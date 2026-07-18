Самые удивительные фотографии обитателей подводного мира — взгляните, что за умора

Фотограф назвал снимок «Сладкая печать» Источник: Nicole Pellegrino / Ocean Conservancy Photo Contest 2026

Удивительнее обитателей суши могут быть только те, кто львиную долю времени находится под водой. Они часто не спешат познакомиться с людьми, и только единицы видели их вживую. Особенно повезло фотографам конкурса Ocean Conservancy Photo Contest 2026: они не только сделали удивительные снимки, но и получили награду как победители и финалисты. Показываем их впечатляющие кадры.

«Эбби-роуд», Матильда Шевалье

Даже среди пингвинов популярна группа The Beatles. Вот эти трое, видимо, задумали создать собственный музыкальный бойз-бенд. Кадр для первого альбома готов, осталось придумать треки и название.

Учимся вальяжной походке у пингвинов Источник: Mathilde Chevallay / Ocean Conservancy Photo Contest 2026

Не знаем, как с голосом, но со слухом у этих красавчиков точно всё в порядке. Артисты — королевские пингвины. Они славятся эффектным внешним видом и феноменальным слухом. В многотысячной колонии они безошибочно узнают голос своего партнера или птенца.

«Ламантин», Дэвид Флитам

Один из самых миролюбивых обитателей глубин — ламантин, или, как его еще называют, морская корова. Из-за того, что этот «малыш» совсем не спешит уплывать при виде гостей, некоторое время его принимали за русалку.

В летнюю жару так и хочется стать ламантином в безбрежных водах Источник: David Fleetham / Ocean Conservancy Photo Contest 2026

Не смотрите, что на фотографии он словно забытый вареник в кастрюле. На самом деле ламантин весит около 500 килограммов, а некоторые могут быть в три раза больше.

«Любопытство», Лора Мерчь

С такой шпаной в подворотне не страшно встретиться. Эти двое будто только что провернули идеальное дельфинье ограбление: взрослый — хладнокровный главарь, который за всё отвечает, а малыш — его дерзкий напарник, который пока не рискует действовать в одиночку.

Зацени, здесь реальные пацаны. За моральное здоровье нации Источник: Laura Murchie / Ocean Conservancy Photo Contest 2026

А ведь в жизни у них и правда своя банда. Афалины годами держатся вместе, передают друг другу лайфхаки по ловле рыбы и даже устраивают командные игры — подкидывают медуз, будто это мячики.

«Кормление моржа», Ричард Ротштейн

Один из самых трогательных кадров с конкурса в 2026 году. На нем два моржа держат своего детеныша, который только успевает уплетать за обе щеки свой завтрак.

Снимок стал одним из победителей конкурса Источник: Richard Rothstein / Ocean Conservancy Photo Contest 2026

— Это отражение удваивает эффект и придает композиции прекрасную симметрию, а мягкий, ровный свет подчеркивает каждую морщинку и каждый волосок. Спокойный, интимный семейный портрет на хрупком фоне морского льда, от которого зависят эти животные, — остались в восторге судьи конкурса.

«Одинокий рейнджер», Роуэн Дир

Фотография Роуэна Дира как картины Босха: с первого взгляда не разобрать, что здесь вообще происходит. Может показаться, что это один большой морской житель, но на самом деле их тут три. Теперь попробуйте найти каждого.

Члены жюри посчитали этот снимок самым удачным среди всех Источник: Rowan Dear / Ocean Conservancy Photo Contest 2026

— Большинство каракатиц здесь меньше и по размеру не отличаются от самок, однако вы увидите несколько очень крупных самцов, которые в три-четыре раза больше других самцов. Они плавают вокруг, запугивают и доминируют над другими самцами, а иногда охраняют до трех самок. Крупным самцам, вероятно, по два года, и всё лето они набирали вес в ожидании брачного сезона зимой, — описал снимок фотограф.

«Существуя вместе», Билл Эман

Этот снимок иллюстрирует настоящие габариты людей по отношению к другим существам.

Так выглядит семейная идиллия Источник: Bill Ehman / Ocean Conservancy Photo Contest 2026

Жизнь горбатых китов не назовешь легкой. Во время миграции они проплывают тысячи километров. А заботливые мамочки всё это время в пути не отходят от своих малышей, ведь это теперь самое важное в их жизни.

«Голос забытого побережья», Альдо Густав Галанте

Пингвины — настоящие музыканты, но каждый в своей стилистике. Если на снимке Матильды Шивалье рок-н-ролл, то здесь уже ближе к опере.

Есть мем с кричащим ковбоем в горах, но теперь у него появился достойный соперник Источник: Aldo Gustavo Galante / Ocean Conservancy Photo Contest 2026

Этот пингвин будто вышел на авансцену антарктического театра. Если бы фотографии умели издавать звук, мы бы стали свидетелями исполнения арии Фигаро из «Севильского цирюльника».

«Серебряный океан внутри океана», Акира Асахина

Редкий момент запечатлела фотограф Акира. Чаще всего рыбы при виде человека и любого хищника в спешке уплывают восвояси. Однако в этот раз они собрались в группы и встречают незваного гостя.

Один в поле, может, и не воин, но в море — очень даже Источник: Akira Asahina / Ocean Conservancy Photo Contest 2026

Такая встреча возможна лишь при абсолютной тишине и плавности. В воде рыба чувствует малейшие колебания, и только полное отсутствие суеты помогло человеку стать почти невидимым для стаи.

«Приземление», Мишель Хэйр

Разбежавшись, прыгну со скалы… только в другую сторону Источник: Michelle Hare / Ocean Conservancy Photo Contest 2026

Если бы птицы могли говорить с человеком, то этот тупик уже явно во всё горло орал бы: «Посторонись, зашибу». Если снимок всё же дошел до нас и создателей конкурса фотографии, значит, Мишель смог пережить такое серьезное приземление.

«Возрожденная природа», Бинцянь Гао

Бинцянь запечатлел целую вселенную микромира. Будто художник смешал изумрудную краску с водой и она застыла причудливыми клубами, обволакивая всё вокруг.

Только не трогайте руками, хоть это внешне и напоминает посох в мишуре Источник: Bingqian Gao / Ocean Conservancy Photo Contest 2026