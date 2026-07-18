«Мама, я Крюгера люблю»: почему женщины западают на психопатов?

Эти ребята разбили не одну тысячу женских сердец Источник: Илья Давыдов / Городские медиа; кадр из фильма «Отряд самоубийц» (16+), реж. Дэвид Эйер, Warner Bros., DC Entertainment, 2016 год; кадр из фильма «Кошмар на улице Вязов» (18+), реж. Уэс Крейвен, New Line Cinema, 1984 год

В Америке 80-х Фредди Крюгер стал секс-символом поколения, а Джокер является в самых смелых женских фантазиях. Почему девушек так привлекают маньяки и монстры? Мы взяли шесть самых отъявленных кинозлодеев и вместе с психологом Марией Либерман выяснили, что в них так притягивает.

Фредди Крюгер

Фредди Крюгер точно знает, как сделать жарко Источник: Ксения Беляева / Городские медиа; кадр из фильма «Кошмар на улице Вязов 4: Повелитель сна» (16+), реж. Ренни Харлин, Heron Communications, New Line Cinema, 1988 год; кадр из фильма «Холостяк» (12+), реж. Гари Синьор, New Line Cinema, 1999 год

Парень с пиццей «Четыре сыра» вместо лица своим появлением во многом обязан сексуальной революции: киноэстетика раскрепостилась и повернулась в сторону натурализма, Фредди стал одним из первых, кто воплотил в себе реальный ужас. Образ маньяка с того света настолько полюбился зрителям, что девушки образца 1984 года сошли с ума. Фанатки бегали за Робертом Энглундом (исполнителем главной роли) и кричали, что хотят детей от Фредди. Тогда Крюгер попал в список самых сексуальных мужчин по версии американских таблоидов.

В дальнейшем персонаж закрепил свои позиции среди поклонниц, немного скорректировав имидж: надел обтягивающие черные штаны, высокие черные бутсы и французское пальто, а шляпа стала сочетаться цветовой гаммой со свитером. Но не стилем единым жива любовь фанаток к Фредди.

— Есть мнение, что Фредди — это символ темной, табуированной стороны сексуальности, эротического созревания. Ведь является он не маленьким детям и не взрослым, а созревающим юношам и девушкам-подросткам. Это такой возрастной период, когда секс уже манит, но еще не вполне легален. Еще не снято «заклятие запрета» и ореол «опасности» с этой темы для недавних детей, но уже есть фантазии и соблазны у них, «почти взрослых», — говорит Мария Либерман. — Если отвлечься от Фредди и поговорить о страсти к физическим изъянам… В этом, мне кажется, есть две стороны: первая — какая-то форма неуверенности в себе: «Если человек физически непривлекателен, то никто не будет со мной за него конкурировать, и я не испытаю боль поражения». И вторая сторона (гиперкомпенсация) неуверенности — высокомерие: «Уж для этого „пострадальца“ я точно достаточно хороша». Можно до него снизойти и почувствовать свою власть в этих отношениях.

Классический образ Фредди воплотил Роберт Инглунд (слева). А с 2010 года роль культового злодея перешла к Джеки Эрлу Хейли Источник: Илья Давыдов / Городские медиа; кадр из тизера сериала «Голдберги» (16+), YouTube / BD Horror Trailers and Clips; lostfilm.info; russorosso.ru

Есть еще и третья точка зрения: «Фредди не злой, он нуждается в близости и хочет обниматься… Просто „у него лапки“, в смысле, ножи вместо рук. Но он же не виноват!» Знакомо? Примерно так женщины объясняют свои подругам, почему остаются с мужчиной, который с ними жесток.

Граф Дракула

Во-первых, Дракула — это стабильность. Даже в рационе Источник: Ксения Беляева / Городские медиа; кадр из фильма «Холостяк» (12+), реж. Гари Синьор, New Line Cinema, 1999 год; кадр из фильма «Дракула», реж. Фрэнсис Форд Коппола, American Zoetrope, Columbia Pictures

Если говорить о внешне привлекательных злодеях, то лучше остальных на эту роль подходят вампиры во главе с графом Дракулой. Хотя изначально даже у Брэма Стокера (а потом и у Фридриха Мурнау в «Носферату») кровопийцы и сексуальность находились на разных полюсах. Но с ходом истории Дракула становился всё привлекательнее. Уже в исполнении Бела Лугоши он стал демонически сексуальным, и для привлечения женского внимания ему не нужен был никакой гипноз. Добавим к этому аристократическое происхождение персонажа — вот вам и новый секс-символ.

Связь между вампирами и сексуальностью окончательно закрепилась в конце прошлого века в фильме Тони Скотта «Голод» с Катрин Денев и Дэвидом Боуи в главных ролях. Главные иконы стиля, сцены соблазнения перед укусом — как тут устоишь? В дальнейшем появились и «Интервью с вампиром», и «Сумерки», где вурдалаки приобрели внешнюю инфантильность. Сегодня сложно найти ужасающего вампира. Но женщин, как оказалось, притягивает не только внешняя привлекательность.

Секса образу Дракулы добавил звезда черно-белых хорроров Бела Лугоши (справа). А в 90-х главного вампира на киноэкране воплотил оскароносный Гари Олдман Источник: Илья Давыдов / Городские медиа; kinopoisk.ru; guardian.ng; zlodei.fandom.com

— Доминирование и подчинение — стандартная сексуально-любовная фантазия. Это, по сути, метафора: «отдать любимому всю себя, свою кровь, свою душу». Полное слияние! Принадлежать, подчиняться и в обмен получить бессмертие. Такая «бессмертная любовь» как защита от страха смерти и воплощение инфантильной идеи о том, чтобы отдать кому-то другому, сильному, значительному, власть над своей жизнью, а значит и ответственность за нее, — объясняет Мария Либерман. — А еще вампиры красивые, драматичные и у них в анамнезе часто какая-то трагическая история. Это же так красиво, стать его трагически-романтически-героической жертвой. Чем не смысл жизни, если другого смысла не завезли…

Дарт Вейдер

Между прочим, Дарт Вейдер поступился правилами джедая ради любви. А вы говорите, злодей Источник: Ксения Беляева / Городские медиа; кадр из фильма «Изгой-один. Звёздные войны: Истории» (18+), реж. Гарет Эдвардс, Lucasfilm, 20th Century Fox, 2016 год; кадр из фильма «Холостяк» (12+), реж. Гари Синьор, New Line Cinema, 1999 год

Несмотря на то, что многими Энакин Скайуокер воспринимается как тотальное зло, за маской скрывается элегантный персонаж с хорошими манерами, который умеет держаться в обществе. Его определяющие черты — контроль, власть и холодность. Американская писательница Лидия Миллет пишет, что он «имеет эротический заряд, потому что получает то, что хочет». Вместе с тем Дарт Вейдер — единственная трагическая фигура эпопеи «Звездных войн». Благодаря ему хрупкие и податливые женские сердца так и тянет переметнуться на темную сторону. Кроме того, Дарт Вейдер — это фигура отца, символ мощи. Даже беглого взгляда на него достаточно, чтобы понять, что его образ — глыба и махина. Но при всей своей силе он перешел на темную сторону ради любви.

— О, да! «Он же так страдал! Это же трудное детство, тяжелая судьба и болезненные разочарования заставили его перейти на сторону зла! Я понимаю его как никто! Я спасу его, верну к свету». Так начинается созависимость… И да, «здравствуй, папа!» Женщина находит себе отстраненного, холодного, недоступного мужчину, чтобы повторить (но на этот раз с надеждой на другой финал) историю с эмоционально недоступным или холодным отцом, чью любовь не удалось «раздобыть», — говорит Мария Либерман.

«Лицом» Дарта Вейдера в классической трилогии Джорджа Лукаса стал Себастьян Шоу (слева). А говорил злодей голосом Джеймса Эрла Джонса Источник: Илья Давыдов / Городские медиа; imdb.com; kinopoisk.ru

К тому же режиссерский подарок в виде маски позволяет девушкам представить за ней кого угодно. Маска — отличная возможность для проекций (можно приписывать все, что вздумается богатому внутреннему миру героя) без риска встретиться с реальностью. Конечно, лицо Дарта Вейдера потом показывают, и оно оказывается не самым симпатичным. Но и наши пожилые отцы не всегда могут похвастаться красотой в привычном понимании.

Джейсон Вурхиз («Пятница 13-е»)

Полюбить Джейсона Вурхиза практически невозможно. Это клинический случай Источник: Ксения Беляева / Городские медиа; кадры пресс-конференции Фредди Крюгера и Джейсона Вурхиза, YouTube / Nero Nero; кадр из фильма «Холостяк» (12+), реж. Гари Синьор, New Line Cinema, 1999 год

Вообще Джейсон — не тот злодей, в которого влюбляются с первого взгляда. Но если с какой-то девушкой это всё же произойдет, то давайте посмотрим, к чему ей стоит готовиться и что такая любовь скажет о ней самой.

По фабуле «Пятницы 13-е» (18+), Джейсон изначально утонул, а роль злодея взяла на себя его мать. Родительница сошла с ума, и ей якобы стал руководить голос сына, он-то и приказывал женщине совершать кровавые преступления. Вскоре мамаша отправилась на тот свет, а ее ребенок оказался жив-здоров и продолжил семейный подряд. При этом мать являлась ему в разных ситуациях. То есть, даже смерть не смогла разлучить героев.

Ари Леман (справа) играл маленького Джейсона в самом первом фильме франшизы — его роль заняла всего несколько секунд. А Дерек Мирс надел культовую хоккейную маску в перезапуске франшизы в 2009 году Источник: Илья Давыдов / Городские медиа; comingsoon.net; sleepyhollow.fandom.com

— Этой счастливице придется всю жизнь конкурировать со священным образом его мамы. Стать ему лучшей и более заботливой спутницей, чем она, — выносит вердикт Мария Либерман. — Возможно, придется «заботливо» помогать ему с преступлениями, прятать орудия и отстирывать рубашки. И, конечно, варить суп уставшему мужу. Непременно мужу, ведь внебрачный греховный секс он категорически осуждал

Кевин (фильм «Сплит»)

Кевин — идеальный воображаемый друг Источник: Ксения Беляева / Городские медиа; кадр из фильма «Сплит» (18+), реж. М. Найт Шьямалан, Blinding Edge Pictures, Blumhouse Productions, 2017 год; кадр из фильма «Холостяк» (12+), реж. Гари Синьор, New Line Cinema, 1999 год

Вот уж с кем никогда не заскучаешь, так это с протагонистом фильма «Сплит» Кевином. В нем уживаются сразу 24 личности — от девятилетнего ребенка до вершины человеческой эволюции, Зверя. Играет его вполне привлекательный Джеймс Макэвой. Множественные личности прекрасны вариабельностью, женщина может хоть несколько раз в день выбирать, к какой из них подключиться на данный момент. А еще это готовый воображаемый друг. Но задумайтесь, кому нужны воображаемые друзья? Так что если вы женщина, вам уже за 40, и вы влюблены в Кевина, у нас для вас плохие новости.

Джеймса Макэвоя даже «Сплит» не испортит Источник: кадр из фильма «Сплит» (18+), реж. М. Найт Шьямалан, Blinding Edge Pictures, Blumhouse Productions; кадр из фильма «Люди Икс: Темный Феникс», реж. Саймон Кинберг, 20th Century Fox; кадр из фильма «Заговорщица», реж. Р. Редфорд, The American Film Company

— В такого персонажа вероятнее всего влюбится женщина с множественными внутренними субличностями, боящаяся стабильности и рутины, ищущая разнообразия и острых ощущений. С каждой из его субличностей получающая возможность «выгуливать» какую-то из своих, комплиментарно сочетаясь ролями: мама с сыном, дочка с папой, хищник с жертвой — бесконечное множество вариантов, — объясняет психолог. — Возможна долгая, счастливая, мультивариантная и крайне нестабильная жизнь. Ищущим тихое семейное гнездышко просьба не беспокоить.

Джокер

Джокер одинаково привлекателен и для тех, кто воображает себя Харли Квин, и для тех, кто Старуха Шапокляк в душе Источник: Ксения Беляева / Городские медиа; кадр из фильма «Темный рыцарь», реж. Кристофер Нолан, Warner Bros. Pictures, DC Comics; кадр из фильма «Холостяк», реж. Гари Синьор, New Line Cinema

Когда в 2019 году в прокат вышел очередной «Джокер», представители сайтов с фильмами для взрослых заметили, что количество поисковых запросов, содержащих имя этого персонажа, заметно увеличилось. В первые дни проката только на одном всем известном сайте с взрослыми видео ролики по слову «Джокер» искали более 740 тысяч раз — это в 13 раз больше обычного. А пик пришелся на 6 октября: почти 292 тысячи пользователей со всего мира искали пикантные фильмы с зеленоволосым злодеем на том же портале.

В отличие от того же Джейсона, Джокер изобретателен в своих преступлениях. Одних только ядов и способов их применения у него найдется на целую энциклопедию. У него гениальный интеллект, он изобретатель, квалифицированный специалист в области химии и технологий, разбирается в машиностроении. Не обделен навыками детектива и планировщика, способен быстро менять стратегию.

— Рядом с ним место «спасательнице» из треугольника Карпмана «жертва-агрессор-спасатель». Идеально — представительница «помогающей» профессии. Конечно, с вытесненной собственной агрессивностью (он будет агрессивен вместо нее, отыгрывая ее скрытые желания). Периодически она будет выпадать в роль жертвы, страдать от его выходок, но упиваться этим страданием. Но отрываться от причастности к мрачному величию своего героя она не станет. Будет подпитываться эмоциями за его счет и переживать собственную уникальность, — подбирает подходящую пару Джокеру Мария Либерман.

Ну, и посмотрите, кто играл Джокера за историю существования персонажа — сплошь харизматичные и привлекательные актеры: Сесар Ромеро, Джек Николсон, Хит Леджер, Джаред Лето, Хоакин Феникс.

У Хита Леджера (слева) Джокер — умный, хитрый и жестокий исследователь темной стороны человеческой натуры. У Хоакина Феникса (справа) — неудачник с нестабильной психикой и глубочайшей детской травмой. У Джека Николсона (в центре) — клоун, любящий резать людям лица и распылять смертельные яды Источник: Илья Давыдов / Городские медиа; кадр из фильма «Бэтмен», реж. Тим Бёртон, PolyGram Filmed Entertainment, The Guber-Peters Company; кадр из фильма «Джокер», реж. Тодд Филлипс, Warner Bros., DC Films, Village Roadshow Pictures; huffpost.com

Вообще, в основе всех этих историй — созависимый сценарий. Как в известной шутке: «Несмотря на постоянные измены, а также потерю самоуважения и нескольких конечностей за последние два года, Светлана продолжит выстраивать отношения с самцом аллигатора, мотивируя это тем, что она любит, он изменится, он самый лучший, и у них все будет хорошо в будущем».

Достичь самосознания условной жертвы в ребенке очень легко: растите дочь в непредсказуемой среде, не учитывайте ее потребностей, дайте понять, что всё, что бы она не предпринимала, абсолютно бессмысленно. И конечно, ни за что не давайте отслеживать причины и следствия, разрешайте и запрещайте всё без разбора. Так вы легко получите идеальную жертву.