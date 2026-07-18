Центр Ярославля перекрыли для проезда: причина

В центре Ярославля на весь день перекроют несколько улиц. Движение будет ограничено 18 июля, об этом сообщили в городской администрации.
Проезд закроют с 07:00 до 00:00 на следующих участках:
Которосльная набережная (от улицы Володарского до Волжской набережной);
улица Подзеленье;
проезд от дома № 3 до дома № 5 на площади Челюскинцев;
проезд от дома № 4 площади Челюскинцев до дома № 2/1 Которосльной набережной;
от дома № 5 Волжской набережной до Которосльной набережной.
«В целях обеспечения необходимого уровня безопасности дорожного движения при проведении бегового события „Забег ‚Ночной Ярославль‘“» — так объяснили причину ограничений в мэрии.
Для удобства в ведомстве опубликовали карту перекрытий.
Кроме того, в администрации сообщили об ограничении парковки транспорта на участке между домами № 56 и № 58 на улице Собинова. Запрет начнет действовать с 10 августа. В ведомстве добавили, что это делается для обеспечения безопасности и бесконфликтного проезда автомобилей.
В мэрии напомнили быть внимательнее и соблюдать Правила дорожного движения РФ.
Ранее мы публиковали расписание забегов в Ярославле до начала осени.