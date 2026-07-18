Пирожки от бабушки, поцелуй для красивой девушки. Как проходит первая игра футбольного сезона в России — онлайн

В субботу, 18 июля, на стадионе «Нижний Новгород» состоится игра Суперкубка России между «Зенитом» из Санкт- Петербурга и «Спартаком» из Москвы. Матч начнется в 19 часов и 30 минут по московскому времени. Обо всём самом эмоциональном и важном и о победителе, который возьмет вожделенный трофей, — в нашем онлайне.
Команды на поле! Реакция фанатов на футболистов — ниже.
Упала вышка
ЧП на стадионе! Одна из девушек-волонтеров решила зачем-то наклонить вышку, на которой сидела. Всё упало.
Наталья Бурухина рассказывает, что всё в порядке.
«Ничего, жива-здорова. Сидит, ржет — никто не пострадал», — говорит Наталья.
Обратная сторона футбола. Мусорки перед стадионом полные.
На игре ожидается аншлаг. 42 797 — именно такая вместимость стадиона сегодня. Квоты РФС и клубов выбраны.
Месси на игре!
На игру пришел сам Месси! Конечно, когда на поле такие игроки, надо наблюдать за ними вживую.
Не верите? Фотофакт ниже.
Если вы не помните, то «спартаковцы» умудрились расколошматить выигранный Кубок России. Какой трофей приготовили для победителей в этом матче? Публикуем.
Такой не разобьешь, как кажется. А вот палец на ноге сломать можно, если уронить. Пятнадцать килограммов.
Вот и подходят болельщики к стадиону. Толпа движется на игру, посмотреть рубку петербуржцев и москвичей.
Составы есть, а кто еще на поле будет?
Судить этот матч будет Евгений Буланов. Помогут ему Дмитрий Сафьян и Александр Богданов. Просматривать спорные эпизоды на шикарных телевизорах, прозванных ВАРом, будут Сергей Карасев и Антон Фролов. Резервный судья Андрей Прокопов, ассистент — Алексей Ермилов. Вдруг вам понадобится эта информация.
Состав «Зенита»
«Зенит» сегодня позже москвичей выходит на поле, и состав выкладывает тоже с «опозданием». Главное, что он есть.
Атмосфера в метро Нижнего Новгорода
Еще немного настроения из метро Нижнего Новгорода. Ладно, болельщиков «Зенита» тоже слышно — молодцы, что приехали поддержать свой клуб за тысячу километров от родного города.
Кстати, в 2022 году команды уже встречались в матче за Суперкубок. Тогда «спартаковцы» сгорели 0:4, пропустив от Сергеева, Малкома, Вендела и Кассьеры. Если в этом году будет также неинтересно, то прервем трансляцию после первого тайма. Шутка, конечно. Оставайтесь с нами и после игры — там тоже будет много всего интересного.
А так эти парни выходили из метро. Сине-бело-голубых болельщиков пока не видно.
Эти парни точно не увидели бабушку, которая раздает пирожки. Едут еще в метро на игру.
Пирожки худеньким футболистам. Стоп, что?
И первое огнище этой игры. Бабушка дарами нижегородской земли хочет угостить футболистов «Спартака». Потому что больно худенькие.