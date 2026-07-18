Власти Ярославской области отметили улучшение ситуации с бензином: что об этом думают водители

Ярославские власти отметили улучшение ситуации с бензином Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

В Ярославской области зафиксировали улучшение ситуации с топливом. Об этом 18 июля рассказали в правительстве региона.

Напомним, обеспеченность нефтепродуктами в области контролируется региональным штабом. Мониторинг наличия бензина на АЗС проводится дважды в сутки ежедневно. Всего под контролем властей 150 заправок различных сетей, принадлежащих как крупным федеральным операторам, так и частным компаниям.

Согласно последним данным, обеспеченность топлива по региону начинает устойчиво расти.

«По сравнению с показателями предыдущей недели (речь идет о неделе с 6 по 12 июля. — Прим. ред.) количество АЗС, имеющих в наличии топливо, увеличилось на 25%. Это свидетельствует о постепенной стабилизации товарных потоков и перенастройке логистических цепочек», — рассказали в правительстве Ярославской области.

Вместе с этим в Ярославльстате опубликовали данные о динамике цен на нефтепродукты. Специалисты сравнили показатели на начало прошлой недели (с 6 июля) и нынешней (13 июля). Как оказалось, средняя цена за литр выросла по всем видам топлива.

АИ-92 — с 62,85 до 63;

АИ-95 — с 67,51 до 67,66;

АИ-98 и выше — с 93,20 до 93,39;

дизельное топливо — с 77,85 до 78,07.

Заметили ли улучшения водители

В городских пабликах ситуацию с бензином в регионе обсуждают часто. В комментариях ярославцы делятся друг с другом обстановкой на АЗС, а также помогают сориентироваться, где топливо есть, а куда лучше не ехать.

Насчет облегчения ситуации с очередями на бензоколонках мнения ярославцев разделились.

Кто-то заметил, что стало легче.

«В Воробино заправилась за пятнадцать минут, машин семь перед нами было. Всё четенько, только несколько раз предупредили, что в канистры не наливают. Но оно мне и не надо было», — рассказала ярославна Яна.

«В Брагине по утрам везде бензин есть и очередей почти нет», — написал в комментариях житель города.

«В воскресенье утром на заправке нет никаких проблем заправить баки без очереди», — отметил ярославец Илья.

«Не вижу проблем вообще», — отрезал ярославец Андрей.

Однако не все придерживаются такого мнения.

«16-го числа ехал с работы около 16:00. На Дачной улице („Роснефть“) топлива нет, на Шевелюхе („Газпром“) тоже нет топлива, у зоопарка то же самое. В Кузнечихе („Татнефть“) очередь машин сорок стояла — вот факт улучшения обстановки», — написал Михаил в комментариях под одним из постов об облегчении ситуации.

«И где улучшение? На Промышленном оба „Газпрома“ пусты, на Магистральной тоже. „Лукойл“ у Толбухинского тоже пустой», — отметил ярославец Дмитрий 18 июля.

«Сегодня проехали три заправки по М-8, нигде топлива нет», — написала в этот же день читательница 76.RU Елена.

А вы заметили облегчение обстановки с топливом? Да, больше не стою в очередях по часу Нет, всё еще не могу спокойно заправиться Не вожу машину Свое мнение напишу в комментариях