«Нахожусь на курорте в штате Флорида»: главный тренер «Локомотива» Боб Хартли уехал из России

Главный тренер ярославского «Локомотива» Боб Хартли уехал из России. В беседе с корреспондентом «Матч ТВ» он рассказал, что находится во Флориде.

«Я сейчас уже нахожусь на курорте в штате Флорида. У меня прекрасный дом с видом на залив, рядом живут Дарюс Каспарайтис, родители Макса Тальбо, есть кондоминиум у Ильи Михеева, много хоккейных друзей… Я отдохну тут дня четыре, а потом полечу в Канаду — в провинцию Онтарио», — рассказал Боб Хартли.

Также наставник железнодорожников тепло отозвался об опыте работы в КХЛ.

«Снова хотел бы сказать: я счастлив, что меня приглашали работать в КХЛ. Я общался с замечательными людьми, и эти дни, связанные с „Авангардом“ и „Локомотивом“ навсегда останутся у меня в памяти», — сказал Боб Хартли.

В 2021 году омский «Авангард» под руководством Боба Хартли завоевал Кубок Гагарина. В сезоне 2025/2026 чемпионом КХЛ стал ярославский «Локомотив».

Сам Боб Хартли рассказал, что больше не будет работать, сразу после победы «Локомотива» в финале плей-офф. Наставник железнодорожников признался, что устал. По данным «Матч ТВ», контракт Боба Хартли действует до 31 мая 2026 года.