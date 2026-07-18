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Дороги и транспорт Центр Ярославля перекрыли для проезда: причина

Центр Ярославля перекрыли для проезда: причина

Показываем карту ограничений

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Центр Ярославля перекроют на весь день&nbsp;— почему и где | Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RUЦентр Ярославля перекроют на весь день&nbsp;— почему и где | Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU

Центр Ярославля перекроют на весь день — почему и где

Источник:

Иван Рейзвих / NGS55.RU

В центре Ярославля на весь день перекроют несколько улиц. Движение будет ограничено 18 июля, об этом сообщили в городской администрации.

Проезд закроют с 07:00 до 00:00 на следующих участках:

  • Которосльная набережная (от улицы Володарского до Волжской набережной);

  • улица Подзеленье;

  • проезд от дома № 3 до дома № 5 на площади Челюскинцев;

  • проезд от дома № 4 площади Челюскинцев до дома № 2/1 Которосльной набережной;

  • от дома № 5 Волжской набережной до Которосльной набережной.

«В целях обеспечения необходимого уровня безопасности дорожного движения при проведении бегового события „Забег ‚Ночной Ярославль‘“» — так объяснили причину ограничений в мэрии.

Для удобства в ведомстве опубликовали карту перекрытий.

Ограничения отметили знаками | Источник: мэрия Ярославля Ограничения отметили знаками | Источник: мэрия Ярославля

Ограничения отметили знаками

Источник:

мэрия Ярославля

Кроме того, в администрации сообщили об ограничении парковки транспорта на участке между домами № 56 и № 58 на улице Собинова. Запрет начнет действовать с 10 августа. В ведомстве добавили, что это делается для обеспечения безопасности и бесконфликтного проезда автомобилей.

В мэрии напомнили быть внимательнее и соблюдать Правила дорожного движения РФ.

В ведомстве показали карту ограничений | Источник: мэрия ЯрославляВ ведомстве показали карту ограничений | Источник: мэрия Ярославля

В ведомстве показали карту ограничений

Источник:

мэрия Ярославля

Ранее мы публиковали расписание забегов в Ярославле до начала осени.

ПО ТЕМЕ
Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Перекрытие дороги Мэрия
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Комментарии
9
Гость
33 минуты
Это чтоб мэр с депутатами побегал. Лучше бы они проверяли работы подрядчиков своих
Гость
1 час
А гопота будет участвовать в забеге? Или будет отдавать участников и бить? Центр, ночь, все карты сходятся.
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Гость
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