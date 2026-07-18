Центр Ярославля перекрыли для проезда: причина

Центр Ярославля перекроют на весь день — почему и где Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU

В центре Ярославля на весь день перекроют несколько улиц. Движение будет ограничено 18 июля, об этом сообщили в городской администрации.

Проезд закроют с 07:00 до 00:00 на следующих участках:

Которосльная набережная (от улицы Володарского до Волжской набережной);

улица Подзеленье;

проезд от дома № 3 до дома № 5 на площади Челюскинцев;

проезд от дома № 4 площади Челюскинцев до дома № 2/1 Которосльной набережной;

от дома № 5 Волжской набережной до Которосльной набережной.

«В целях обеспечения необходимого уровня безопасности дорожного движения при проведении бегового события „Забег ‚Ночной Ярославль‘“» — так объяснили причину ограничений в мэрии.

Для удобства в ведомстве опубликовали карту перекрытий.

Ограничения отметили знаками Источник: мэрия Ярославля

Кроме того, в администрации сообщили об ограничении парковки транспорта на участке между домами № 56 и № 58 на улице Собинова. Запрет начнет действовать с 10 августа. В ведомстве добавили, что это делается для обеспечения безопасности и бесконфликтного проезда автомобилей.

В мэрии напомнили быть внимательнее и соблюдать Правила дорожного движения РФ.

В ведомстве показали карту ограничений Источник: мэрия Ярославля