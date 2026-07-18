Будто другая планета. Спелеолог показал нереальную красоту пещер и рассказал, как подземелья сводят людей с ума

Пещера на Красноярском море Источник: Михаил Ергаков

В России пещер множество, опасных, куда не сунешься без снаряжения; обычных, где можно гулять не напрягаясь. И, естественно, у нас множество любителей специфичного досуга: спелеологов, любителей побродить по темным и закрытым пространствам. Один из них — Антон Попов, столбист, опытный спелеолог, который больше полутора десятка лет исследует пещеры в окрестностях Красноярска. Корреспонденты NGS24.RU Алексей Тайганавт и Мария Ленц поговорили с ним о том, что таких, как он, туда тянет постоянно.

Спелеолог и столбист Антон Попов Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Видишь, как стенка светится

— Когда ты начал спускаться в пещеры?

— У меня отец в этом направлении мастер: всю жизнь по горам, по пещерам ходит. Он меня познакомил с миром подземелья, когда мне было где-то двадцать, и я влюбился в пещеры. Последние 16 лет продолжаю, можно сказать, семейное дело.

— С горами понятно, а как в закрытые темные пространства можно влюбиться?

— Горы мне тоже нравятся, но не заснеженные, а те скалы, с которыми можно взаимодействовать и лазить. Зимой они под снегом, делать особо нечего, а пещеры — они всегда под рукой. Там тепло: +4 °C круглый год. Залезаешь — и практически те же горы.

Пещера Женевская Источник: Михаил Ергаков

— У тебя есть любимая пещера?

— Да, Женевская. Она относительно доступная, в том числе для новичков, я туда постоянно вожу группы. Она очень красивая по сравнению с остальными, потому что обычно в пещерах всё коричневое, грязное, однотипное. А в Женевской большинство красот расположено на такой высоте, что человек рукой не дотянется. И там много чего красивого сохранилось.

— Например?

— На стенах белые натечные образования на коричневом фоне — очень круто смотрится. И в Женевской есть два вообще уникальных места. В одном можно наблюдать флюоресценцию. Это белая стенка. Приходишь туда, гасишь все фонарики, закрываешь глаза, даешь вспышку фотоаппаратом — и видишь, как стенка светится секунд десять в темноте. Очень красиво.

Пещерное искусство Источник: Михаил Ергаков

— А вторая штука очень редкая — кальцитовые цветы. Выглядят как кристаллы льда, но это не лед, а прозрачный минерал кальцит. Свет от фонаря в них играет очень живописно. Такое, я знаю, еще на Кавказе есть, — рассказывает Антон.

Выглядит как инопланетная форма жизни Источник: Михаил Ергаков

— Ну и подземные озера — классная тема. В той же Женевской есть грот Гидра с большим озером. Вода там очень прозрачная, фильтрованная — красиво бликует. Плюс крутая акустика в этом помещении, эхо такое сочное.

В одной из пещер водохранилища Источник: Михаил Ергаков

Вычислил егерь, забрал веревки

По словам Антона, в окрестностях Красноярска — несколько сотен пещер. В некоторых из них спелеологи проводят соревнованиях, и неподготовленному человеку туда соваться не стоит. А есть такие, куда спускаться запрещено вовсе.

— Нужно какое-то уникальное обстоятельство, чтобы администрация нацпарка разрешила туда спуститься. По-моему, их даже на картах не обозначают. Хотя слышал историю, что лет 20–30 назад какие-то ребята-спелеологи пошли туда без разрешения. Спустились по входному колодцу 60 метров глубиной. Их вычислил егерь, забрал веревки, и они там офигевшие несколько дней просидели.

В некоторые — только со снарягой Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

Одна из самых известных пещер Красноярска — Еленева. Она расположена на правом берегу Енисея, напротив деревни Овсянка, в скале Караульный Бык. В 1990-х годах здесь нашли более 1187 артефактов, среди них каменные орудия, кости животных, керамика, изделия из бивня мамонта. Пещера была обитаема с древних времен.

В Женевской Источник: Михаил Ергаков

— Представляю их ощущения. У тебя такие случаи были?

— Что-то похожее. Про наш случай даже в новостях рассказывали. Как-то мы спустились в Женевскую, а там параллельно была еще одна группа. Они вышли раньше нас и по ошибке смотали нашу веревку, положили ее сверху. В итоге мы застряли. Водитель, который должен был нас забирать, сразу обратился в полицию, те привлекли спасателей. Через сутки пришел «спас», скинул нам веревку: «Ну всё, вы спасены» — и ушел.

Еще не все пещеры открыты Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

— Как ночевалось?

— Да нормально. Запас еды был, вода местная, фильтрованная. Только все опоздали на работу в понедельник.

Обычно пощечина помогает

— Тебе было когда-нибудь страшно в пещере?

— Страшно становится в одиночестве. Есть прямое правило: не оставлять людей одних. Если прерван зрительный контакт, нужно постоянно разговаривать. Были случаи, когда люди сходили с ума в пещере из-за одиночества.

Фантастические пейзажи Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

— Чтобы находиться на глубине одному, нужна невероятно крепкая психика. У меня как-то было: остался под землей один где-то на час. Сижу в кромешной темноте, мысли текут. И вдруг стойкое ощущение, что на меня кто-то смотрит. Затылком чувствую. Светишь фонариком кругом — никого. А ощущение всё сильнее и сильнее. В какой-то момент стало невыносимо страшно. Выскочил на поверхность, отсиделся — отошло. Вернулся.

— В твоих группах были случаи паники? Как справлялся?

— Такое на самом деле редко происходит. Обычно пощечина помогает человеку быстро прийти в себя.

Сталактиты Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

Эзотерики любят этот эффект

— Говорят, в пещере совершенно по-другому спится, чем на поверхности.

— Да, после первой, максимум второй ночи обязательно ощущаешь в голове невероятную ясность мышления. Очень легко сосредотачиваться на чем-то одном, думать, ни на что не отвлекаясь. И это происходит естественно, практически без усилий.

Главное, правильно подсветить Источник: Михаил Ергаков

— Это обыкновенная медитация.

— На поверхности это нереально. Даже сядешь в пустую комнату без окон — всё равно мысли откуда-то берутся. А там ничего делать не нужно — их просто нет. Идеальная концентрация. Эзотерики любят этот эффект использовать для практики осознанных сновидений.

Обитатели пещер Источник: Михаил Ергаков

— Знаешь, как это объясняется?

— Много теорий. Например, на поверхности мы постоянно подвергаемся воздействию разных радиоволн, искусственных электромагнитных полей и т. д. А под землей этого нет.

— Какой еще эффект от ночевки там?

— Когда задерживаешься на несколько ночей, хочется спать дольше и бодрствовать дольше. Это известный феномен еще со времен СССР, когда с космонавтами проводили испытания.

Место для медитации Источник: Михаил Ергаков

Но есть важное дополнение: ночевка в пещерах не приветствуется спелеологами. Без особой необходимости этого лучше не делать, чтобы не нарушать экосистему пещеры. Ну и обязательно организуется подземный базовый лагерь. Никаких следов жизнедеятельности после тебя остаться не должно. Для туалета — бутылка и ведро, которые потом с собой на поверхность выносишь.

Расположил ее ступни в районе пупка

— Какие у тебя личные истории связаны с пещерами?

— Свадебная.

— Предложение сделал под землей?

— Нет, предложение я сделал на вершине пика Птицы в Ергаках, а в пещере впечатлил свою будущую жену. Она шла в составе группы. Обувь была неподходящая, ноги замерзли. Я прикинул: как человеку быстро ноги отогреть в таких условиях? Только за счет своего тела. Разулась, я расположил ее ступни у себя в районе пупка — за пять минут отогрел. Всё закончилось хорошо.