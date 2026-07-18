Лепс погряз в огромных долгах, а легендарная группа Modern Talking может возродиться: новости из мира шоу-бизнеса

У певца примерно минус 18 миллионов долларов Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

На этой неделе в мире знаменитостей произошло много всего интересного, но также были и не совсем радостные события: боец Конор Макгрегор потерпел поражение на UFC, а солист группы «Три дня дождя» попал в больницу после сорванного концерта. Без скандалов тоже не обошлось: певица Татьяна Буланова продолжает критиковать своих бывших танцоров, а дочь Любови Успенской захейтили. Некоторые звезды борются с долгами: налоговая взялась за рэпера Басту, а Григорий Лэпс ушел в огромный минус. Еще появилась информация о возрождении группы Modern Talking. Всё, что произошло в жизни селебрити за последние семь дней, собрали в этом материале.

Конор Макгрегор потерпел поражение на UFC

Ирландский боец Конор Макгрегор потерпел поражение от бойца Макса Холлоуэя на UFC 329. Тренер ирландского спортсмена Джон Кавана в своих соцсетях заявил, что это обстоятельство стало худшим, что можно было вообразить.

«Я раздавлен. Удар ногой в прыжке мы отрабатывали каждый день на протяжении нескольких месяцев и повторили его несколько раз на разминке. Ни разу не было никаких проблем. А потом колено не выдержало первого же удара. Хуже не придумаешь», — написал Кавана.

Ирландского бойца сняли с поединка судейским решением по ходу первой пятиминутки из-за повреждения ноги. После стартовой сирены Макгрегор полетел в прыжке на соперника и неудачно приземлился правой ногой на настил, из-за чего не смог продолжить бой.

Источник: Reuters / Mark J. Rebilas-Imagn Images

Бывший танцор Татьяны Булановой попросил оставить его в покое

Бывший танцор Татьяны Булановой Дмитрий Берегуля решил ответить на критику. Он эмоционально обратился к певице, призвав ее не поливать грязью их общее прошлое спустя много лет.

Артист заявил, что за долгие годы совместной работы Буланова всё воспринимала иначе. Сейчас певица взялась критиковать своих бывших танцоров, и Берегуле кажется, что это несправедливо. Он дал понять, что не понимает, зачем спустя столько времени поднимать старые темы и выставлять участников истории в негативном свете.

«Я 25 лет жизни с вами проработал, и ни слова никогда о вас плохого никто не говорил. Все вас всегда защищали, а вы опять продолжаете вспоминать старую историю. Мы были членами вашей команды. И даже если мы в тот вечер плохо танцевали, вы всё равно должны, по идее, нас как-то оберегать», — заявил Дмитрий Берегуля.

Танцор считает, что многие моменты остались в прошлом, а попытки вновь поднять эти темы только провоцируют лишние разговоры.

«Мы плохо стали танцевать только в момент, когда видео под песню „Один день“ завирусилось. Очень неприятно и некрасиво. Вы, заслуженная артистка, продолжаете поливать грязью своих бывших танцоров. Ну какой смысл продолжать сейчас, когда все всё уже забыли?.. Зачем нас трогать? У нас теперь своя дорога. Расставаться всегда сложно, но, может быть, надо уже эту историю забыть и успокоиться?!» — заключил Берегуля в своих соцсетях.

Певица пока никак не прокомментировала заявление бывшего коллеги. Но под опубликованным обращением Берегули ответил певец Прохор Шаляпин. По мнению шоумена, певица никак не оскорбила и не хотела обидеть ребят.

«А что плохого, собственно, Татьяна сказала? Ее спросили — она ответила как есть. Никаких оскорблений я лично не вижу», — отметил Шаляпин в комментарии.

Сестра Гуфа вышла замуж

На этой неделе в мире шоу-бизнеса появилась еще одна семейная пара. Сестра рэпера Гуфа (Алексея Долматова) Ольга Долматова вышла замуж за музыкального продюсера Микаэля Хетзеля.

Снимками со свадьбы Долматова поделилась в своих соцсетях. Она показала ролики с бракосочетания и праздничного стола. Торжество прошло в Москве.

Источник: olgadolmatova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Церемония была достаточно скромной. Однако новобрачные планируют провести большой праздник в сентябре. Под венец Долматову поведет ее брат Гуф, пишет Super.

Рената Литвинова продает квартиру за 1 миллиард

Актриса Рената Литвинова выставила на продажу свою квартиру в центре Москвы. Звезда продает недвижимость за 1 миллиард рублей. Однако она готова уступить в цене ради быстрой сделки.

Как стало известно Telegram-каналу Mash, речь идет о квартире площадью 344 квадратных метра в элитном жилом комплексе «Большая Дмитровка IX». Это жилье состоит из двух объединенных квартир.

В настоящее время покупатель элитной недвижимости уже нашелся — это крупный московский бизнесмен, который внес аванс. Однако показы продолжаются, и, если до конца лета не найдется покупатель, готовый приобрести жилье немедленно, сделка состоится.

В квартире есть отдельное пространство для дочери Литвиновой Ульяны. Актриса специально обустроила эту комнату, чтобы дочь могла останавливаться в ней во время визитов в Россию.

Часть мебели уже вывезли на склад по просьбе нового владельца, чтобы снизить стоимость квартиры. Однако за доплату в 5 миллионов рублей можно забрать весь интерьер.

Литвинова приобрела эту квартиру в 2021 году. В ней проходили съемки и встречи, но постоянного проживания не было.

Дочь Любови Успенской захейтили

На дочь певицы Любови Успенской обрушились с хейтом. Татьяна Плаксина привлекла к себе внимание из-за песни, которую исполнила на английском языке.

Пользователи соцсетей разносят вокал девушки, произношение и сам выбор песни. Кто-то уверен, что Плаксина пропадет без Успенской.

«Почему мне за нее так стыдно?» — пишет пользователь BesMaster.

Дочь Успенской исполнила песню на английском языке Источник: НеМалахов / Telegram

К публике 36-летняя дочь королевы русского шансона вышла с легендарной песней Майкла Бубле Sway. Некоторые гости танцевали, кто-то просто смотрел.

Однако больше всех ею любовался ее молодой человек Артем. На видео он стоял в черном костюме прямо возле сцены и нежно смотрел на свою Плаксину. Спутника жизни одобрила сама Успенская. Она рассказывала, что дочери очень интересно с молодым человеком.

Татьяна Плаксина показала нового молодого человека Источник: pacha_tati / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Парень получил образование искусствоведа и учится в аспирантуре МГУ. Успенская считает Артема очень эрудированным и воспитанным. По ее словам, он всегда приносит цветы Татьяне, ей и даже их домработнице.

Певица призналась, что полюбила потенциального зятя. Еще он помогает Татьяне в работе. Например, участвует в организации ее квартирника, на котором девушка в августе будет петь и общаться со своими фанатами.

Солист «Три дня дождя» попал в больницу после срыва концерта

Солист группы «Три дня дождя» Глеб Викторов находится в больнице. Он попал туда после сорванного концерта в Екатеринбурге. Об этом в соцсетях рассказали родственники певца и лейбл.

«На данный момент артист (мой родной брат) отсыпается, проходит детокс и соблюдает цифровую тишину», — написала в своем Telegram-канале сестра музыканта Ева Снегирева.

Также в канале группы появился пост, что артист находится на лечении. Лейбл заявил, что якобы в день выступления артисту кто-то подсыпал наркотики.

«То, что произошло в Екатеринбурге, никак не может быть оправдано! У всех зрителей просим прощения за появление артиста в таком виде на сцене. К сожалению, это оказалось следствием безответственной работы охраны, которая была приставлена к артисту и допустила в гримерку посторонних людей! Те, в свою очередь, воспользовались прошлой зависимостью артиста и подсыпали или дали ему запрещенные вещества, пока точно не известно. Всё, что делал и говорил артист со сцены, было бессознательным бредом!» — говорится в публикации.

Группа выступала в Екатеринбурге 12 июля. Концерт проходил в Летнем театре Парка Маяковского. К середине концерта Глеб начал шататься, забывать текст, невнятно пел и не попадал в ноты. Еще он попытался сделать политические заявления, но звукорежиссер быстро отключил ему микрофон. Странное поведение артиста фанаты сняли на видео.

Все данные после инцидента передали в полицию. Лейбл обещает, что ближайший концерт группы пройдет уже 28 июля в Нижнем Новгороде, а солист будет в здоровом состоянии.

Налоговая взялась за рэпера Басту

Налоговая служба приостановила операции по счетам компании «Газгольдер-рекорд», одним из учредителей которой является рэпер Баста (Василий Вакуленко). Об этом свидетельствуют данные и материалы Федеральной налоговой службы (ФНС), которые есть в распоряжении РИА Новости.

Известно, что рэпер владеет 50% фирмы, 40% принадлежат его экс-продюсеру Евгению Антимонию, еще 10% — Денису Крючкову. Основной вид деятельности компании — деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев.

В начале июля были вынесены два решения о приостановлении операций по счетам в связи с непредставлением организацией налоговой декларации в течение 20 дней по истечении установленного срока. Кроме того, у самого артиста числится задолженность в размере 54 тысяч рублей по патентным и иным пошлинам.

Григорий Лепс признался в огромных долгах

Народный артист России Григорий Лепс признался, что накопил многомиллионные долги. Разоткровенничался он об этом в интервью Эмину Агаларову.

«На сегодняшний день у меня примерно минус 18 миллионов долларов», — неожиданно признался Лепс в интервью Эмину Агаларову.

Певец не уточнил, из-за чего именно образовалась глубокая финансовая яма. Однако известно, что десять лет назад артист открыл грандиозный по масштабам продюсерский центр. Он базируется в здании общей площадью около 2700 квадратных метров. Строительство обошлось артисту примерно в 20 миллионов долларов.

В настоящее время этот центр активно работает, но приносит куда более скромные доходы. К тому же многие услуги Лепс предоставляет бесплатно.

«Работы много проходит, не только моей. Люди просят, люди обращаются. Например, Агутин, Пресняков часто репетируют. С них никто никогда не берет деньги ни за записи, ни за репетиции. Студия — это не бизнес, это памятник деньгам», — резюмировал Григорий.

Вместе с этим музыкант долгие годы занимался коллекционированием икон: эксклюзивные экземпляры он скупал на аукционах по всему миру, отдавая по несколько миллионов за один лот. Убытки в последние годы несли и бизнесы певца — салоны оптики и один из ресторанов даже пришлось закрыть.

Сейчас основным источником доходов артиста остается музыка. Он дает 110–120 концертов в год, хотя раньше их число доходило до 160. Если бы не финансовые обязательства, он, возможно, и вовсе бы ушел со сцены.

«Честно говоря, я бы уже не пел, если бы было на что жить в старости или на что обеспечивать детей. Все-таки некоторые из них еще учатся, и учиться им еще лет пять-семь. Хотя бы вот это время нужно продержаться, а потом будем смотреть», — рассуждает Лепс.

Группа Modern Talking может возродиться

Легендарная группа Modern Talking может снова возродиться. Немецкий продюсер и музыкант Дитер Болен выразил намерение возродить поп-дуэт. С таким предложением он уже обратился к бывшему партнеру Томасу Андерсу.

Дуэт Modern Talking обрел мировую популярность в 1984 году с дебютным синглом You're My Heart, You're My Soul. В 1987 году коллектив распался. Андерс, желавший сольной карьеры в США, разорвал отношения с Боленом, разрушив планы продюсера по покорению Америки.

«По моему мнению, это детский сад, что после стольких лет из-за чего-то, что однажды сделал Томас или я, нельзя как минимум задуматься над тем, чтобы попробовать возродить наш совместный успех», — сказал Болен в интервью газете Bild.

Музыкант отметил, что давно не злится на коллегу. Однако другом его не считает.