдавала оба предмета.

— Профильная математика и литература — два совершенно разных направления. Всё-таки тебе самой ближе что — точные науки или гуманитарные?

— Раньше я думала, что мне ближе точные науки, всю школьную жизнь я больше разбиралась в математике, она мне всегда давалось легче. Но вот когда начала изучать литературу, больше читать книг, в девятом классе, в десятом, одиннадцатом, у меня появилась настоящая любовь к этому предмету. Теперь хочу продолжать читать книги уже для себя.

На некоторые вопросы Таня брала пару секунд подумать над ответом Источник: Алексей Ногинский / 63.RU

— Какое направление в литературе больше нравится? Может быть, есть какой-то любимый автор?

— Из-за того, что два года я готовилась по литературе то к ОГЭ, то к ЕГЭ, для себя времени почитать особо не было. Как раз этим летом хочу наверстывать. Хотела бы почитать побольше Достоевского, Гоголя, мне нравятся эти авторы.

— А есть какой-то любимый литературный герой или героиня? И почему этот персонаж нравится?

— Надо подумать… Возможно, Ольга Ильинская, она мне первая в голову приходит. Она умная, у нее постоянно есть дела. Еще, как подчеркивает Гончаров, у Ольги какая-то то ли задумчивая бровь, то ли какая-то постоянно ищущая. То есть она постоянно думает, она хочет развиваться, растет над собой. И в светском обществе не принята из-за этого. Она любит Обломова, она хочет ему помочь. Вот это, наверное, мне и нравится в этой героине.

«Когда увидела задания, выдохнула»

— Расскажи немного о самом экзамене. В литературе тоже есть блоки A, B и C?

— В литературе всего 11 заданий, из них четыре сочинения — краткие, пять-десять предложений желательно. И одиннадцатое задание — сочинение самое большое, там уже нужно расписывать свою точку зрения с аргументами.

— Вспомни свои мысли перед экзаменом. Волновалась, повторяла или наоборот, как говорится, отключила мозг?

— Вечером перед экзаменом нам учительница сказала в 6 вечера прекращать подготовку, чтобы голова не забивалась прямо перед сном. Поэтому я сначала готовилась два дня до этого, активно повторяла всё, а потом после шести вечера отдыхала. А ночью и утром очень волновалась, меня аж трясло, потому что это был самый первый экзамен ЕГЭ. И непонятно было, чего ожидать. А когда увидела задания на экзамене, то немного расслабилась, выдохнула — и спокойно начала писать.

— Были ли у тебя какие-то ритуалы или приметы, связанные с ЕГЭ?

— Сейчас я ношу один браслет. Потому что как-то в полусонном состоянии я почувствовала, что мне его надо держать при себе. И ношу, наверное, уже месяца полтора — на руке или сумке. Вот на всех экзаменах я была с этим браслетом, чувствовала, что с ним спокойнее как-то, что он удачу приносит.

К нам на интервью Таня тоже пришла со счастливым браслетом Источник: Алексей Ногинский / 63.RU

А с учителями был такой ритуал. Перед ЕГЭ мы вставали в круг, все держались за руки, и учителя нам говорили, что так передают нам свои знания. Шутка, конечно, но мне помогло. (Смеется.)

Спасибо учителям, которые меня к экзамену по литературе подготовили. Это учительница Галина Александровна, хотела бы ей большое спасибо сказать. А также хотела бы поблагодарить репетитора — Марию Викторовну. Оба эти учителя очень мне помогли. Мы вместе анализировали произведения, на все вопросы, какие мне были непонятны, они подробно и понятно отвечали.

— Как считаешь, такая форма экзамена, как ЕГЭ, удобна для литературы? Или в литературе всё-таки нужно больше возможности порассуждать?

— Мне кажется, нужны и тест, и возможность порассуждать. И еще многие эксперты в интернете говорят, что в ЕГЭ по литературе очень много сочинений, поэтому времени не хватает, всё зависит буквально от того, какая попадется проза, вопросы сопоставления в лирике и так далее. И вопросы в ЕГЭ по литературе не по всем знаниям приходятся, а как-то очень отрывками. Элемент удачи очень сильно влияет.

Но на экзаменах по билетам ведь точно так же. Человек отвечает только на два-три вопроса. И тоже присутствует элемент удачи. Как будто бы лучше, если вопросы из разных сфер будут, чтобы лучше оценить ученика. И возможность, чтобы он раскрыл все свои знания, а не только знания по паре произведений.

— Получается, тогда или вопросов должно быть больше, или какая-то личная беседа нужна с экзаменатором?

— Возможно, да. Но если личная беседа, то это тоже от экзаменатора зависит и от его вопросов, его настроения. Наверное, побольше тестов должно быть по разным произведениям. Сейчас снимают очень много баллов за одну ошибку, потому что мало заданий. А если бы их было больше, была бы, может быть, шкала перевода ответов в баллы получше, и при этом обширнее знания ученика можно было бы проверить.

— По остальным ЕГЭ у тебя какие баллы? И достаточно ли их будет для поступления?

— У меня по русскому 94 балла. По профильной математике — 74. Для поступления, думаю, что достаточно. Еще будут творческие вступительные в июле.

— Расскажи про них поподробнее.

— У нас есть два предмета: цветографика и рисунок. На цветографике нужно будет за шесть часов упростить композицию, выпавшую в билете, и вписать в нее животных и букву какую-то. Там могут быть дополнительные элементы объемные, двигающиеся. И чем больше этих элементов будет прописано, тем больше будет баллов.

А также есть рисунок, это более классическое задание. Дается тоже шесть часов. И надо будет простыми карандашами разной мягкости нарисовать на выбор одну из голов. Например, голову Аполлона.

— Значит, ты хорошо рисуешь. Ходила в художественную школу или сама училась рисовать дома?

— Да, я ходила четыре года в художественную школу. Выпустилась из нее в тот же год, когда заканчивала девятый класс. И вот два года я училась в лицее в дизайнерском классе.

Одна из работ Тани маслом на маленьких холстах-магнитах Источник: Татьяна Теряева / Личный архив

Еще одна работа Тани Источник: Татьяна Теряева / Личный архив

— Получается, ты сдавала три ЕГЭ?

— Если бы я подавалась только на одно направление, только на конструирование одежды, мне нужны были бы русский, профильная математика и творческий конкурс, даже литература не нужна была бы. А если бы поступала только на дизайн костюма, то нужны были бы лишь литература и русский, а профильная математика — нет.

— Какой из экзаменов был сложнее?

— Изначально я думала, что самым сложным будет литература, когда решала задания, потому что там и шкала переводов такая, что за одну ошибку 6 баллов снимают. И задания могут разные попасться. Но когда пришла на экзамен, литература оказалась достаточно легкой. А вот математика профильная оказалась сложнее. Я изначально к ней меньше готовилась в принципе. И не все задания решала на экзамене. Считаю, что 100 баллов по профильной математике — это очень тяжело, на высокие баллы сдать очень сложно.

— А русский?

— По русскому нас готовили более усложненными вариантами. Поэтому то, что было на экзамене, мне не показалось каким-то сложным. У меня было две ошибки в тестовой части и всё.

— А пятерка ставится от скольки баллов?

— От семидесяти.

— Не считаешь, что надо немного снизить требования для пятерки?

— Не думаю. На 70+ баллов написать ЕГЭ вполне возможно.

Наша собеседница считает, что написать ЕГЭ на 70+ баллов не так и сложно Источник: Алина Скитович / NGS.RU

— Если абстрагироваться от тех экзаменов, которые сдавала ты, на твой взгляд, самый сложный экзамен ЕГЭ по какому предмету?

— Я не знаю, конечно, что в других экзаменах, какие там вопросы и задания. Но мне кажется, самый сложный лично для меня был бы экзамен по химии. Я восхищаюсь людьми, которые понимают химию, в ней разбираются, сдают на высокие баллы этот предмет.

— Как считаешь, нужно ли что-то менять в подходе к ЕГЭ?

— Мне кажется, система ЕГЭ, с одной стороны, достаточно удобная, в том плане, что вот до ЕГЭ в каждый вуз нужно было отдельно ходить и писать вступительные экзамены, например. И это было тяжелее. Сейчас можно с результатами ЕГЭ подать документы в несколько вузов сразу.

Но, с другой стороны, на ЕГЭ сейчас большую роль играет элемент удачи. Если как-то придумать так, чтобы этот элемент удачи играл меньшую роль и оценивались знания еще более справедливо, то это сделало бы систему лучше.

— Более справедливо — это как?

— Вот, честно говоря, я не могу придумать, как… (Улыбается.) Как еще больше усреднить систему, чтобы было еще более справедливо.

— Ты решила остаться учиться в Самаре. Не было ли мыслей поехать в Москву, в Санкт-Петербург или, например, в Казань?

— Я сначала об этом не думала, потому что тут и семья, и друзья. Но когда пришли результаты по литературе, то я очень удивилась, и после этого только подумала, может, какие-то другие вузы посмотреть. Но проблема в том, что на творческие специальности в разные вузы свои вступительные, а к ним я не готовилась. Возможно, я сделаю так: на бакалавриате отучусь в Самаре, а в магистратуру поеду в другой город, например, в Санкт-Петербург.

Работа Тани из лицея — по картине Пикассо «Сон» Источник: Архив Татьяны Теряевой

«Этим летом планирую снова начать шить»

— Получается, ты хочешь стать дизайнером. Откуда такая мечта? Может быть, кто-то в семье дизайнер?

— В семье у меня вообще нет творческих людей. У кого-то есть хобби, рисовали когда-то красиво, но в профессию эти увлечения никак никто не модернизировал.

Я хотела изначально, наверное, в восьмом-девятом классах, быть художником-иллюстратором книг. До сих пор мне нравится эта идея, возможно, даже в будущем я свяжу свою жизнь с этой сферой, но пока немного расплывчато представляю, где именно хотела бы работать.

После книжного иллюстратора я переключилась на дизайн одежды. Начала смотреть разные модные показы. Мне интересно было наблюдать, какие костюмы там представлены, такие необычные, особенно со смыслом, с отсылками к великим произведениям художественным. Это очень интересно, как мне кажется. И когда-то давно я шила, наверное, до класса шестого, потом это забросила. А потом не было времени то из-за ОГЭ, то из-за ЕГЭ, вот этим летом опять планирую наверстывать, что-то шить. Мне это всегда очень нравилось, любовь к этому осталась.

— Шьешь для себя?

— Я шила одежду именно на себя. И вот летом также планирую свою одежду какую-то перешивать, или новую сшить. Попробую что-то сделать для себя, потому что я вообще очень люблю одежду. (Улыбается.) Если я трачу деньги, то обязательно на вещи какие-нибудь интересные. Хочется как-то разнообразить обычные вещи в своем гардеробе.

Таня любит добавлять яркие акценты в обычные образы Источник: Татьяна Теряева / Личный архив

— Откуда вообще такой интерес к шитью?

— Я, когда была в начальной школе, ходила на танцы. И у нас руководитель еще занималась шитьем, многие костюмы шила сама. На всех детей в студии. И в какой-то момент она открыла кружок шитья. Я туда пошла. И занималась там года, наверное, четыре. А потом как-то на нет это увлечение сошло. Когда опять появилось желание, времени уже не было, вот надо снова продолжить.

— Тебе, как я поняла, нравятся необычные вещи, необычный стиль? А вот, например, на твой взгляд, какую деталь можно добавить в серый деловой женский костюм? Может быть, цветок или брошку, или бабочку?

— В обычный костюм можно добавить яркий аксессуар, и сразу образ станет ярче. Например, галстук по-разному можно повязать. Можно на шею разными способами повязать, можно как пояс. Либо, если брошь, то тоже какая-нибудь большая, какой-то акцент создать. А так, на самом деле, можно разные варианты попробовать. Еще можно большие акцентные сережки добавить. И сразу образ заиграет по-новому.

— Тебе больше ближе какой стиль: деловой или более расслабленный или спортивный, может быть?

— На самом деле, у меня каждый день разное настроение — и под это настроение одеваюсь. Нравится мода 80-х, женственные силуэты, винтажные вещи. И при этом нравятся рубашки, у меня их много. Это такое что-то более расслабленное.

Таня любит создавать разные образы Источник: Татьяна Теряева / Личный архив

— А про обувь что скажешь? Кроссовки, лоферы или туфли на каблуках?

— Вот на обувь я пока не особо обращаю внимание. Обувь, наверное, на втором плане для меня. Но из названных вами вариантов выберу лоферы. Они к разным образам могут подходить — и к джинсам (это будет повседневный образ), и к юбке. Лоферы — универсальная обувь, как мне кажется.

«Искусственный интеллект не сможет заменить человека в творческих сферах»

— Ты говорила, что одно время хотела стать иллюстратором книг. А детских или взрослых?

— Наверное, всё же детских. Если я сейчас что-то рисую для себя, то это чаще всего что-то веселое, в моей стилистике. Нравится рисовать что-то яркое, взрывное. И, мне кажется, что такое больше подходит для детских книг. Недавно вот нарисовала Пеппи-Длинный Чулок.

Такой Татьяна увидела героиню сказки Астрид Линдгрен Источник: Татьяна Теряева / Личный архив

— Немного поговорим про искусственный интеллект. Как считаешь, в профессии, на которую ты хочешь учиться, сможет ли ИИ заменить настоящего живого дизайнера или нет?

— Я думаю, что искусственный интеллект не сможет заменить человека в творческих сферах, потому что в творчестве человек выражает свои мысли, но больше свои эмоции, а у искусственного интеллекта этих эмоций нет. Мне кажется, ИИ может быть полезным инструментом в некоторых моментах, то есть подсказать что-то, как именно подать идею, а сам художник-творец уже эту идею раскрывает, как чувствует. То есть именно так он может передать частичку себя.

Одна из работ нашей собеседницы Источник: Татьяна Теряева / Личный архив

— В каких сферах, по-твоему, можно заменить человека искусственным интеллектом — и это будет более продуктивно и полезно?

— Честно говоря, не знаю. Мне кажется, что знания человека всегда всё равно важнее. Искусственный интеллект удобен тем, что он собирает разные знания вместе и может их простым языком объяснить. Он может упростить какой-то процесс, как раз изучение чего-то. Но не заменит человека.

— А как считаешь, за какими науками будущее? За гуманитарными, за точными, за естественными, может быть, вообще за творчеством?

— Мне кажется, что сейчас стремительно развиваются интернет, компьютеры и робототехника. И в этой сфере нужны будут люди, чтобы дальше это развивалось, новое что-то создавалось.

Но мне кажется, важность никакой другой профессии нельзя оспаривать, любая профессия важна. Например, творческие профессии вносят настроение, какую-то жизнь в этот мир. Вот поэтому я выбираю как раз творческую профессию.

Все науки вместе, все профессии, все люди создают мир. То есть все направления должны развиваться, и тогда и мир тоже будет развиваться.

«Я вдохновилась старыми домами»

— А как сейчас, после того, как сдала все экзамены, проводишь свободное время?

— В основном, я гуляю. Не так давно я была в старой части города. И мне там так понравилось, я вдохновилась этими старыми домами. И фотографировала буквально каждый свой шаг, каждый дом.

Пока Таня ждала журналиста на интервью, она успела сделать пару селфи Источник: Татьяна Теряева / Личный архив

— Выкладывала куда-нибудь фото? Ведешь свой канал в мессенджерах?

— Начинаю немного. У меня есть канал для друзей, где я просто о жизни что-то говорю, пишу. Есть творческий канал, где я свои рисунки публикую.

— А как считаешь, какое будущее у блогосферы?

— Тематические каналы собирают вокруг себя аудиторию, которой интересно как раз то, что ты делаешь. То, что можно обсудить, поделиться опытом, узнать что-то новое. Думаю, что у тематических каналов будущее в блогосфере однозначно есть.