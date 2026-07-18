В Wildberries рассказали, как работают пункты выдачи после атаки дронов на склады

Сервисы и логистические объекты Wildberries, включая пункты выдачи и склады, работают в штатном режиме, сообщили в пресс‑службе объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ). В сообщении подчеркивается, что текущие и новые заказы обрабатываются и выдаются в ПВЗ без сбоев.
«Сервисы, пункты выдачи и логистические объекты Wildberries работают штатно, текущие и новые заказы обрабатываются корректно и выдаются в наших ПВЗ. Компания оперативно скорректировала бизнес-процессы и перенастроила логистические цепочки. Wildberries продолжает обеспечивать доступ к миллионам товаров в пешей доступности от дома», — заявили в пресс-службе компании.
18 июля дроны атаковали логистические центры Wildberries в Тамбовской области и Подмосковье. В результате налета погибли семь человек, как минимум 49 пострадали. Глава Wildberries Татьяна Ким заявила о готовности компании поддержать близких погибших и пострадавших. Склад в Электростали — второй по величине логистический центр компании, его площадь составляет порядка 250 тысяч квадратных метров.
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