«В 35 лет красотка превращается в старуху»: как женщины спиваются незаметно для себя и почему так происходит

Бокал легкого винишка только кажется невинным увлечением Источник: Мария Романова / V1.RU

В сознании практически каждого россиянина существует стереотипный образ алкоголика, созданный телевизионными ток-шоу. Это «проспиртованное» существо, почти утратившее человеческий вид и остатки интеллекта, которое ведет аморальный образ жизни и пробивает социальное дно.

Более благополучные люди уверены, что с ними подобного никогда не произойдет. Ведь они пьют лишь качественные алкогольные напитки — правда, нередко куда больше одного бокала за вечер и гораздо чаще, чем один раз в неделю. Но зачастую именно так вполне приличные люди превращаются в скрытых алкоголиков. Об опасности такого явления, его последствиях, особенно тяжелых для женского организма, V1.RU рассказали эксперты по питанию и косметологи.

«Нам на подкорку вшивают алкоголь»

Телевидение и кинематограф романтизируют алкоголь Источник: Мария Романова / V1.RU

Эксперт по дополнительному питанию, одна из основательниц женского клуба «Свидание с собой» Татьяна Гольская рассказала, как алкоголь незаметно проникает в жизнь девушек и женщин:

— Так или иначе пьют все, но многие себе просто не признаются. Думают, что в этом ничего такого нет. Один бокальчик холодного игристого, особенно летом в жару, после работы, — что в этом плохого? Так многие думают, но за одним бокальчиком идет другой. Посиделки становятся регулярными, иногда каждый вечер. А регулярное распитие алкогольных напитков — это уже зависимость.

В «запрещенограммах» алкоголь становится каким-то обязательным спутником «хорошей жизни» Источник: Мария Романова / V1.RU

Эксперт считает, что свою роль в популяризации вредной привычки сыграла киноиндустрия, а с недавнего времени еще и соцсети. Эстетика гедонизма превращает алкоголь в атрибут красивой и успешной жизни — этот образ навсегда отпечатывается в сознании зрителя.

— В советском и зарубежном кино всегда красочно показывали распитие алкоголя. Главные герои в дорогих костюмах сидят в ресторане с сигарами и распивают алкоголь из красивых бокалов. Обычно это успешные люди, бизнесмены или политики, — описывает Татьяна. — Получается яркая эстетичная картинка, которую мы видели с самого детства. Сейчас девушки в сторис в соцсетях выкладывают фото и видео из путешествий, где у них на столах красивых номеров в дорогих отелях стоит чашка кофе или бокальчик шампанского, а рядом лежат фрукты и что-то еще. Мы это видим и считаем нормой, не понимая, что таким образом нормализуем алкоголь. Более того, он становится для нас каким-то обязательным спутником «хорошей жизни», показателем достатка и статуса.

Немалую роль в восприятии алкоголя детьми, по мнению Гольской, играет и пример родителей:

— Мы с малых лет видим, как взрослые выпивают на каких-то праздниках, в компаниях друзей. Дети думают: «Ну раз мама и папа пьют, значит, это нормально». Особенно если родители привыкли веселиться и расслабляться таким образом. Нам на подкорку вшивают алкоголь.

«Человек пытается заполнить дыру внутри себя»

Бытовой алкоголизм нередко развивается у людей, которые пьют, чтобы уйти от надоевшей обыденности Источник: Мария Романова / V1.RU

Татьяна Гольская убеждена, что алкоголизм, как и любая другая зависимость, появляется у человека, когда у него не получается справляться с жизненными трудностями. Не хватает сил, появляется чувство пустоты внутри — ее нужно чем-то заполнить:

— Зависимость начинается с дефицита, с потребности, которую мы испытываем и никак не можем восполнить или проработать. Алкоголь, сигареты становятся самым простым и доступным способом хотя бы на время расслабиться и почувствовать себя хорошо. Особенно если у нас уже с детства есть установка на то, что алкоголь дарит расслабление и радость.

Бытовой алкоголизм нередко развивается у людей, которые пьют, чтобы снять стресс в конце дня и разбавить серую рутину.

— Очень много людей вечером не могут заснуть из-за стресса от работы, учебы, домашних дел, семейных проблем, — говорит Татьяна. — Человек может расслабиться, только приняв на грудь бокальчик или рюмку чего-то. Снимается спазм, тело расслабляется, и человек засыпает. Есть масса других способов снять стресс: горячая ванна, медитация, дыхательные практики, чтение книг перед сном и т. д. Но когда человек в дефиците от усталости, он больше не хочет ничего искать. Ему не нужны другие инструменты, ведь гораздо проще выпить — и всё.

«Вечером я пила, а утром делала миллион масок, чтобы вернуть себе свежий вид»

Но уже скоро алкоголь начинает сказываться на внешности и здоровье Источник: Мария Романова / V1.RU

Татьяна делится личным опытом не самых здоровых отношений с алкоголем:

— Когда-то, лет в 25–30, я была такой элитной алкольвицей нашего прекрасного города Волгограда. Я начинала утро с сигареты и могла выпить бокал шампанского у бассейна. Длилось это долгие годы. Дома был дорогой элитный алкоголь, дорогие сигареты, которые мне привозили. Выпить после работы было нормой — просто чтобы расслабиться. Всё было на высшем уровне, и мне казалось, что это классно и вполне безопасно.

Отношения женщины с алкоголем беспокоили ее близких.

— Мама мне говорила: «Танюш, мне кажется, это уже слишком, как-то много». Я говорила, что всё хорошо, по утрам щечки были розовые, никаких проблем я сначала не видела, наоборот, казалось, что после алкоголя я даже свежее была. Мама говорила: «Аккуратнее с этими молодильными яблочками. Когда-нибудь всё равно догонит». Я вообще не понимала, о чём она, — продолжает наша собеседница.

Со временем Татьяна заметила, что алкоголь сказывается на ее внешности и здоровье.

— Я стала ощущать какие-то изменения лица и кожи. У меня была очень дорогая уходовая косметика: La Vallee, Sisley, Chanel, Guerlain — всё это тоннами я накладывала по утрам на лицо, чтобы снова выглядеть свежо. У меня были потрясающие маски, которые отечность после алкогольного слияния снимали на ура. Я стала задумываться: зачем же я трачу такие деньги на косметику, чтобы потом просто восстановиться после очередного веселого вечера? К тому же я много курила. Сигареты и алкоголь очень сильно притупляют сознание. После второго бокала шампанского я уже чувствовала, что сознание у меня куда-то улетает, становишься агрессивнее, совершаешь какие-то глупые поступки, принимаешь необдуманные решения, — поделилась она.

Сейчас Гольская уверена, что избавиться от зависимости можно, только если есть хорошая мотивация:

— Я бросила пить, когда поняла, что начала тупеть. Это просто нужно было прочувствовать, отследить. Для меня это стало стимулом. Внешний вид тоже сыграл свою роль, на работе нужно было выглядеть хорошо. У каждого человека есть какая-то своя мотивация. Часто людям говорят: «Брось пить ради детей, родителей» — это не работает. Когда человек в дефиците, когда сознание занижено, это всё не работает. Человеку нужно дойти до щелчка. Когда у него в голове что-то щелкнет, если он поймет, что происходит, и захочет изменить жизнь, тогда он бросит. Очень важно, чтобы человек осознал это сам. Сколько ни уговаривай, ни объясняй, ни проси, ничего не сработает, — считает она.

«После 35 всё вылезет на лицо»

Женский «эстетичный» алкоголизм — это огромная опасность. Как алкоголь влияет на внешность и здоровье женщин, рассказала косметолог и нутрициолог Татьяна Фёдорова.

— В молодом возрасте, в 20–25 лет, девушки часто не замечают последствий. Миофасциальные связи в норме. Со временем действие алкоголя усиливается, — говорит Татьяна. — Соединительная ткань расслабляется, кожа теряет упругость, появляются отеки. Алкоголь нарушает синтез белка, делает удар по печени — она вынуждена перерабатывать этот токсин. К 35 годам все последствия проявляются в первую очередь на лице.

Очень важно, чтобы человек сам осознал свою зависимость Источник: Мария Романова / V1.RU

Особую опасность, как считает нутрициолог, представляют алкогольные коктейли.

— Тут есть сахарная ловушка. Сухие вина — это одна история, а вот коктейли — другая. В них, как правило, добавляют очень много сахара. Союз «спирт плюс сахар» катастрофически влияет на выработку коллагена. А коллаген — это наша красота, это наша упругость, это наши связки, наша кожа, наши волосы. Начинаются отеки, плывет овал лица — это не вода, как мы думаем, это ослабление фасций, — говорит косметолог. — От алкоголя нарушается венозный отток. У кого-то начинается купероз, а у кого-то появляется варикозная сеточка на ногах.

Губительно алкоголь влияет на гормональный фон женщины.

— Алкоголь и сахар сильно бьют по эндокринной системе. Это зона «невидимого удара», — говорит Татьяна Фёдорова. — Это очень хорошо чувствуется у женщин после 35. Алкоголь нарушает гормональный фон, повышает мужские гормоны, приводит к ожирению по мужскому типу, плохо влияет на волосы. Мышцы замещаются жировой тканью. Тренировки уже не дают должного результата, тело плохо откликается на нагрузку. Начинаются мигрени и необъяснимые скачки веса.

«Бокал в неделю — это максимум»

Безопасно пить алкоголь, по мнению эксперта, можно лишь до определенного возраста и в строго очерченных рамках.