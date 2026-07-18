«Газовщик»-насильник: тайна маньяка-педофила Георгия Кирсанова, дело которого пылилось в архиве суда 65 лет

Никогда не открывай дверь незнакомцу Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Почти вся страна знает имя Владимира Ионесяна по прозвищу Мосгаз — одного из первых в СССР серийных убийц, который лютовал в 1963–1964 годах. Про него даже сняли сериал. Но почти никто не знает, что двумя годами ранее в Куйбышеве (ныне Самаре) орудовал другой человек по той же схеме: стучал в двери квартир под видом газовщика, пришедшего проверять плиту. В отличие от Ионесяна, куйбышевский маньяк не убивал — он насиловал малолетних девочек.

В архиве Самарского областного суда десятилетиями пылился один-единственный том — уголовное дело № 2-72. Всего 403 листа. В них уместился весь ужас, охвативший Куйбышев поздней осенью 1961 года. Спустя 65 лет журналист 63.RU заглянула в этот том. Рассказываем историю куйбышевского «газовщика»-насильника.

«Я хотел проверить…»

29 ноября 1961 года, около 14 часов дня, в отделение милиции Советского района Куйбышева вбежал подросток. Ученик 10-го класса Володя был в шоке. Он вернулся из школы домой и застал у себя в квартире жуткую картину. Его 13-летняя сестра Таня раздетая лежала на диване и плакала. Из квартиры выбегал взрослый мужчина. Володя догнал его во дворе и вместе с соседями скрутил. Задержанным оказался 30-летний Георгий Кирсанов.

С этого момента начали раскручивать цепочку преступлений, которые тянулись почти полгода. Задержанный не отпирался. На первом же допросе, который проводил заместитель начальника следственного отдела Советского РОМ майор милиции Беспалов, Кирсанов дал признательные показания.

«В 1953 году я женился. В первую брачную ночь у меня возникло сильное сомнение, была ли Галина девушкой до меня. Эта мысль меня всё время мучила», — объяснял Кирсанов следователю свой чудовищный мотив.

Он рассказал, что в середине лета 1961 года решил «проверить и разрешить свои сомнения» на других девушках. В его сознании прочно закрепилась идея, что если у женщины будут кровотечения при половом акте, то она девственница. Эта бредовая логика стоила здоровья и психики пяти несовершеннолетним девочкам.

Кирсанов не был алкоголиком или наркоманом. Стабильная работа — он трудился мастером смены цеха. Семья — жена и двое маленьких детей. Бывший военный, демобилизованный в 1960 году из авиации. Судимостей не имел. Идеальный портрет обычного советского гражданина. Никто из соседей и предположить не мог, что он творит.

«Если будешь кричать, убью»

Следователи быстро поняли, что изнасилование Татьяны — не единичный случай. Кирсанов действовал по отработанной схеме. Выяснилось, что он выходил на улицы города и высматривал малолетних школьниц. Когда девочка заходила в подъезд, он следовал за ней. Всегда безошибочно выбирал момент, когда родители на работе, а жертва дома одна. Дождавшись, когда девочка закроет за собой дверь, он звонил и представлялся работником горгаза.

«Проверить газовые приборы» — эта фраза звучала в каждом эпизоде.

Девочки, воспитанные в советское время, привыкли доверять взрослым. Они открывали двери. Как только Кирсанов оказывался в квартире, он менялся: из спокойного «газовщика» он превращался в хищника. В своих показаниях он признавал:

«Я ее силой раздел и совершил половой акт. Она сопротивлялась».

Одна из потерпевших — 13-летняя Людмила — в конце июня 1961 года возвращалась из школы. Кирсанов подошел к ней на улице, предъявил легенду о газе. Когда девочка впустила его, он сразу схватил ее, залез рукой под блузку и начал ощупывать грудь. Люда попыталась вырваться, но мужчина был сильнее.

«Он зажал мне рот рукой и сказал, что, если я закричу, он меня убьет», — рассказывала она.

Кирсанов повалил ее на диван, сорвал трусы и совершил половой акт. Девочке было очень больно, она плакала.

Первое насилие — не последнее Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Надругавшись над девочкой, Кирсанов не остановился — немного походил по комнате, затем снова повалил свою жертву на диван и снова изнасиловал. Уходя, он пригрозил: «Если кому-нибудь расскажешь, убью тебя и твоих родителей».

Второй жертвой стала 12-летняя Ира. Это произошло в сентябре 1961 года. Схема была та же: школа, улица, открытая дверь под предлогом проверки газа. Он схватил ее за горло и повалил на кровать. Вскоре домой из школы вернулся старший брат девочки. Кирсанову пришлось бежать, однако он уже успел совершить насилие.

16 октября 1961 года Кирсанов проник в квартиру 14-летней Ларисы. Как и в остальных случаях, он сначала прошел по квартире, осмотрел кухню и ванную, делая вид, что действительно проверяет приборы. Девочка спокойно стояла и ждала. А затем Кирсанов схватил ее за горло, сжал и сказал: «Если будешь кричать, убью».

Лариса на опросе в милиции рассказала, что сильно испугалась и не могла даже кричать от страха. Кирсанов повалил ее на диван, сорвал всю одежду и изнасиловал. Затем встал, походил по комнате, вернулся к ней и совершил второй половой акт, снова угрожая убийством. После чего ушел, пригрозив вернуться и убить всю семью, если она кому-то расскажет.

Педофил безжалостно ломал детские жизни Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Трагедия последнего дня

29 ноября 1961 года 13-летняя Татьяна вернулась из школы домой, ее родители были на работе. Примерно через 15 минут раздался звонок.

— Кто?

— Горгаз, проверка.

Девочка открыла дверь, и в квартиру зашел мужчина средних лет. Прошел в комнаты, осмотрел батареи и спросил, где родители. Татьяна ответила, что их нет. Через секунду на ее горле сомкнулись руки.

«Не кричи — убью», — сказал маньяк.

Кирсанов сорвал с нее пионерский галстук, снял всю одежду, повалил на диван и изнасиловал. Девочка плакала, но кричать боялась. Маньяк ходил по квартире, готовясь к повторению. И тут входная дверь в квартиру распахнулась — пришел 16-летний брат Татьяны Володя.

Кирсанов выскочил из квартиры и бросился бежать. Подросток погнался за ним и настиг во дворе. На помощь прибежали соседи — вместе им удалось скрутить насильника.

Маньяк был абсолютно вменяемым Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Психиатрический вердикт и приговор

Сразу после задержания адвокат Кирсанова понял, что единственный способ смягчить наказание клиенту — это признать его невменяемым. Защита строила линию на том, что у Кирсанова навязчивая идея ревности, доведенная до абсурда.

«Голова говорит одно, а ноги влекут в другое место», — цитировал адвокат слова подзащитного, утверждая, что это не просто фантазия, а начало психического расстройства.

23 января 1962 года в Куйбышевском городском психоневрологическом диспансере провели амбулаторную судебно-психиатрическую экспертизу. Комиссия из трех врачей обследовала Кирсанова. Он был в ясном сознании, ориентировался в пространстве и времени, его интеллект был сохранен. Никаких галлюцинаций или бреда в понимании врачей у него не было.

Врачи записали в заключении: «Кирсанов Г. Г. психическим заболеванием не страдает и не страдал в период совершения преступления. Во время совершения преступления был в ясном сознании, ориентировался в обстановке, вступал в контакт с потерпевшими, всегда сохранял чувство ответственности».

Адвокат настаивал на проведении стационарной экспертизы в институте им. Сербского в Москве, но суд счел амбулаторное заключение достаточным. Кирсанова признали вменяемым.

В то же самое время в Советском Союзе произошло событие, которое изменило судьбу Кирсанова. 15 февраля 1962 года Президиум Верховного Совета СССР выпустил грозный указ «Об усилении уголовной ответственности за изнасилование». Этим указом за изнасилование несовершеннолетних и рецидив преступлений вводилась смертная казнь.

Возникла юридическая коллизия, ведь преступления Кирсанов совершил в 1961 году, то есть до выхода указа. Адвокат настаивал на том, что закон обратной силы не имеет. Однако 2 апреля 1962 года было принято специальное постановление, придающее указу обратную силу для подобных дел. Суд решил, что Кирсанов как серийный преступник подпадает под его действие.

9 мая 1962 года, в День Победы, состоялся суд. Кирсанов отрицал, что показывал девочкам нож или сильно их душил, но признавал факты половых актов, пытаясь представить их как «почти добровольные». В деле было пять эпизодов, по которым проходили несовершеннолетние жертвы. Судья Куйбышевского областного суда Лавриченко зачитал приговор: высшая мера наказания — смертная казнь через расстрел.

Адвокат тут же подал кассационную жалобу в Верховный суд РСФСР. Помимо аргумента о незаконности применения указа 1962 года к преступлениям 1961-го, он вновь поднял вопрос о психическом здоровье подзащитного. Верховный суд отклонил жалобу, признав приговор законным и обоснованным. Последней надеждой Кирсанова было ходатайство о помиловании.

Приговор — расстрел Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Отказ в помиловании и расстрел

Но и это ходатайство тоже провалилось. 15 июня 1962 года Президиум Верховного Совета РСФСР, рассмотрев прошение, принял постановление № 231П-1015-62. Сухой и лаконичный документ гласил:

«Отклонить ходатайство о помиловании Кирсанова Георгия Григорьевича, 1931 года рождения, осужденного 9 мая 1962 года Куйбышевским областным судом к смертной казни».

Подпись: Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР Николай Органов.

Исторических записей о том, в какой именно день и в каком месте расстреляли маньяка, в материалах дела нет. Есть только факт, что после 15 июня приговор был приведен в исполнение.

В декабре 1963 года, через полтора года после казни Кирсанова, в Москве появится Владимир Ионесян. Он тоже будет стучаться в квартиры под видом работника газовой службы. Его преступления будут более кровавыми, он убьет пятерых человек, среди которых дети. Эти события потрясут всю страну. Имя Мосгаз станет нарицательным, а его фотография будет на первых полосах газет.