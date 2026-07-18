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Происшествия В Wildberries рассказали, как работают пункты выдачи после атаки дронов на склады

В Wildberries рассказали, как работают пункты выдачи после атаки дронов на склады

В результате ЧП погибли семь человек

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В пресс‑службе Wildberries рассказали о режиме работы ПВЗ | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUВ пресс‑службе Wildberries рассказали о режиме работы ПВЗ | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

В пресс‑службе Wildberries рассказали о режиме работы ПВЗ

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

Сервисы и логистические объекты Wildberries, включая пункты выдачи и склады, работают в штатном режиме, сообщили в пресс‑службе объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ). В сообщении подчеркивается, что текущие и новые заказы обрабатываются и выдаются в ПВЗ без сбоев.

«Сервисы, пункты выдачи и логистические объекты Wildberries работают штатно, текущие и новые заказы обрабатываются корректно и выдаются в наших ПВЗ. Компания оперативно скорректировала бизнес-процессы и перенастроила логистические цепочки. Wildberries продолжает обеспечивать доступ к миллионам товаров в пешей доступности от дома», — заявили в пресс-службе компании.

18 июля дроны атаковали логистические центры Wildberries в Тамбовской области и Подмосковье. В результате налета погибли семь человек, как минимум 49 пострадали. Глава Wildberries Татьяна Ким заявила о готовности компании поддержать близких погибших и пострадавших. Склад в Электростали — второй по величине логистический центр компании, его площадь составляет порядка 250 тысяч квадратных метров.

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Wildberries Дрон Атака Татьяна Ким
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Комментарии
2
Гость
31 минута
А сообщили , как так получилось, что за пару недель сняли себя всю ответственность, при атаке бпла
JayroslavMudryi

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На полпути к тысяче

На полпути к тысяче

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36 минут
она жадная--да еще и людям помогать??? может только за счет предпринимателей --которым по новым правилам ВБ не вернет товар..............
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Гость
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