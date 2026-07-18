В Wildberries рассказали, как работают пункты выдачи после атаки дронов на склады

В пресс‑службе Wildberries рассказали о режиме работы ПВЗ Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Сервисы и логистические объекты Wildberries, включая пункты выдачи и склады, работают в штатном режиме, сообщили в пресс‑службе объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ). В сообщении подчеркивается, что текущие и новые заказы обрабатываются и выдаются в ПВЗ без сбоев.

«Сервисы, пункты выдачи и логистические объекты Wildberries работают штатно, текущие и новые заказы обрабатываются корректно и выдаются в наших ПВЗ. Компания оперативно скорректировала бизнес-процессы и перенастроила логистические цепочки. Wildberries продолжает обеспечивать доступ к миллионам товаров в пешей доступности от дома», — заявили в пресс-службе компании.