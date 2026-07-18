Кубок, перстни и гигантские призовые: что получат победители чемпионата мира — 2026

Впервые в истории победителям вручат чемпионские перстни Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы

19 июля в Нью-Йорке состоится финал чемпионата мира — 2026. Сборные Аргентины и Испании будут бороться не только за Кубок мира ФИФА и медали, но и за гигантские призовые.

Редакция 161.RU рассказывает, какие награды получат победители.

Рекордные призовые

Победители буквально озолотятся Источник: Fifa.сom

Чемпионат мира-2026 уже стал самым посещаемым в истории. Формула успеха проста — большие стадионы и увеличившееся количество матчей. При этом даже на самых «проходных» играх турнира были аншлаги — средняя посещаемость составила 65 тысяч человек.

Благодаря этому призовой фонд турнира составил рекордные 823 миллиона долларов. Команда, занявшая четвертое место, получит 30,5 миллиона долларов, бронзовый призер турнира —32,5 миллиона. В финале разница между проигрышем и победой чувствительнее. Чемпион мира получит 53,5 миллиона долларов, серебряный призер — 36,5 миллиона. Четыре года назад участники финала получили 42 и 30 миллионов долларов соответственно.

Оставшиеся деньги распределены между всеми участниками мундиаля в зависимости от их результатов.

Сапфиры и бриллианты

Перстни — что-то новенькое Источник: Fifa.сom

Впервые в истории победители мундиаля получат не только кубок и медали, но чемпионские перстни — такая традиция есть в североамериканских лигах.

ФИФА выпустила 2026 золотых перстней, инкрустированных сапфирами и бриллиантами: 30 получат победители, еще 1996 поступят в продажу в качестве сувениров — купить их можно будет за 150 тысяч долларов.

На одной стороне кольца изображен кубок чемпионата мира по футболу, а на другую будет нанесен логотип команды‑победителя. Каждое кольцо будет пронумеровано, подогнано по размеру и снабжено сертификатом подлинности.

Сразу после финала капитан и главный тренер команды‑победителя получат временные кольца для чествования. Затем все 30 чемпионских перстней будут изготовлены по индивидуальному заказу, а официальная церемония вручения состоится по готовности.