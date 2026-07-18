Семь человек погибли из-за удара беспилотника. Главное о налете на склады Wildberries

В Тамбовскую область направят бригады Центра медицины катастроф Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Дроны атаковали логистические центры Wildberries в Тамбовской области и Подмосковье. В результате налета погибли семь человек, как минимум 49 пострадали. Основательница маркетплейса Татьяна Ким прокомментировала ситуацию о поддержке пострадавших и семей погибших.

«Компания окажет поддержку родственникам погибших и тем, кто пострадал от атак на наши логистические комплексы в Электростали и Котовске. Семьи погибших получат от компании 2 миллиона рублей. Пострадавшие в тяжелом состоянии — 1 миллион рублей», — сообщила гендиректор компании в своем Telegram-канале.

Некоторые работники склада во время эвакуации остались без связи. Сейчас работает горячая линия для родственников, которые не могут связаться со своими близкими, работавшими на поврежденных складах.

«Мы организовали возможность обратиться в службу поддержки покупателей через веб-версию сайта. Мы находимся на постоянной связи с сотрудниками и оперативными службами, внимательно следим за развитием ситуации и оказываем всю необходимую поддержку нашим коллегам и их семьям», — добавили в пресс-службе Wildberrires.

Также всех партнеров маркетплейса волнует вопрос о компенсации за товар, который хранился на поврежденных от ударов предприятиях. Ким подчеркнула, что эта тема тоже обсуждается.

«Несмотря на чрезвычайную ситуацию и отсутствие обязанности компенсировать утраченный товар, мы уже прорабатываем объемы выплат продавцам и другие меры финансовой поддержки. Обязательно детально проинформируем вас на портале продавца об этих выплатах, мерах и порядке их получения», — подытожила основательница Wildberries.

Атака на объекты была совершена сегодня ночью. Склад в Электростали — второй по величине логистический центр компании, его площадь составляет порядка 250 тысяч квадратных метров. Когда произошло ЧП, сотрудников экстренно эвакуировали. В настоящее время сотрудники МЧС продолжают тушение пожара, идет ликвидация последствий.

Как отметил в результате атаки на Подмосковье погиб один человек. Его госпитализировали из Электростали, но он скончался от полученных травм. Являлся ли он сотрудником Wildberries, не уточнялось. Всего в результате атаки пострадали 37 человек: восемь из них находится в тяжелом состоянии. Также глава региона Андрей Воробьев указывал, что медицинская помощь потребовалась как минимум 24 сотрудникам склада.