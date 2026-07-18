Пирожки от бабушки, поцелуй для красивой девушки. Как проходит первая игра футбольного сезона в России — онлайн

Если вы не помните, то «спартаковцы» умудрились расколошматить выигранный Кубок России. Какой трофей приготовили для победителей в этом матче? Публикуем.

Такой не разобьешь, как кажется. А вот палец на ноге сломать можно, если уронить. Пятнадцать килограммов.