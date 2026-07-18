Студент позвал на день рождения всю деревню Едому: видео с праздника набрало миллион просмотров

Досуг местные придумывают вместе, поэтому скучно в деревне не бывает Источник: Даниил Черемный

Это видео моментально стало хитом в соцсетях: душевный ролик с деревенского дня рождения набрал уже более миллиона просмотров. Снял его Даниил Черемный. Парень отметил 25-летие в деревне Едома — это в Пинежском округе Архангельской области — и позвал на юбилей всех соседей.

— У нас тут целая коммуна! Можно абсолютно в любой дом зайти, тебя и чаем напоят, и историю интересную расскажут, и помогут чем могут. Мы вместе ходим купаться, катаемся на сапбордах, жарим шашлыки, устраиваем интеллектуальные игры для всех-всех в деревне. Короче, круто проводим время, — рассказал именинник нашим коллегам из 29.RU.

Источник: Кристина Полевая / 29.RU

Даниил признаётся: он не ожидал, что видео с праздника получится таким популярным.

— 600 тысяч просмотров за сутки — я ошалел! Столько добрых комментов, поздравлений! Много мотивирующих слов, мол, продолжай снимать, рассказывать о деревне. Теперь вот думаю, что бы еще показать. А показывать, на самом деле, можно много! Рад, что такие сюжеты откликаются у людей. Миру — мир!

Большую часть года Даниил проводит в Санкт-Петербурге, где работает и учится, а в Едому приезжает на лето. 29.RU поговорили с ним о деревенском быте, местных жителях и желании молодежи жить подальше от города.

«Мини-счастье от каждого действия»

Дом в Едоме в 2004 году купили родители Даниила, ему тогда было 3 года.

— Они художники, у меня мама работает сейчас в Карпогорах преподавателем в детской школе искусств. Тогда они ездили по деревням, рисовали красивые места. По воле случая наткнулись на деревню Едома, и очень понравилось им.

Закаты здесь удивительные Источник: Даниил Черемный

Теперь Даниил приезжает сюда каждое лето из Питера. Там он работает в сфере маркетинга, а еще учится в аспирантуре, изучает предпринимательство. В Едоме они живут вместе с мамой. Гостят в деревне и зимой: приезжают на Новый год или просто заглядывают на несколько часов проведать дом.

За годы, как рассказывает Даниил, в деревне мало что поменялось. Разве что местных жителей становится меньше: постоянно здесь живет сейчас 5 человек на 3 дома. Из 3 старых колодцев с воротом остался 1.

Избушки почти на курьих ножках Источник: Даниил Черемный

— Что-то разрушается, что-то восстанавливается. Дома, например. Каждый дачник занимается по чуть-чуть.

Жить в деревне Даниилу несложно. Да, в бытовом плане в городе гораздо проще. Но у всего есть 2 стороны.

Старые колодцы зарастают бурьяном Источник: Даниил Черемный

— Там [в городе] на всём готовеньком: заказал себе доставку продуктов, через 15 минут у тебя уже они есть. Здесь ограничений гораздо больше, но в этом как будто и смысл. Прикольно сходить нарубить дров, истопить баню и получить какой-то кайф. Не просто быстро нажал на пару кнопок — и у тебя всё готово.

Ты вложил свои усилия и потом получил мини-вознаграждение, мини-ощущение счастья, радости за каждое действие. Даниил Черемный летом живет в деревне

При этом зимой жить в таких условиях, по словам Даниила, может быть очень тяжело.

— Печки нужно несколько раз в день топить, туалет на улице, неудобно. Снег чистить — его здесь зимой много. А летом-то вообще цветочки. Я поражаюсь, как местные жители зимуют.

Скучать здесь некогда

В деревне Даниил продолжает работать удаленно. А еще ведет блог, где начал выкладывать видео о деревенской жизни. Параллельно восстанавливает дом в Едоме, работа эта идет уже несколько лет.

Вид один и тот же, но каждый день разный Источник: Даниил Черемный

— Дому очень много лет. Я поднимал его 2 года назад. Это, конечно, тяжеловато, но тоже прикольно. Учишься рубить топором, как раньше рубили. Новые навыки осваиваешь — это здорово.

Во время ремонта Даниил нашел монетку XVIII века. Так он понял, что дому, вероятно, больше 300 лет.

— Скорее всего, его ремонтировали немножко, но он требует постоянного контроля, этим вообще всегда занимаешься. Это важно в сознательном возрасте. Уже силы позволяют, средства появились, чтобы в это вкладывать.

Рядом с домом у семьи огород и сад. Выращивают здесь, по словам Даниила, всё, что только может вырасти в этих краях:

— И картошку, и капусту, и морковку, и свеклу. Теплица есть, огурцы, помидоры. Ягоды: клубника, вишня, смородина красная, черная, малина.

Смотреть на закаты никогда не надоедает Источник: Даниил Черемный Источник: Даниил Черемный

Несмотря на работу и восстановление дома, находится и свободное время, а вместе с ним и новые хобби.

— Коряги собираю. Возраст у меня подходит к такому времени, когда хочется накупить кучу инструментов и делать из деревяшек всякие прикольные штуки. Получилось обзавестись шлифовальными приблудами, лобзиками, дрелями, шуруповертами, пилами — всё, что нужно, у меня есть. Вот прикалываюсь тут.

Скучать в деревне некогда, особенно летом, когда приезжает больше дачников. Местные собираются вместе не только по праздникам. Живут здесь и пенсионеры, и взрослые с детьми, и подростки — компания по возрасту совершенно разная, но это не мешает придумывать совместный досуг.

Летом в деревне становится оживленно Источник: Даниил Черемный

— Иногда идея кому-то в голову приходит — сразу делаем. Иногда что-то планируем. Каждый год мы 1–2 раза проводим игру «Что? Где? Когда?». Вся деревня у нас собирается в одном доме, готовим вопросы заранее. Видео присылают люди, которые связаны с деревней, но сейчас не здесь, даже из Германии [присылают]. Иногда просто шашлыки жарим, самовар греем. Клево проводим время.

Разница в возрасте не мешает весело проводить время вместе Источник: Даниил Черемный

Местные во всём помогают друг другу, без этого никак: ближайший магазин в соседней деревне, которая находится в 5 километрах от Едомы. До Карпогор — райцентра — 40 минут.

— Один едешь на машине, спрашиваешь соседа, что надо в магазине. Ездим вместе, не у всех есть машины. А в городе каждый сам за себя. Не такой большой коннект с окружающим миром. Живешь в своей квартире, тебе ничего не надо от соседей. В деревне у тебя постоянно какое-то соприкосновение с другими людьми.

Многое в деревне решается общими силами. Даниил рассказывает, что за всё время, что он провел в Едоме, власти лишь поставили фонари и повесили ведро с песком и топор, чтобы тушить пожары.

Северное небо — особенное Источник: Даниил Черемный

Всё остальное благоустройство — исключительно заслуга самих едомян.

— Стол на улицу из бревна поставили, лавочки, качели, турники за свой счет, по своей инициативе. Дороги вот один из местных жителей ровнял сам 6 часов лопатой, чтобы проехать.

По словам Даниила, это одна из причин, почему так мало людей живет в Едоме постоянно.

— Дорог нет, людей нет, снег не чистят, холодно, — перечисляет он. — Случись что — скорая к тебе не приедет, не спасет.

Но есть в деревенской жизни и плюсы, которых, на его взгляд, гораздо больше, чем минусов.

— Спокойствие всегда, никакого кипежа, суматохи, ты от природы, от красивых мест на расстоянии вытянутой руки находишься. Ты вылетаешь из этого городского ритма, городской суеты, постоянной гонки. Можешь купаться, ходить на речку, париться в бане каждый день и вообще заниматься чем захочешь. Приезжаешь и разгружаешься. Здесь всё просто, компания очень хорошая, летом минусов вообще нет, разве что интернет иногда подвисает.

Летом минусов жизни в деревне почти нет Источник: Даниил Черемный

Почему молодежь хочет уехать из города

По словам Даниила, многие его ровесники не в восторге от городской жизни.

— Моим знакомым не нравится Питер из-за суматохи, из-за погодных условий. Хотя кажется: переезжаешь в Питер — это мечта, как там красиво, как там здорово! Но среди моего окружения нет тех, кто бы кайфовал от Питера. Все хотят куда-то уехать, но почти невозможно зарабатывать адекватные деньги в деревне, поэтому нужно работать удаленно на какую-то городскую организацию. И, к сожалению, не у всех есть возможность просто найти такое место.

Многие выбирают городскую жизнь только ради того, чтобы работать и зарабатывать нормальные деньги. В деревнях это сделать невозможно. Даниил Черемный летом живет в деревне

Если в селах будут необходимые условия, больше горожан начнут сюда переезжать, считает студент.

— Базовые меры поддержки сейчас есть, но, возможно, их нужно улучшать. Создавать производства, если у человека есть инициатива развивать место. В деревне, напротив, молодые люди содержат ферму. Я с радостью всегда приобретаю их продукты, потому что они молодцы. Но чтобы достичь таких результатов по своей инициативе, нужно целый ад пройти. Если будет проще получать нормальные деньги в деревне, работая, конечно же, люди будут приезжать. У города, по сути, никаких преимуществ относительно деревни-то не будет.

Даже по фото понятно, насколько здесь тихо Источник: Даниил Черемный

Еще одна возможная мера — помощь в покупке жилья.

— Сейчас дома гниют просто, разрушаются. Даже у нас в деревне есть несколько домов, которые просто стоят. Они кому-то принадлежат, кто никогда за всю мою жизнь здесь не был. В комментариях под видео у меня очень много людей писали: «А как купить у вас дом? А как приехать?» Никуда не приехать, ничего не купить, ничего не продается, потому что хозяева живут где-то там, и кто эти хозяева — вообще неизвестно.

Даниил считает важным рассказывать о деревенской жизни молодым людям.