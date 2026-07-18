Пирожки от бабушки, поцелуй для красивой девушки. Как проходит первая игра футбольного сезона в России — онлайн

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Трофей разыграют москвичи и петербуржцы

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Сине-бело-голубые против красно-белых играют на стадионе в Нижнем Новгороде | Источник: Дмитрий Бондарев/ MSK1 Сине-бело-голубые против красно-белых играют на стадионе в Нижнем Новгороде | Источник: Дмитрий Бондарев/ MSK1

Сине-бело-голубые против красно-белых играют на стадионе в Нижнем Новгороде

Источник:

Дмитрий Бондарев/ MSK1

В субботу, 18 июля, на стадионе «Нижний Новгород» состоится игра Суперкубка России между «Зенитом» из Санкт- Петербурга и «Спартаком» из Москвы. Матч начнется в 19 часов и 30 минут по московскому времени. Обо всём самом эмоциональном и важном и о победителе, который возьмет вожделенный трофей, — в нашем онлайне.

Павел Красоткин

Команды на поле! Реакция фанатов на футболистов — ниже.

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Павел Красоткин

Упала вышка

ЧП на стадионе! Одна из девушек-волонтеров решила зачем-то наклонить вышку, на которой сидела. Всё упало.

Наталья Бурухина рассказывает, что всё в порядке.

«Ничего, жива-здорова. Сидит, ржет — никто не пострадал», — говорит Наталья.

Источник:

Наталья Бурухина / NN.RU

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Павел Красоткин

Обратная сторона футбола. Мусорки перед стадионом полные.

Источник: Наталья Бурухина / NN.RU Источник: Наталья Бурухина / NN.RU
Источник:

Наталья Бурухина / NN.RU

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Павел Красоткин

На игре ожидается аншлаг. 42 797 — именно такая вместимость стадиона сегодня. Квоты РФС и клубов выбраны.

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Павел Красоткин

Месси на игре!

На игру пришел сам Месси! Конечно, когда на поле такие игроки, надо наблюдать за ними вживую.

Не верите? Фотофакт ниже.

Источник: Наталья Бурухина / NN.RU Источник: Наталья Бурухина / NN.RU
Источник:

Наталья Бурухина / NN.RU

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Павел Красоткин

Если вы не помните, то «спартаковцы» умудрились расколошматить выигранный Кубок России. Какой трофей приготовили для победителей в этом матче? Публикуем.

Такой не разобьешь, как кажется. А вот палец на ноге сломать можно, если уронить. Пятнадцать килограммов.

Источник: Российский футбольный союз Источник: Российский футбольный союз
Источник:

Российский футбольный союз

Источник: Российский футбольный союз Источник: Российский футбольный союз
Источник:

Российский футбольный союз

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Павел Красоткин

Вот и подходят болельщики к стадиону. Толпа движется на игру, посмотреть рубку петербуржцев и москвичей.

Источник: Наталья Бурухина / NN.RU Источник: Наталья Бурухина / NN.RU
Источник:

Наталья Бурухина / NN.RU

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Павел Красоткин

Составы есть, а кто еще на поле будет?

Судить этот матч будет Евгений Буланов. Помогут ему Дмитрий Сафьян и Александр Богданов. Просматривать спорные эпизоды на шикарных телевизорах, прозванных ВАРом, будут Сергей Карасев и Антон Фролов. Резервный судья Андрей Прокопов, ассистент — Алексей Ермилов. Вдруг вам понадобится эта информация.

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Павел Красоткин

Состав «Зенита»

«Зенит» сегодня позже москвичей выходит на поле, и состав выкладывает тоже с «опозданием». Главное, что он есть.

Источник: пресс-служба футбольного клуба «Зенит»Источник: пресс-служба футбольного клуба «Зенит»
Источник:

пресс-служба футбольного клуба «Зенит»

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Павел Красоткин

Атмосфера в метро Нижнего Новгорода

Еще немного настроения из метро Нижнего Новгорода. Ладно, болельщиков «Зенита» тоже слышно — молодцы, что приехали поддержать свой клуб за тысячу километров от родного города.

Источник:

Наталья Бурухина / NN.RU

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Павел Красоткин

Кстати, в 2022 году команды уже встречались в матче за Суперкубок. Тогда «спартаковцы» сгорели 0:4, пропустив от Сергеева, Малкома, Вендела и Кассьеры. Если в этом году будет также неинтересно, то прервем трансляцию после первого тайма. Шутка, конечно. Оставайтесь с нами и после игры — там тоже будет много всего интересного.

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Павел Красоткин

А так эти парни выходили из метро. Сине-бело-голубых болельщиков пока не видно.

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Павел Красоткин

Эти парни точно не увидели бабушку, которая раздает пирожки. Едут еще в метро на игру.

Источник: Наталья Бурухина / NN.RU Источник: Наталья Бурухина / NN.RU
Источник:

Наталья Бурухина / NN.RU

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Павел Красоткин

Пирожки худеньким футболистам. Стоп, что?

И первое огнище этой игры. Бабушка дарами нижегородской земли хочет угостить футболистов «Спартака». Потому что больно худенькие.

Источник:

Дмитрий Бондарев/ MSK1.RU

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Комментарии
2
Гость
40 минут
Что-то отстал я от жизни, больно уж странные москвичи и петербуржцы на фото. Такие обычно только в загнивающией Европе или проклятой Америке встречаются. Интересно, а в ЦСКА тоже всё так потемнело? Или это Камерун против Новой Гвинеи играет?
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