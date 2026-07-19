Wildberries раскрыл первые меры поддержки продавцов после атаки дронов на склады

Меры будут разрабатываться и дальше, отметила Татьяна Ким Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Wildberries поддержит продавцов скидками. Как сообщила в своём Telegram‑канале основатель компании Татьяна Ким, на некоторых складах теперь действуют скидки на хранение товаров. Они будут работать 45 дней с момента поставки.

«Понимаю, что сейчас для многих наших партнеров важно как можно быстрее восстановить поставки и вернуть привычный ритм работы. Поэтому с сегодняшнего дня мы вводим следующие меры — скидки на хранение на ряде складов на ближайшие 45 дней со дня поставки, а также 100% скидку на транзитные поставки в региональные склады», — написала Татьяна Ким.

Она отметила, что это первые меры. На данный момент идёт работа над другими способами поддержки для продавцов, заявила основательница Wildberries. По её словам, это должно занять до 30 дней.