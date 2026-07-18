Целая семья мгновенно умерла в аварии в Тамбовской области — от машины ничего не осталось. Новости 18 июля

В аварии погибли родители и двое детей Источник: ГИБДД по Тамбовской области

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 18 июля.

В Турции предупредили о проблемах с обменом валюты

В Турции сохраняются трудности с обменом долларов, выпущенных до 2008 года, что может создать проблемы для туристов, включая россиян. Об этом сообщил Сердар Йерлиоглу, глава Ассоциации уполномоченных учреждений и обменных пунктов страны, которая объединяет организации, занимающиеся операциями с иностранной валютой.

Йерлиоглу отметил, что проблема с обменом старых долларов, так называемых «белых», сохраняется уже более полутора лет. Хотя ситуация улучшилась, некоторые обменные пункты всё еще принимают такие купюры, однако большинство банков Турции их не принимают.

«Проблема перестала быть острой, потому что объем таких купюр стал очень маленьким. В бюро обмена валют их могут принять у туриста, российского или любого другого, и принимают. Но при этом обязательно смотрят на состояние купюры, проходит ли она все проверки. В любом случае, если есть необходимость обменять какое-то количество таких долларов, это в принципе можно сделать», — отметил Йерлиоглу.

Он также добавил, что в случае претензий к качеству купюры ее всё равно могут обменять, хотя и по менее выгодному курсу. Касательно долларов без дополнительных отметок и печатей, большинство обменных пунктов готовы помочь клиентам.

«Нам говорили, что в России есть сложности с оборотом долларов с отметками и надписями. Мы знаем это и входим в положение россиян, которые покупают эту валюту в наших обменных пунктах. Если необходимо, кассиры всегда выдадут чистые купюры, если они есть в наличии. И я не слышал о каких-либо проблемах в этом вопросе», — заключил эксперт в разговоре с ТАСС.

Как обучение в вузе влияет на пенсионный стаж

Время обучения в профессиональных учебных заведениях и курсы повышения квалификации, организованные работодателем, могут быть включены в трудовой стаж при досрочном выходе на пенсию. Для этого необходимо, чтобы сотрудник сохранил рабочее место, а компания выплачивала страховые взносы, отметил депутат Госдумы Георгий Камнев.

«С 2021 года, согласно постановлению правительства, при досрочном выходе на пенсию можно включить время обучения в профессиональных учебных заведениях и время дополнительного профобразования в расчет трудового, страхового, стажа», — сказал Камнев в разговоре с РИА Новости.

Время обучения, причем не только в вузе, но также в техникумах, училищах, ординатуре и аспирантуре до 2002 года, учитывается в страховом стаже. После 2002 года учеба в стаж не входит. Включение учебы в стаж может снизить пенсию, поэтому перерасчет имеет смысл, если не хватает 15 лет минимального стажа, а итоговая сумма станет больше.

Раньше пенсия рассчитывалась по стажу и зарплате, теперь — по размеру уплаченных страховых взносов. Для страховой пенсии время учебы не важно, так как взносы не уплачиваются. Существует две формулы расчета пенсии, и только одна учитывает время обучения.

Школьник из СИЗО набрал на ЕГЭ более 300 баллов

Школьник из Москвы, который находится в следственном изоляторе, набрал более 300 баллов на ЕГЭ-2026 по четырем предметам. В интервью он рассказал, как ему это удалось, и поделился своими планами на будущее.

«Я даже рад, что оказался тут (в СИЗО. — Прим. ред.), потому что начал учиться и многое понял», — поделился подросток.

Юноша больше не хочет подводить свою мать. После освобождения он планирует поступить в институт на юридический факультет, отметил Илья Высотский, председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы.

Молодой человек мечтает стать юристом, чтобы в будущем помогать подросткам, которые оступились. В прошлом году он был осужден за поджог релейного шкафа. Его целью было заработать деньги для ухаживаний за девушкой, и он пошел на риск, полагая, что за это преступление ему грозит лишь административное наказание.

Правила возврата ж/д билетов хотят изменить

Федеральная антимонопольная служба предлагает железнодорожным перевозчикам самостоятельно устанавливать размер сбора за возврат билетов, ограничив его 10% от общей стоимости. Это предложение содержится в проекте приказа, подготовленного ФАС.

Инициатива выносится на общественное обсуждение, которое продлится до 1 августа. В сообщении ФАС говорится, что принятие этих изменений сократит количество возвратов, уменьшит искусственно созданный дефицит билетов и обеспечит их достаточное наличие в продаже, особенно в периоды повышенного спроса.

По информации ФАС, в 2025 году число возвращенных билетов превысило 25 миллионов. Из них повторно выкупаются только 5,9 миллиона мест, а около 9 миллионов билетов остаются невостребованными. Более половины возвратов происходит за пять и менее дней до отправления.

В настоящее время размер сбора за возврат билетов устанавливается государством. В 2020 году, в связи с пандемией коронавируса, этот сбор был снижен до минимума, что, по данным ФАС, привело к увеличению числа возвратов более чем в три раза по сравнению с предыдущим годом.

80 человек отравились на турбазе в Ставропольском крае

В Ставропольском крае на турбазе случилось массовое отравление. За медицинской помощью с признаками кишечной инфекции обратилось 80 человек, сообщает СУ СКР по региону.

«По предварительным данным, в настоящее время в медицинские учреждения Ставропольского края и соседних республик обратилось 80 человек, отдыхавших на базе в Новоселицком округе, в том числе 21 несовершеннолетний. 6 обратившимся потребовалась госпитализация. Несовершеннолетних среди госпитализированных нет», — говорится в сообщении.

СК РФ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей). Специалисты Роспотребнадзора провели осмотр пищеблока гостиничного комплекса, в ходе которого изъяли образцы.

По предварительной информации, причиной массового отравления стал сальмонеллез, выявленный в продуктах питания, прошедших кулинарную обработку на базе отдыха. Эксперты назначили лабораторные экспертизы, чтобы установить источник заражения.

«Деятельность гостиничного комплекса приостановлена», — уточнили в СУ СКР по региону.

Каменный оползень накрыл дома в Китае

В Китае сошел разрушительный оползень, который обрушился на многоквартирные дома. Стихия унесла жизни по меньшей мере восьми человек. Еще 34 человека числятся пропавшими без вести, и их поиски продолжаются усилиями спасательных команд.

Источник: Ravi Prakash Official / X

Источник: APA News Agency / X

Инцидент произошел в уезде Пэншуй на окраине города Чунцин утром 17 июля. В результате проливных дождей огромная масса земли и камней сорвалась с холма и накрыла более десяти жилых зданий. По информации государственной телекомпании CCTV, из-под завалов удалось извлечь десять человек, двое из которых получили серьезные травмы.

Эвакуировали 1110 жителей из зоны бедствия. В радиусе километра от места происшествия были временно отключены водоснабжение, электроснабжение и газоснабжение во избежание дальнейших аварий. На месте работали более 800 спасателей, которые методично разбирали завалы.

За час до оползня власти получили предупреждение о возможной чрезвычайной ситуации после того, как коммунальщики заметили падение камней. Несмотря на эвакуацию более 60 жителей, из-за стремительного обвала не удалось спасти всех вовремя. Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился провести расследование причин катастрофы.

Сокращенного рабочего дня в конце 2026 года не будет

30 декабря 2026 года, последний рабочий день года, не будет сокращенным. Об этом сообщила ТАСС Маргарита Богданова-Шемраева, директор департамента по работе с персоналом общества «Знание».

Она пояснила, что 31 декабря 2026 года станет выходным днем из-за переноса выходного с воскресенья, 4 января. Однако этот день не относится к нерабочим праздничным дням по Трудовому кодексу РФ.

Богданова-Шемраева уточнила, что 30 декабря останется обычным рабочим днем, так как сокращенными считаются только те дни, которые непосредственно предшествуют нерабочим праздничным.

«Таким образом, 30 декабря станет последним рабочим днем 2026 года для большинства сотрудников с пятидневной рабочей неделей. После него россиян ждут новогодние выходные», — сказала Богданова-Шемраева в разговоре с ТАСС.

Кому запрещено дарить квартиру

Передача квартиры в дар — это не только акт щедрости, но и юридически сложный процесс, который может повлечь за собой риски и даже уголовную ответственность. Об этом рассказал управляющий партнер адвокатского бюро «Куприянов, Кириллова и Партнеры» Артемий Куприянов.

Эксперт подчеркнул, что перед заключением сделки необходимо тщательно проверить обе стороны. Например, если квартира была приобретена в браке, она считается совместной собственностью супругов, и для ее дарения требуется нотариальное согласие второго супруга, даже если в Росреестре указано только одно имя собственника.

Также важно помнить, что согласно статье 575 Гражданского кодекса, запрещено дарить имущество стоимостью более 3 тысяч рублей государственным служащим, судьям, работникам правоохранительных органов, образования и медицины, если подарок связан с их профессиональной деятельностью. Квартира явно не соответствует этому лимиту, и попытка такой передачи может привести не только к признанию сделки недействительной, но и к уголовной ответственности за коррупцию.

Кроме того, необходимо проверять финансовое положение одаряемого. Если у него есть долги и он объявил о банкротстве, суд может признать дарение недействительным и вернуть квартиру в конкурсную массу. Это касается и дарителя: если он обанкротится в течение года после совершения сделки, финансовый управляющий может оспорить дарение, и квартира будет включена в конкурсную массу.

Доверенность на дарение должна быть составлена с учетом строгих требований: в ней должны быть четко указаны кадастровый номер, адрес и имя одаряемого. Без этих данных договор может быть признан недействительным. Также стоит учесть, что с 2019 года все договоры дарения недвижимости между физическими лицами подлежат обязательному нотариальному удостоверению.

Передача квартиры несовершеннолетнему требует особого внимания. В дальнейшем распоряжаться такой недвижимостью будет сложно без согласия органов опеки, которые обеспечивают защиту интересов ребенка.

Аренду жилья хотят компенсировать

В Госдуме предложили законодательно установить компенсацию в размере 50% расходов на аренду жилья для семей с детьми до трех лет. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Ксения Горячева и Антон Ткачев, а также вице-спикер Владислав Даванков. Обращение парламентарии направили к премьер-министру Михаилу Мишустину.

Законодатели обращают внимание на проблему неравенства в поддержке семей с детьми. В разных регионах России такие меры значительно отличаются: в одних помощь доступна широкому кругу граждан, в других доступна лишь ограниченным категориям или с множеством условий. В некоторых субъектах такие выплаты отсутствуют вовсе, что лишает молодые семьи равных возможностей в зависимости от региона проживания.

Инициаторы предлагают закрепить выплаты на аренду жилья как обязательный федеральный минимум. Они предлагают установить следующие размеры компенсации: не менее 50% фактических расходов на аренду при рождении первого ребенка, не менее 75% при рождении второго и последующих детей.

Они уверены, что реализация инициативы направлена на устранение межрегионального дисбаланса в предоставлении жилищной помощи молодым семьям с детьми, передает ТАСС.

Семья погибла в ДТП с фурой

В Тамбовской области случилось ДТП со смертельным исходом. Легковушка столкнулась с фурой, погибла семья с детьми.

По предварительным данным, водитель BMW X5 — 44‑летний житель Воронежа — выехал на встречную полосу и влетел в грузовик с полуприцепом. В результате аварии на месте погибли водитель иномарки, его супруга и двое сыновей (9 и 6 лет). Водитель грузовика получил травмы.

Момент ДТП попал на запись видеорегистратора Источник: Пул N3 / Telegram

Среди вероятных причин ДТП — высокая скорость движения BMW. Известно, что за последний год водитель внедорожника более 30 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости.

Окончательные обстоятельства аварии установят в ходе расследования. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

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