Неочевидные лайфхаки: 10 советов о том, как сэкономить бензин

В условиях топливного ажиотажа многие стараются использовать бензин как можно экономнее, чтобы реже заправляться. Из-за очередей на АЗС и пустых колонок на некоторых заправках, автомобилисты ищут лайфхаки, которые помогут дольше сохранить запасы в бензобаке.
На одном из ярославских СТО дали советы о том, как уменьшить расход топлива в машине. Рассказываем, какие способы автоэксперты считают действенными.
Плавный разгон без «тапка в пол» — бесплатная экономия до 30%. Резкое нажатие льет бензин в цилиндры с запасом.
Скорость 80–100 км/ч — при скорости выше аэродинамика начинает тормозить машину, расход резко растет.
Правильное давление в шинах — мотору легче крутить колеса.
Замена свечей зажигания. Плохая искра равно неполное сгорание. Часть бензина улетает в глушитель. Новые свечи возвращают мощность и экономию.
Чистка форсунок: забитые форсунки не распыляют бензин, а льют струей. Чистка возвращает «туман», топливо впрыскивается экономично и сгорает полностью.
Замена воздушного фильтра. Грязный фильтр — ниже мощность двигателя, вы сильнее давите газ в пол, а значит, увеличиваете расход.
Масло нужной вязкости — более заметно зимой, но сейчас каждые 100 граммов на счету.
Наводим порядок в салоне и багажнике — незначительная, но экономия на весе.
Чистка дроссельной заслонки. Эффективная мера для экономии топлива в пробках, в городе.
Замена топливного фильтра. Защищаем форсунки от грязи — увеличиваем ресурс автомобиля.
Ранее автомеханик рассказывал, чем опасно заправлять машину 92-м бензином вместо 95-го, и в какие последствия это может вылиться.
Стала ли ситуация на АЗС Ярославля — лучше?