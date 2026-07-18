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Авто Что с бензином Неочевидные лайфхаки: 10 советов о том, как сэкономить бензин

Неочевидные лайфхаки: 10 советов о том, как сэкономить бензин

Секреты от автомеханика

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Как сэкономить бензин | Источник: Александр Куренной / 76.RUКак сэкономить бензин | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Как сэкономить бензин

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В условиях топливного ажиотажа многие стараются использовать бензин как можно экономнее, чтобы реже заправляться. Из-за очередей на АЗС и пустых колонок на некоторых заправках, автомобилисты ищут лайфхаки, которые помогут дольше сохранить запасы в бензобаке.

На одном из ярославских СТО дали советы о том, как уменьшить расход топлива в машине. Рассказываем, какие способы автоэксперты считают действенными.

  1. Плавный разгон без «тапка в пол» — бесплатная экономия до 30%. Резкое нажатие льет бензин в цилиндры с запасом.

  2. Скорость 80–100 км/ч — при скорости выше аэродинамика начинает тормозить машину, расход резко растет.

  3. Правильное давление в шинах — мотору легче крутить колеса.

  4. Замена свечей зажигания. Плохая искра равно неполное сгорание. Часть бензина улетает в глушитель. Новые свечи возвращают мощность и экономию.

  5. Чистка форсунок: забитые форсунки не распыляют бензин, а льют струей. Чистка возвращает «туман», топливо впрыскивается экономично и сгорает полностью.

  6. Замена воздушного фильтра. Грязный фильтр — ниже мощность двигателя, вы сильнее давите газ в пол, а значит, увеличиваете расход.

  7. Масло нужной вязкости — более заметно зимой, но сейчас каждые 100 граммов на счету.

  8. Наводим порядок в салоне и багажнике — незначительная, но экономия на весе.

  9. Чистка дроссельной заслонки. Эффективная мера для экономии топлива в пробках, в городе.

  10. Замена топливного фильтра. Защищаем форсунки от грязи — увеличиваем ресурс автомобиля.

Резкие разгоны быстрее расходуют топливо | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиаРезкие разгоны быстрее расходуют топливо | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа
Есть смысл почистить форсунки | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиаЕсть смысл почистить форсунки | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа
Замена свечей зажигания тоже поможет сэкономить бензин | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиаЗамена свечей зажигания тоже поможет сэкономить бензин | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Ранее автомеханик рассказывал, чем опасно заправлять машину 92-м бензином вместо 95-го, и в какие последствия это может вылиться.

Стала ли ситуация на АЗС Ярославля — лучше?

Да, бензин появился, очередей почти нет
Всё ещё не очень — попадаю либо в очереди, либо на пустые колонки
Расскажу в комментариях
ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Бензин Экономия СТО
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Комментарии
3
Гость
42 минуты
Правильное обслуживание автомобиля всегда помогает сэкономить
Гость
57 минут
Ходить пешком.
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Гость
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